Samsung Galaxy S23 recenze: malé změny dělají velký rozdíl

Letošní generace vlajkové řady Samsung Galaxy S23 se vyznačuje na první pohled jen malými změnami oproti generaci loňské. Jde opravdu jen o lehký facelift, který většina uživatelů neocení? Nebo jsou změny v praxi mnohem větší, než čemu odpovídají papírové specifikace? I na tuto otázku si odpovíme v dnešní recenzi kompaktního TOP modelu v podobě základního Galaxy S23.

Obsah recenze Samsung Galaxy S23

Skromné balení

Doby, kdy si výrobci smartphonů dávali záležet i na jejich balení a přidávali do něj řadu zajímavého příslušenství jsou již pomalu v nenávratnu. A jelikož to byl právě Samsung, kdo z výrobců Android smartphonů přistoupl na tento nový trend jako první, není asi překvapením, že ani u Galaxy S23 se v tomto ohledu nic nezměnilo. V základním balení tak dostanete pouze samotný telefon, kabel s USB-C konektory na obou koncích, nástroj pro vytažení SIM a sadu základní dokumentace.

Samsung Galaxy S23 ve znamení elegantního minimalizmu

Smartphony společnosti Samsung podléhají postupné unifikaci designu a vůbec se tak nelze divit, že si méně znalý uživatel může splést modely z vrcholné řady Galaxy S23 s některými zástupci střední třídy Galaxy A. Podobnost s levnějšími kolegy však rozhodně neznamená, že by testovaný Samsung Galaxy S23 působil jakkoli lacině. Právě naopak. Design je elegantní a díky použití kvalitních materiálů budete mít z telefonu ten správný pocit prémiovosti. Displej i záda zde kryje nejnovější Corning Gorilla Glass Victus 2 a na obou stranách se jedná o rovné sklo bez zaoblení. Boční rám je tvořen materiálnem, který sám Samsung pojmenovává jako “Armored Aluminium”. Výrobce k němu sice neposkytl mnoho informací, ale v zásadě by mělo jít o hliník se zvýšenou tvrdostí. Díky tomu by měl rámeček smartphonu lépe odolávat nárazům a poškrábání. Za posledních několik generací se pak u vlajkových smartphonů od Samsungu stala již prakticky standardem i zvýšená odolnost s certifikací IP68 a nejinak je tomu i v případě Galaxy S23.

AI v Android mobilu je schopná vytvořit obrázek za pár sekund čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Zatímco použití displeje bez zaoblení s povděkem kvituji, to samé nemohu prohlásit o zádech. Zde je rovný skleněný panel navazující na ostrou hranu rámečku vyloženě nepříjemný. I v případě menšího Galaxy S23 jsem si na ostrý okraj musel chvíli zvykat a v kombinaci s rovnou plochou zad mi komplikoval pohodlný úchop smartphonu. Vyloženě nepohodlný pak ale tento “detail” byl u většího Galaxy S23+ a při dlouhodobém používání bych patrně musel telefon opatřit alespoň obyčejným TPU pouzdrem. Na druhou stranu jsem se ale prakticky zamiloval do povrchu zad. Sklo opatřené matnou povrchovou úpravou je na dotek opravdu velmi příjemné a až sametově jemné. Byť jsem se z počátku bál, že telefon bude v dlani klouzat, díky naopak lesklému rámečku to nebyl zdaleka takový problém. Navíc záda ani po několika dnech používání prakticky neznala mastné otisky nebo nečistoty.

Právě na zádech telefonu se pak odehrála největší designová změna, kdy byl ostrůvek fotoaparátů s přesahem k bočnímu rámečku nahrazen třemi samostatnými tubusy. Ty vystupují přibližně 1,5 mm nad povrch zad a design telefonu díky nim působí mnohem minimalističtěji. Je pak jen na vašem vkusu, zda se vám nové provedení zad líbí více, nebo ne, za sebe mohu říct, že je trochu škoda, když podobný smartphone působí takto obyčejně. Zepředu byste pak Samsung Galaxy S23 od svého předchůdce nejspíš nerozpoznali. Také zde naleznete v displeji malý průstřel pro selfie kamerku a přiznanou hranu bočního rámečku, díky které působí okraje displeje opticky užším dojmem, než jaké ve skutečnosti jsou.

Prakticky nastejno pak vychází také mezigenerační srovnání rozměrů, kdy se Galaxy S23 o rozměrech 146,3 x 70,9 x 7,6 mm liší od svého předchůdce jen o pár desetin. Díky tomu se Samsung Galaxy S23 řadí mezi nejkompaktnější špičkově vybavené současné smartphony. Díky hmotnosti 168 gramů pak v současnosti nenarazíte ani na žádný výrazně lehčí podobně vybavený smartphone.

Bleskurychlá čtečka otisků

TOP modely z dílny Samsungu se již několik generací vyznačují použitím ultrazvukové čtečky otisků prstů a v případě Galaxy S23 tomu není jinak. Na čtečku přitom mohu pět jenom chválu a jednoznačně ji zařadit mezi nejlepší čtečky integrované v displeji na současném trhu. Reaguje bleskurychle a ani si nevzpomenu, zda jsem za celou dobu testování musel prst přiložit opakovaně. Dokonce bych se ji v tomto směru nebál přirovnat ke klasickým kapacitním čtečkám otisků. Problémy ji pak nečiní ani mokré prsty a navíc je navíc umístěna příjemně vysoko. Díky tomu je při běžném používání pohodlně dosažitelná palcem – na rozdíl od některých smartphonů, které ji mají až téměř u spodního okraje.

Displej se skvělou svítivostí

Jednou z předností testovaného Galaxy S23 budou pro řadu uživatelů bezpochyby (poměrně) kompaktní rozměry. S těmi se pochopitelně pojí, na dnešní poměry relativně malá, úhlopříčka displeje 6,1″. Menší úhlopříčka však v tomto případě neznamená, že by panel byl ošizen po stránce parametrů. Jedná se pochopitelně o Dynamic AMOLED 2x displej z dílny Samsungu a nabídne FullHD+ rozlišení při poměru stran 19,5:9 a jemnost obrazu u něj dosahuje pěkných 425 ppi (pixelů na palec). Vyloženě skvělá je pak maximální svítivost dosahující až 1 750 nitů. Díky té pak máte jistotu, že bude displej perfektně čitelný i na přímém slunci. Maximální obnovovací frekvence zde činí 120Hz a smartphone ji dokáže adaptivně přizpůsobovat zobrazovanému obsahu v několika krocích. Oproti některé konkurenci však neumí displej Samsungu Galaxy S23 snížit obnovovací frekvenci na pouhý 1 Hz ale vždy zůstává minimálně na 24 Hz.

Samsung Galaxy S23 Ultra recenze: Téměř bezchybný mobil čtení: 26 minut ( uložit na později ) čtení: 26 min. uloženo uložit na později 26 min. uloženo

Co je možná malinko zarážející je použití 8-bit displeje, který je schopen zobrazit “pouze”16 milionů barev v době, kdy celá řada i levnějších konkurentů nabízí 10-bit a někteří dokonce i 12-bit panely. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že rozdíl uživatel možná pozná například při zkoumání stejné fotografie na obou typech displejů zároveň a to ještě nebude případ zdaleka všech uživatelů. Smartphone navíc nabízí dva režimy podání barev, přičemž v tom “přirozeném” zacíleném na barevný prostor sRGB jsou barvy (zejména) na fotografiích velmi blízko realitě. Pokud vám však více sedí více saturované barvy, je pro vás připraven režim cílící na hodnoty DCI-P3 u kterého si navíc můžete upravit teplotu barev a sytost RGB.

Skvělé stereo

Jenom chválu pak mohu pět na hlasité reproduktory. Opět se sice jedná o systém s jedním dedikovaným reproduktorem na spodní hraně a druhým reproduktorem sloužícím i jako telefonní sluchátko, celkový dojem je však na velmi dobré úrovni. Tak především zde není tolik citelný efekt, kdy se spodní reproduktor stará o basy a středy a sluchátkový reproduktor mu sekunduje jako výškový. Rozdíly mezi přednesem obou jsou sice slyšitelné, nicméně zdaleka ne tak výrazné, jako bývá u podobných řešení zvykem.

Celkově pak daná sestava nabídne velmi dobrou hlasitost, která sice na naprostou špičku stále malinko ztrácí, bohatě to však vynahrazuje kvalitou, kterou si drží i při nejvyšším stupni hlasitosti. Zvuku nechybí žádná z hlavních složek. Nejen, že jsou jasně přítomné basy, pochválit mohu i čistě znějící vokály a reprodukci hlasu vůbec. Kvalitě zvuku pak napomáhá také softwarové vylepšení Dolby Atmos se čtyřmi tradičními režimy – Auto, Film, Hudba a Hlas. Osobně jsem po dobu testování nechával software aby si sám rozhodl, který profil vybere a mohu jen potvrdit, že jeho volba byla ve všech situacích správná.

Konečně se Snapdragonem

Tuzemským fanouškům udělal jihokorejský gigant po dlouhých letech konečně radost a po celém světě již nabízí smartphony z řady Galaxy S23 pouze ve variantě využívající čipset od americké společnosti Qualcomm. Byť vrcholné Exynosy z dílny Samsungu byly rozhodně pokročilé čipsety, na americké řešení obvykle ztrácely ve více směrech. Letos nasazený Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 je tak příslibem nejen vysokého výkonu, ale také lepší efektivity. Aby však Samsung přišel s něčím navíc oproti konkurenci, nechal si vyrobit speciální edici tohoto čipsetu s vyššími takty procesoru i grafického čipu. Konkrétně zde tak máme tu čest s procesorem o maximální pracovní frekvenci 3,36 GHz oproti původním 3,2 GHz. Grafický čip Adreno 740 si pak polepšil ze 680 na 719 MHz.

Zatímco o výrobu loňského Snapdragonu 8 Gen 1 se staral právě Samsung, na jehož 4nm technologii byl tento čipset postaven, výrobu Snapdragonu 8+ Gen 1 již přebralo tchajwanské TSMC u nějž Qualcomm zůstal i s výrobou současné generace svého nejvýkonnějšího čipsetu. A právě TSMC obstarává i výrobu upraveného čipsetu Qualcomm Snadpragon 8 Gen 2 for Galaxy. Vedle zmíněných vyšších taktů je tak použitý čipset skutečně identický s těmi dodávanými dalším producentům smartphonů. Další zajímavostí je pak úložiště telefonu. Zatímco 256GB a vyšší varianty nabízejí moderní UFS 4.0 úložiště, v případě základní 128GB verze dostanete “pouze” starší a pomalejší UFS 3.1 úložiště. Škoda, že jsme neměli k dispozici základní paměťovou variantu a nemohli tak reálný dopad nijak kvantifikovat. Ve všech případech je pak telefon vybaven 8 GB operační paměti

Neinstalujte One UI 5.1 aktualizaci! Uživatelé si stěžují na první nepříjemnosti čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Samsung Galaxy S23 testy výkonu

O tom, že si Galaxy S23 hladce poradí s jakoukoli současnou hrou snad nikdo ani nepochybuje. Co je však, troufám si tvrdit, mnohem důležitější otázka – jak si telefon vede po stránce zahřívání? V minulosti to byly právě teploty, kvůli kterým čelily (zejména) varianty s čipsety Exynos kritice. Některé generace Galaxy S se dokázaly citelně zahřát i při relativně nenáročných činnostech, natož při hraní her či testování výkonu pomocí benchmarků. Nový Samsung Galaxy S23 však nabízí nejen čipset postavený na výrobním procesu s vyšší efektivitou, ale také tzv. “odpařovací komory” namísto obyčejné grafitové podložky, na kterou spoléhal ještě Galaxy S22.

Výsledek sice není stále zcela ideální, nicméně při běžném používání jsem již žádné výraznější zahřívání nepostřehl. Zlepšení se v tomto ohledu koná i při hraní her, byť po delší době strávené u hardwarově náročnějšího titulu se umí nepříjemně zahřát i Galaxy S23. To ostatně dokazují i výsledky stress testu v benchmarku 3DMark, kde telefon dosáhl stability 43 %. Již při prvním opakování se teplota vyhoupla na 45°C a k citelnějšímu propadu výkonu došlo po třetím opakování.

Samsung Galaxy S23 benchmarky:

AnTuTu: 1 201 328 bodů

1 201 328 bodů GeekBench 5 Sigle core: 1 434 bodů

1 434 bodů GeekBench 5 Multi core: 4 321 bodů

4 321 bodů GeekBench 6 Single core: 1 787 bodů

1 787 bodů GeekBench 6 Multi core: 4 491 bodů

4 491 bodů 3DMark Wild Life Extreme: 3 735 bodů

Výdrž baterie

Malého, avšak rozhodně ne zanedbatelného zlepšení jsme se dočkali také v oblasti výdrže na baterii. Ani letos nenalezneme v základním Galaxy S23 nijak velkou baterii. Oproti loňsku si polepšila jen o 200 mAh a její celková kapacita tak činí 3 900 mAh. I proto je optimalizace systému spolu s efektivitou použitého čipsetu o to důležitější. V první řadě musím pochválit velmi nízkou spotřebu ve “stand-by” režimu, tedy když je telefon zapnutý, ale vy jej nepoužíváte. V tomto případě ubývají procenta nabití jen velmi pomalu. Při běžném pracovním dni jsem pak běžně sahal po 5 hodinách aktivního použití složeného z telefonování, komunikace přes mail a instant messengery a pochopitelně také procházení webu a poslechu streamované hudby skrze bluetooth sluchátka. Bohužel, se základním Galaxy S22 jsem neměl tu čest a tak nemohu zodpovědně ohodnotit o jak moc velké zlepšení se jedná. Zato s Galaxy S21 jsem strávil poměrně hodně času a i při 4 000mAh baterii jsem měl často problém se při stejném pracovním režimu dostat na hranici 4 hodin aktivního používání.

Ve srovnání ob-generaci si tak novinka vede citelně lépe. Zato v oblasti nabíjení Samsung tak trochu zamrzl v čase a od dob Galaxy S20 nabízí identické parametry ve všech směrech. Samsung Galaxy S23 tak můžete nabíjet pomocí kabelu výkonem 25 W, bezdrátově 15 W a například pro nabití vašich hodinek můžete využít 4,5W reverzní bezdrátové nabíjení. Netvrdím sice, že by Samsung nutně musel své vlajkové modely vybavovat extrémně výkonným nabíjením přesahujícím 100W, jak je dnes poměrně běžné. Ovšem alespoň 45W drátové nabíjení, které nabízí větší sourozenci S23 by již mohlo být standardem u všech tří modelů. Konec konců v balení adaptér stejně nenaleznete a tak by bylo na uživateli, jaký adaptér si pořídí. Zda bude chtít využít plný potenciál rychlého nabíjení, nebo se spokojí třeba s tím 25W výkonem, kdy trvá doplnění energie z 15 na 100 % přibližně 1 hodinu a 5 minut.

One UI 5.1 a Android 13

Rodina Samsung Galaxy S23 představovala první smartphony s novou verzí uživatelského rozhraní One UI 5.1 – pochopitelně běžící nad aktuálním Androidem 13. Nejnovější verzi rozhraní možná od One UI 5.0 na první pohled nepoznáte, to však neznamená, že by se zde neudála celá řada změn – jen je zde většina novinek skryta pod povrchem. Z těch viditelných však mohu zmínit například nové widgety pro počasí a baterii, několik menších změn v (povedeném) internetovém prohlížeči od Samsungu. Dalších změn se pak dočkaly i možnosti sdílení, multitasking v režimu DeX a seznam změn zahrnuje i přepracované možnosti automatizace a vytváření scénářů.

Galaxy Watch6 se prý pochlubí novým designem. Uvítáte ho? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Z celkového pohledu pak One UI od Samsungu i nadále, alespoň v mých očích, platí za jednu z nejlepších Android nadstaveb vůbec. V průběhu let, jak do ní přicházely nové funkce a upravoval se design nadstavba ztratila něco z původní lehkosti a jednoduchosti. Minimálně v případě Galaxy S23 to však úspěšně kompenzuje špičková optimalizace – tedy přesně taková, jaká se pro danou kategorii smartphonu sluší. Design nadstavby od Samsungu sice částečně reflektuje i aktuální “Materieal you” směr, který nastavil Google, zároveň ale má svou jasnou identitu a od tvůrců Androidu si půjčuje spíše jen dílčí prvky jako například úpravu systémové palety barev na základě použité tapety.

One UI však nabízí i další možnosti úprav vzhledu, v čele s oblíbenými tématy. Vedle toho však máte také široké možnosti funkčních i estetických úprav zamykací obrazovky či zobrazení Allways on Display. Z novinek v rámci One UI pak musím vyzdvihnout nově sloučené a vylepšené režimy a rutiny. Ty nabízejí již celou řadu přednastavených akcí pro různé situace a umožňují i snadné vytváření akcí vlastních ve stylu populární aplikace IFTTT.

Tradičně si pak slova chvály zaslouží i aplikace Samsungu, které jsou kvalitní, přehledné a především skvěle funkční. Ať už jde o kalendář, správce souborů, Samsung Health nebo povedený internetový prohlížeč, kterému byste rozhodně měli dát šanci. V neposlední řadě pak One UI potěší příznivce služeb Microsoftu a to díky jejich zdařilé integraci. Byť nadstavba v průběhu let výrazně nabobtnala, stále působí velmi čistě, přehledně a co je důležitější, v rámci Galaxy S23 také opravdu velmi svižně. Celkově optimalizace zcela odpovídá TOP modelům a v této oblasti si tak rozhodně nemám nač stěžovat.

Dobře známé fotoaparáty

Pokud jste se těšili, že Samsung Galaxy S23 dorazí s nějakou výraznější inovací v oblasti sestavy fotoaparátů na zadní straně smartphonu, musím vás zklamat. Po hardwarové stránce se totiž jedná o identickou sestavu jako v případě loňské generace. Také zde máme tu čest s primárním fotoaparátem využívajícím 50MPx snímač Samsung S5KGN3 v kombinaci s optickou stabilizací a objektivem o světelnosti f/1.8. Ultraširokoúhlý fotoaparát spoléhá na 12MPx snímač Sony IMX564 s pixely o velikosti 1,4µm a bohužel nedisponuje automatickým ostřením. Do třetice zde pak máme 10MPx fotoaparát s 3x optickým zoomem, fázovým ostřením a OIS. Jediné změny jsme se tak dočkali na postu selfie kamerky, kde se nově nalézá snímač Samsung Isocell S5K3LU o 12MPx rozlišení s podporou PDAF. Doplněn je objektivem o světelnosti f/2.2.

Máte u Galaxy S23 Ultra vrásku na displeji? Prý to není vada čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

50MPx primární fotoaparát , f/1,8, velikost pixelů 1,0 µm, OIS, PDAF

, f/1,8, velikost pixelů 1,0 µm, OIS, PDAF 10MPx telefoto s 3x optickým zoomem , f/2,4, velikost pixelů 1,0 µm, OIS, PDAF

, f/2,4, velikost pixelů 1,0 µm, OIS, PDAF 12MPx ultraširokoúhlý, f/2,2, velikost pixelů 1,4 µm, 120° FOV, FF

Primární fotoaparát

Asi jen málokoho překvapí, že je výstup z primárního fotoaparátu Galaxy S23 na velmi dobré úrovni. Snímky nabízejí vysoký dynamický rozsah a ostrost. Barevné podání je pak Samsung zcela typicky více saturované, než je realita. To můžete částečně ovlivnit prostřednictvím AI vylepšení. Po jeho deaktivaci dostanete snímky s líbivě živými barvami. Pokud jej naopak aktivujete, připravte se na ještě o něco barevnější výstup. Záleží tak, co je víc po chuti právě vám. To, že snímky jsou prakticky zcela prosté šumu již lze brát v této kategorii za standard, který Samsung Galaxy S23 poctivě následuje.

Neméně dobře si pak primární fotoaparát vede i při focení za zhoršených světelných podmínek a v noci. Telefon je vybaven automatickým nočním režimem, jehož aktivaci prozradí malá ikonka. Pokud budete chtít fotit bez něj, musíte danou ikonu stisknout. Pořízení snímku s automatickým nočním režimem pak ve většině scén zabere o jednu až dvě vteřiny kratší dobu než po ručním výběru tohoto režimu. Při přímém srovnání snímků pořízených v obou těchto režimech jsou pak u jednotlivých scén rozdíly zanedbatelné, ne-li žádné.

V obou případech pak musím kvalitu nočních fotografií pochválit. Šum je na nich nepatrný, nechybí jim detaily a ostrost a ve většině případů se mi líbila i barevná reprodukce. Jen pokud nebudete fotit za úplné noci, může obloha získat sytě modrý odstín, který působí prostě divně a až nepatřičně. Primární fotoaparát pak Samsung Galaxy S23 využívá také při pořizování některých přiblížených záběrů v noci – jedná se tedy o digitální výřezy. I proto mě poměrně překvapilo odlišné barevné podání ve srovnání s nepřiblíženou fotografií. Výřez z hlavního fotoaparátu pak telefon používá také při focení makra.

Fotoaparát s optickým přiblížením

Fotoaparáty s optickým zoomem se pomalu stávají devízou pouze smartphonů z vyšších cenových kategorií. K těm lze řadit i testovaný Samsung Galaxy S23, v jehož výbavě “zoomový” objektiv naštěstí nechybí. Byť využívá 10MPx snímač, výstup z něj je upscalován na 12MPx rozlišení. Naštěstí, nemohu říct, že by to na kvalitu výstupu mělo citelný dopad. V první řadě si snímky z tohoto fotoaparátu zaslouží pochvalu za identické barevné podání jako v případě primárního fotoaparátu – to ostatně platí pro kompletní sestavu fotoaparátů na zádech Galaxy S23. Stejně jako v případě primárního fotoaparátu musím pochválit skvělý dynamický rozsah, minimum šumu a dostatek detailů.

Kouzelná foto funkce z Galaxy S23 míří do dalších Samsungů čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Bohužel, fotoaparátu se nevyhnul jeden zásadní problém. Tedy, on provází všechny tři fotoaparáty na zádech Galaxy S23, u toho zoomového je však jednoznačně nejvýraznější. Řeč je o takzvaném “shutter lagu” kdy fotoaparát nezvládá zpracovat obraz v dostatečně krátkém čase po stisku spouště. Při focení statické scény si tak musíte dát pozor na pohyb s telefonem. Zachytit snímek pohybujícícho se objektu je však s přiblížením úkol prakticky nemožný.

Ultraširokoúhlý fotoaparát

To, že ultraširokoúhlý fotoaparát nenabídne automatické ostření zde již padlo. Jde však zároveň o jedinou vážnější výtku, kterou lze k tomuto fotoaparátu mít. I zde je barevné podání identické s dalšími dvěma fotoaparáty na zádech telefonu. Snímky jsou detailní, s minimem šumu a dobře zde funguje také redukce efektu rybího oka. Navíc netrpí typickým nešvarem ultraširokoúhlých fotoaparátů v podobě ztráty detailů v rozích snímků. Neméně dobře si pak tento fotoaparát vede při pořizování nočních snímků. I za špatných světelných podmínek nabídne slušné množství detailů a jen minimum šumu ve snímcích. Oproti primárnímu fotoaparátu však mají snímky nepatrně odlišnou barevnou teplotu a lze na nich nalézt efekt olejomalby jako následek maskování šumu.

Video

Samsung Galaxy S23 – ukázka videa [FHD, Super stabilní]

Samsung Galaxy S23 – ukázka videa [4K, 60 fps]

Samsung Galaxy S23 – ukázka nočního videa [4K, 30 FPS]

Závěr recenze Samsung Galaxy S23

Jak tedy stručně zhodnotit Samsung Galaxy S23? Napadá mě napsat, že to jihokorejský gigant znovu dokázal. Na trh přinesl kompaktní smartphone vyšší třídy, kterému nic zásadního nechybí a co je důležitější, jako celek funguje skvěle. Nic na tom nemění ani fakt, že změn oproti předešlé generaci není mnoho. Jistě, Samsung Galaxy S23 by mohl nabídnout alespoň trochu vylepšenou sestavu fotoaparátů, nebo ještě o něco větší baterii a majitelé předešlé generace nebudou mít mnoho důvodů pro upgrade.

Přesto, dílčí změny, ke kterým došlo jsou na první pohled jasně citelné. Například výdrž baterie, která patřila k největším negativům Galaxy S22. Ani zde o ní sice nemohu hovořit v superlativech, pro mnoho uživatelů však již zajisté překročila hranici od které ji lze brát jako dostatečnou. Zrovna tak v oblasti zahřívání došlo k výraznému posunu a vyjma náruživých hráčů již v tomto ohledu také nebude mít nikdo problém. Sestava fotoaparátů je sice identická s předchůdcem, to však nic nemění na tom, že podává skvělé výkony. Škoda jen “shutter lag” problému. Jsem sice pevně přesvědčen, že Samsung problém odstraní prostřednictvím aktualizací, nicméně do negativ jej uvést musím.

Z negativ musím zmínit zejména opakovaně omílanou absenci nabíjecího adaptéru v balení a řada uživatelů by jistě ocenila možnost nabíjet vyšším výkonem než 25W. Je pak vcelku škoda, že displej takto vybaveného smartphonu nenabídne alespoň podporu Dolby Vision, když už zde chybí 10-bit barvy – to však bude patrně trápit spíše minoritu uživatelů.

To je rychlost! Další oblíbené mobily od Samsungu dostávají One UI 5.1 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Klady + kompaktní rozměry

+ vysoký výkon

+ solidní sestava fotoaparátů

+ vylepšená výdrž baterie

+ špičkové zpracování

+ dlouhá sw podpora

Zápory – chybějící adaptér v balení

– pouze 25W nabíjení

– zahřívání při delší zátěži

– “shutter lag” fotoaparátu

– pro majitele Galaxy S22 jen málo důvodů pro upgrade

Co na Samsung Galaxy S23 říkáte vy?