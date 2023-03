V červenci minulého roku nám společnost ASUS představila novou generaci telefonů ROG Phone. Ta v sobě zahrnovala dva modely – ROG Phone 6 a ROG Phone 6 Pro. O pár měsíců později, konkrétně v říjnu jsme se ale trochu překvapivě dočkali dalších modelů, konkrétně ROG Phone 6D a ROG Phone 6D Ultimate. Možná se ptáte, jaký dává smysl pouštět do světa téměř na chlup stejné telefony, které od sebe nedělí ani tři měsíce. Měli jsme stejnou otázku a tak jsme se rozhodli dražší variantu otestovat.

Vzhledem k tomu, že jsme měli na delší test ROG Phone 6 a telefon máme stále v živé paměti zde nebudeme popisovat všechny aspekty dnes testovaného ROG Phone 6D Ultimate. Oba telefony jsou totiž velice podobné a to ať se bavíme o displeji, který je na chlup stejný, reproduktorech, dotykových tlačítkách nebo uživatelské nadstavbě. Pokud vás zajímají veškeré detaily, rozhodně doporučujeme původní recenzi. V tomto textu si popíšeme rozdíly. A to i v oblastech, kde byste to možná nečekali.

Nebudeme chodit okolo horké kaše. Varianta ROG Phone 6D Ultimate se totiž od klasických “šestek” liší v podstatě pouze použitým čipsetem. Namísto Snapdragonu 8+ Gen1 zde tiká MediaTek Dimensity 9000+, který je ještě o chlup výkonnější. Jak ale tušíte, čipset není jen o výkonu, ale má vliv také na tři další aspekty – výdrž baterie, fotoaparáty a chlazení. Nejprve ale pojďme hezky popořadě.



Konstrukční rozdíly oproti ROG Phone 6

Jak již bylo řečeno, před časem jsme recenzovali ROG Phone 6, tedy klasickou variantu, která se od Pro, nebo v tomto případě Ultimate varianty liší právě po konstrukční stránce. Na zadní straně se totiž nachází 2palcový OLED displej. Telefon je navíc oproti klasické verzi ještě o 8 gramů těžší a váží tak 247 gramů. V praxi to nepoznáte, ale je potřeba upozornit na fakt, že téměř čtvrt kila v kapse ucítíte a je potřeba si na váhu a celkovou velikost prostě zvyknout. Když už jsme u těla, tak ani u 6D verze ASUS nesáhl po lepší certifikaci a stále je zde pouze IPX4, což je na takto drahý telefon prostě málo.

Zpět ale k tomu zadnímu displeji. Ten si totiž v aplikaci Armory Create můžete přizpůsobit a lze na něm zobrazit několik prvků od různých nápisů, přes různé animace až po stav baterie či upozornění na příchozí hovory. V podstatě jde o takovou chytřejší notifikační diodu. Je to pěkný prvek na oko, rozhodně s ním upoutáte pozornost a občas ho využijete, ale chybí mu některé funkce, které bychom od zadního displeje očekávali, jako je třeba hledáček fotoaparátu nebo zobrazení obsahu notifikace.

Rozdíl oproti běžnému ROG Phonu je také v chlazení, respektive výklopném modulu, který ASUS nazývá AeroActive Portal. Ten funguje pouze po připojení externího větráku a měl by ještě lépe odvádět teplo z telefonu. Už klasický ROG Phone 6 měl dle našeho názoru skvěle zvládnuté chlazení, avšak sázka na MediaTek Dimensity 9000+ se v kombinaci s externím větráčkem a “portálem” stejně vyplatila. Zahřát telefon při běžném používání je téměř nemožné.



Chlazení

Přehřívání je totiž největší problém výkonných telefonů. Pokud z jakéhokoliv důvodu preferujete mobilní hraní a trávíte ním několik hodin denně, jistě si všímáte častých výkyvů teplot a zahřívání v určitých oblastech, které může po několika desítkách minut hraní natolik znepříjemnit, že toho radši necháte. A troufáme si říct, že to jedna z hlavních výhod herních telefonů od ASUSU. I bez připojeného chladiče je totiž hraní příjemné. Jasně, telefon se po několika desítkách minut zahřeje, což je ale naprosto normální a v praxi se nemáte šanci dostat nad nějakých 47 stupňů Celsia.

Po připojení větráčku a aktivace AeroActive Portal se teploty pochopitelně ještě sníží a to dost znatelně. V některých případech dokonce o 15 stupňů Celsia. To má dva následky. Prvním z nich je samozřejmě ještě větší komfort, druhým pak fakt, že čipset od MediaTeku téměř nesnižuje svůj výkon, aby se zvládal uchladit, takže můžete počítat s ještě lepším výkonem ve hrách. Musíte ale počítat s tím, že větrák vydává i v nízkých otáčkách poměrně hlasitý zvuk. Doma to asi nevadí, ale v hromadné dopravě na vás mohou lidé koukat skrz prsty.



Výkon čipu MediaTek Dimensity 9000+

Čipset MediaTek Dimensity 9000+ je výkonem srovnatelný se Snapdragonem 8+ Gen1. Jeden si vede lépe v tomto benchmarku, druhý zase v jiném. Nepočítejte tedy s tím, že byste si oproti čipu od Qualcommu nějak výrazně polepšili. Srovnali jsme výsledky v testu Geekbench 6 s větráčkem a bez, abyste měli porovnání. V benchmarku AnTuTu jsme s klasickým ROG Phonem 6 dosáhli na skóre 1 078 556 bodů, u novinky pak na 1 034 772 bodů. V našem případě jej doplňuje 16 GB RAM typu LPDDR5X a 512GB úložiště typu UFS 3.1.

V praxi to znamená, že nebudete mít problém s žádnou hrou ani na vysoké detaily, což byste od herního telefonu asi očekávali. Ať už se bavíme o Fortnite, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Black Desert Online, Apex Legends Mobile, ARK: Survival Evolved či Diablo Immortal, všechny zmíněné tituly běží skvěle a ve většině situací plynule. Jasně, občas se setkáte s nějakým tím trhancem, ale to je spíše záležitost horší optimalizace samotné hry, nežli telefonu.



Fotoaparáty jsou překvapivě horší

Snímače jsou u ROG Phone 6D Ultimate stejné jako u ostatních šestkových ROG Phonů, avšak rozdíly jsou překvapivě patrnější, než bychom si mysleli. Díváme se tedy na dobře známý 50Mpx hlavní senzor Sony IMX766, který je velice oblíbený a ASUS ho mimochodem využil i u Zenfonu 9. Můžeme ho ale znát také třeba z Galaxy A54, OnePlus Nord 2 či Xiaomi 13 Lite, tedy telefonů vyšší střední třídy. Doplňuje jej 13Mpx ultraširoký fotoaparát se záběrem 125 stupňů a 5Mpx makro kamerka.

Za dobrých světelných podmínek jsou fotky docela dobré, ale v porovnání s původní verzí ROG Phonu se Snapdragonem si novinka vede hůř. Postprocesing MediaTeku zkrátka není tak dobrý. Nebo ho ASUS špatně optimalizoval. Ať je důvod jakýkoliv, fotky nemají tak dobré podání barev, někdy zlobí dynamický rozsah a jak jsme chválili u ROG Phonu 6 kvalitu videa, u novinky bychom ho označili přinejlepším za průměrné.

Je škoda, že si ASUS s foťáky nedal více práce. Jasně, jde primárně o herní telefon, ale Zenfone 9, nebo právě třeba původní ROG Phone 6 nás přesvědčil, že i tento senzor umí v kombinaci s dobrým postprocesingem fotit skvěle. Nový ROG Phone 6D Ultimate ale fotí jen průměrně a vůbec nemusíme polemizovat nad tím, že se svým cenovým konkurentům jako je Samsung Galaxy S23 Ultra nebo Xiaomi 13 Pro nemůže rovnat.



Výdrž je naštěstí stále skvělá

V naší původní recenzi jsme chválili výdrž baterie, která je u ROG Phonu 6D Ultimate srovnatelná. Je opět patrně o něco málo horší, ale nejde o nic zásadního a klidně na to mohla mít vliv nějaká aktualizace. V praxi se tedy díváme na nějakých 6,5 – 7,5 hodin zapnutého displeje podle toho, co zrovna děláte. Jasně, pokud zrovna zapnete náročnou 3D hru, vybijete telefon klidně za 3-4 hodiny, ale při běžném používání vám vydrží klidně dva dny. Když vám dojde šťáva, 6000mAh baterii jste schopni díky 65W nabíjení za 42 minut znovu na 100 %.



Závěrem

Jsme na konci dnešního testu a máme poměrně jasný závěr, který dost souvisí s pořizovací cenou. Vrcholný ASUS ROG Phone 6D Ultimate je na českém trhu k dostání od 32 989 korun, zatímco původní ROG Phone 6 Pro vychází o téměř 3 000 korun levněji. Základní ROG Phone 6 se dá sehnat od 21 990 korun. A právě ten by byl naší volbou, pokud bychom sháněli nekompromisní herní zařízení. Pokud se objedete bez zadního displeje a 16 GB RAM, dostanete minimálně stejně dobrou výdrž baterie, o něco lepší fotky a srovnatelný výkon. Těch 10 000 korun navíc za variantu 6D Ultimate zkrátka nestojí.

Klady + kvalitní zpracování

+ extrémně rychlý a kvalitní displej

+ nekompromisní výkon

+ skvěle zvládnuté chlazení

+ skvělá výdrž baterie

+ čistá nadstavba Zen UI/ROG UI

+ zadní displej je pěkným prvkem

+ hlasité a velmi kvalitní reproduktory

+ přítomnost audio jacku a notifikační diody

Zápory – pouze základní IP certifikace

– horší fotoaparáty oproti Snapdragon verzi

– vysoká cena

Hodnocení redakce: 85 / 100 %

Za zapůjčení telefonu děkujeme českému zastoupení značky ASUS.