Recenze Samsung Galaxy S21 FE: Kolem dokola super kauf

Měl přijít, pak zase neměl přijít, byly na něj součástky, nebyly na něj součástky… kolem mobilu Samsung Galaxy S21 FE se toho před jeho oficiálním uvedením napsalo hodně. Něco bylo přesnější, něco bylo jen výplodem pestré fantazie či tipem mířeným vedle. Další “fanouškovská edice” vlajkového Galaxy mobilu ale nakonec dorazila a znovu zajímavým způsobem rozčeřila vody, ve které jako pilíře do té doby stály modely S21, S21+ a S21 Ultra. Přičemž si z každého z nich znovu údajně vzala to nejpodstatnější, aby měli příznivci značky radost a případně důvod běžet do obchodu. Povedlo se to podobně jako u Galaxy S20 FE?

Recenze telefonu Samsung Galaxy S21 FE

Balení a jeho (ne)obsah

I když je edice FE (alespoň marketingově) určená k tomu, aby dělala fanouškům radost, při pohledu na obsah balení potěší hlavně příznivce současného trendu s šetřením materiálů a dodávání minima příslušenství. V tenké krabičce je tak kromě mobilu k nalezení pouze oboustranný napájecí a přenosový USB-C kabel, pár záručních a instruktážních dokumentů a kolíček pro vysouvání šuplíku na SIM karty. Žádný nabíjecí adaptér, žádná sluchátka. V dnešní době se předpokládá, že už jich doma máte dost. Máte?

Design a zpracování

Vzhled mobilu Galaxy S21 FE na první pohled vychází ze své mateřské série, takže je na zadní straně rozpoznatelný díky vystouplému foto modulu, který se na dvou stranách slévá s rámečkem celého telefonu. Změna ovšem nastala u samotného usazení a zbývajících dvou stran. Zatímco u běžných S21 modelů má modul kontrastní barvu a vypadá na zadní ploše jako samostatně vsazený, u současné FE varianty vsadil Samsung na “vypouklinu” vystupující ze stejného materiálu.

Na jednu stranu tím mobil trochu ztrácí na luxusní vizáži, ale nevypadá to nakonec vůbec zle a hlavně se z těchto míst mnohem lépe vyhání prach. Záda jsou stejně jako u Galaxy S20 FE z tvrzeného polykarbonátu a tentokrát proti nim nemám žádné námitky. U loňské verze byla uprostřed cítit jakási pružná kapsa, tady ale vše perfektně sedí.

Při pohledu na přední stranu je znát, že se zúžily okraje kolem plochého displeje, což je vždy dobrá zpráva. Na spodní straně se nachází USB-C zdířka, slot na dvě SIM (microSD bohužel ne), mikrofon a reproduktor. Další dvojice pro zvukový vstup a výstup se nachází i nahoře. Na levé straně je zcela prázdno a napravo se nachází tlačítka pro napájení a hlasitost. Ta mi přijdou o něco méně kvalitní než u Ultra verze a nemám z nich úplně dokonalý dojem.

Pochválit ale naopak můžu (tentokrát optickou) čtečku otisků, která v mém případě fungovala naprosto bezvadně, i když se na ni v komentářích objevovaly stížnosti. Doteď jsem ovšem nepochopil, proč mi systém dovolil uložit jen otisky tří prstů, když mám v Ultra variantě od počátku čtyři. Odemykání levým ukazováčkem, když telefon leží na stole vedle klávesnice, jsem tedy musel oželet (ostatní tři varianty používám ještě častěji). Mobil je také příjemně lehký, což šlo právě při přechodu z Ultra verze dost cítit.

Základní parametry

Android 12 / One UI 4

6,4″ FHD+ HDR10+ plochý displej s frekvencí 60 / 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G

zadní fotoaparáty 12mpx hlavní (OIS), 12mpx ultraširoký a 8mpx telefoto s (3x optický zoom)

přední fotoaparát 32mpx

4 500mAh baterie s podporou 25W kabelového a 15W bezdrátového nabíjení

IP68, optický snímač otisku v displeji, Wi-Fi 6, BT 5.0, DeX

bez slotu na microSD kartu

Gorilla Glass Victus

barvy zelená, šedá, bílá a fialová

Malinko vylepšený displej

FE model se vloni od zbytku vlajkové Galaxy S série lišil po stránce obrazovky hlavně tím, že ji měl plochou. V současné generaci už sní přišly i varianty S21 a S21+ a S21 FE na ně navazuje. Oproti loňské fanouškovské edici se displej trochu zmenšil a se svými 6,4 palci přesně zapadá mezi zmíněné dva levnější vlajkové modely. Z hlediska parametrů je jednou z mála mezigeneračních změn okamžitá podpora HDR10+, čehož se loňský FE dočkal až po pozdější aktualizaci. Potěší také povolání gorilí ochrany Victus.

Uživatel má znovu k dispozici obrazovku s rozlišením 1080 x 2400 pixelů, přičemž díky zkrácení úhlopříčky došlo k mírnému zvýšení počtu bodů na palec (PPI) na 411. Opět je maximální možnou obnovovací frekvencí 120 Hz, nicméně stále bez adaptivních schopností, což je velká škoda. V systému se dá volit jen mezi touto a klasickou 60Hz hladinou. U modelu S20 FE jsem to kritizoval a tady musím taky.

Uspokojení Snapdragonem

Přesný typ a výrobce čipsetu je pro některé zákazníky naprosto nepodstatný údaj, ale technické nadšence a kritiky dvojích standardů potěší, že i Galaxy S21 FE dorazil do Evropy (a skoro celého světa) s procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Je obecně považován za efektivnější a úspornější možnost než Exynos jednotky, které do jiných telefonů vyrábí přímo Samsung. Trochu lepší efektivita nicméně nebrání Snapdragonu v tom, aby při delším hraní, focení nebo propojení přes DeX znatelně topil. Nebezpečné nebo nepříjemné to není, ale úplně komfortní také ne. Ovšem se zmíněným Exynosem by to asi bylo ještě horší.

Jednou z výhod nasazení čipsetu od Qualcommu je také podpora pokročilých kodeků aptX či LDAC, které jsou k nalezení ve vývojářských možnostech. Bohužel jsem zrovna neměl k dispozici sluchátka, se kterými bych aktivaci vyzkoušel, ale budeme zatím věřit, že položky v nabídce se skutečně dají přepínat. Pokud už máte nějaké zkušenosti, dejte vědět do komentáře. Do galerie přidávám několik snímků z Geekbench 5, pokud by se chtěl někdo zaobírat konkrétními výkonnostními výsledky.