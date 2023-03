5 důvodů, proč si (ne)koupit Samsung Galaxy A54 5G

Design z vlajkových lodí

Není žádným tajemstvím, že se Samsung snaží o sjednocení designu napříč cenovými kategoriemi. Pokud se vám tedy líbí nový design vlajek, který upustil od modulu fotoaparátů, namísto něj jsou čočky zapuštěny přímo do zad telefonu, ale zároveň nechcete dát za telefon přes 20 tisíc, můžete sáhnout právě po jednom z nových “áček”.

Vylepšená haptická odezva

Možná si říkáte, proč se v recenzích často věnujeme haptické odezvě. Vždyť jde přece o otravné vibrace, které stejně vypnete. Nebo ne? No, jak se to vezme. Pokud zrovna testuji nějaký levnější telefon, je pravda, že vibrace za moc nestojí a také je vypínám. U prémiových telefonů je ale haptika zpravidla velice příjemná a zatímco loni byla u Galaxy A53/A52s naprosto příšerná, letos je to úplně jiná káva, která se svou kvalitou blíží vlajkovým Samsungům. Haptika má celkově výrazný podíl na celkovém pocitu z používání telefonu a jsem rád, že se na ní jihokorejská firma nevykašlala a konečně ji vylepšila.

Proč si nekoupit Galaxy A54 5G?

Špatně odladěný systém

Samsung Galaxy A54 5G dostal opět čipset Exynos, tentokrát model 1380, který bohužel způsobuje úplně stejné problémy, které trápily loňské vlajky z řady Galaxy S22. V tuto chvíli je systém i čipset zkrátka špatně odladěný. U telefonu, který je stejně drahý, jako například Pixel 6, Xiaomi 12 či Nothing Phone (1) byste čekali, že bude i podobně plynulý. To se ale bohužel neděje a trhané animace, záškuby a jiné nepříjemnosti jsou tu na denním pořádku. Otázkou je, proč to Samsung furt zkouší. Od Exynosu letos u vlajek odhlédl a přiklonil se ke Snapdragonu. Stejně tak rádi vzpomínáme na Galaxy A52s, ve kterém tikal Snapdragon 778G. Máme tušení, že kdyby Samsung zvolil čipset typu Snapdragon 7 Gen1, nebo klidně MediaTek Dimensity 8000, se záseky bychom se nesetkali. Vždyť i levnější Galaxy A34 s Dimensity 1080 podobné problémy nemá. Více se o této problematice rozepíšeme v recenzi.

Široké rámečky

Hned po prvním zapnutí telefonu vás možná překvapí, jak široké rámečky telefon za cenu 11 990 Kč ve skutečnosti má. Nebavíme se teď o samotném displeji, ten je nadprůměrný a bude o něm řeč v recenzi, ale zejména spodní strana vypadá až nehezky. Možná je to jenom detail, který po pár hodinách používání přestanete vnímat, my jsme si na něj ale doteď nezvykli. Konkurence je v tomto ohledu mnohem dál. Až paradoxní je, že předchozí generace měla rámečky o něco tenčí.

Pouze průměrný výkon

Exynos 1380 není čistě po stránce výkonu špatný čipset. V benchmarcích získává podobná čísla, jako třeba Snapdragon 778G, který je ale téměř dva roky starý. S většinou her jsme zatím neměli problém, ale pokud je pro vás obecně hraní na telefonu důležité, existuje na trhu hromada podstatně výkonnějších alternativ.

Neúprosná konkurence

Samsung Galaxy A54 5G je dražší, než jeho loňský bratříček a svou cenou konkuruje tak trochu i sám sobě. Vždyť o tisícovku levněji dnes koupíte třeba stále slušný Galaxy S21 FE se Snapdragonem 888. Za zmínku ale stojí také Google Pixel 6, Xiaomi 12, Xiaomi 12T, realme GT 2 nebo Motorola EDGE 30 Fusion. Jasně, i Samsung má své výhody, o kterých se dozvíte v naší recenzi a samozřejmě nesmíme opomenout dlouholetou podporu.

