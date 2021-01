Mobily Samsung Galaxy S21 jsou tu: Specifikace, cena, novinky a bonusy

Společnost Samsung dnes po dlouhých měsících spekulací, úniků a hlavně očekávání oficiálně ukázala světu nové chytré telefony řady Galaxy S21. Žádné velké překvapení se nekonalo a po roce znovu dorazila “klasická” varianta doprovozená modely Plus a Ultra. Pochopitelně došlo na několik novinek. A to jak po stránce hardwaru, tak i v systému. Specifikace jednotlivých variant Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra najdete v následujících přehledech, kde nechybí ani jejich cena.

Specifikace a cena modelů Samsung Galaxy S21 , Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21

Android 11 / One UI 3.1

displej 6,2″ plochý AMOLED 2X s rozlišením 2400 x 1080 px (421 PPI) a frekvencí 120 Hz

procesor Exynos 2100 (5G)

fotoaparáty 12mpx hlavní (f1.8, OIS, laserové ostření ) 12mpx ultraširoký (f2.2) 64mpx teleobjektiv (f2.0, 3x bezztrátový zoom) 10mpx přední (f2.2)

baterie o kapacitě 4000 mAh s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení

UWB, NFC, IP68 odolnost, podpora bezdrátového DeX

rozměry 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, hmotnost 171 g

momentální barvy pro ČR černá, stříbrná a fialová

Paměťové varianty s cenami

8 / 128 GB za 22 499 Kč

8 / 256 GB za 23 999 Kč

Samsung Galaxy S21 Plus

Android 11 / One UI 3.1

displej 6,7″ plochý AMOLED 2X s rozlišením 2400 x 1080 px (394 PPI) a frekvencí 120 Hz

procesor Exynos 2100 (5G)

fotoaparáty 12mpx hlavní (f1.8, OIS, laserové ostření ) 12mpx ultraširoký (f2.2) 64mpx teleobjektiv (f2.0, 3x bezztrátový zoom) 10mpx přední (f2.2)

baterie o kapacitě 4800 mAh s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení

UWB, NFC, IP68 odolnost, podpora bezdrátového DeX

rozměry 161,4 x 75,6 x 7,8 mm, hmotnost 202 g

momentální barvy pro ČR černá, stříbrná a fialová

Paměťové varianty s cenami

8 / 128 GB za 27 999 Kč

8 / 256 GB za 29 499 Kč

Samsung Galaxy S21 Ultra

Android 11 / One UI 3.1

displej 6,8″ zahnutý AMOLED 2X s rozlišením 3200 x 1440 px (515 PPI) a frekvencí 120 Hz

procesor Exynos 2100 (5G)

fotoaparáty 108mpx hlavní (f1.8, OIS, laserové ostření) 12mpx ultraširoký (f2.2, AF) 10mpx teleobjektiv 1 (f2.4, OIS, 3x optický zoom) 10mpx teleobjektiv 2 (f4.9, OIS, 10x optický zoom ) 40mpx přední (f2.2)

baterie o kapacitě 5000 mAh s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení

UWB, NFC, IP68 odolnost, podpora bezdrátového DeX, podpora S Pen

rozměry 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, hmotnost 228 g

momentální barvy pro ČR černá a stříbrná

Paměťové varianty s cenami

12 / 128 GB za 33 499 Kč

12 / 256 GB za 34 999 Kč

16 / 512 GB za 37 999 Kč

Jaké jsou zásadní novinky oproti loňské generaci?

Začněme těmi hardwarovými. Fanoušky maximálního rozlišení a jemného zobrazovacího kmitočtu potěší, že model Samsung Galaxy S21 Ultra hned v základu podporuje vysokou frekvenci 120 Hz i při nejvyšším QHD rozlišení. U ostatních dvou variant je pak novinkou, že dostaly ploché displeje. Dva “slabší” modely mají úplně stejné parametry fotoaparátů a liší se vlastně jen kapacitou baterie, velikostí displeje a nepřítomností UWB technologie u klasického S21. I paměťové varianty mají tyto dva telefony stejné.

Model Ultra má i letos 108mpx hlavní snímač, tentokrát mu ale sekunduje laserové zaměřování. O přiblížení se tentokrát bude starat dvojice teleobjektivů. U ultraširokého foťáku má nyní model Ultra autofokus. Jak bylo již dříve potvrzeno, nejsilnější sourozenec z celé trojice dostal také podporu pro S Pen. Záda všech variant jsou tentokrát matná, aby na nich nebyly tolik vidět otisky. Po stránce softwaru jsme se dočkali například režisérského režimu pro natáčení a videa jdou pořídit ve 4K při 60 FPS jakýmkoli objektivem. Varianta Ultra umí fotit do 12bitového RAW formátu.

Dostupnost a bonusy pro předobjednatele

Všechny modely Galaxy S21 se začnou za uvedené ceny prodávat 29. ledna. I tentokrát si Samsung několik druhů bonusů v podobě dárků. Pokud se zákazník v rámci předobjednávek od 14. do 28. ledna zaregistruje skrze speciální web, získává nárok na následující:

ke Galaxy S21 Ultra zdarma Galaxy Buds Pro + Smart Tag

ke Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 zdarma Galaxy Buds Live + Smart Tag

Tak co na nové vládce Samsung Galaxie říkáte?