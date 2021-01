Chtěli byste S Pen i k jiným Samsung Galaxy telefonům? Potěšíme vás…

Jednou z nejvýznamnějších novinek letošní mobilní řady Galaxy S21 je fakt, že nejvybavenější model Ultra dostal přímou podporu pro chytré pero S Pen. To bylo doposud v rámci sféry smartphonů úzce spojeno pouze se sérií Note. Myšlenka, že by pero mohlo být kompatibilní s mobily mimo tuto řadu, se korejské firmě evidentně zalíbila. Potvrdila totiž, že S Pen bude podporovat další telefony. A to i ty, které nespadají do nejvyšších vlajkových sfér.

“Zavázali jsme se k neustálé a nepřetržité inovaci mobilních zařízení, aby usnadnila a zlepšila život našich zákazníků. Rozhodli jsme se tedy učinit velké rozhodnutí a podporu pro S Pen jsme zavedli i u modelu S21 Ultra. A možnosti tohoto zážitku chceme přivést u dalších kategorií zařízení. Budeme i nadále naslouchat spotřebitelům a zohledníme zpětnou vazbu při vývoji produktů,” potvrdila firma serveru Sammobile.com. Chytré pero S Pen tak zřejmě bude brzy podporovat další telefony, pravděpodobně i z nižších a levnějších řad.

