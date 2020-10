Recenze mobilu Galaxy S20 FE. Co teda Samsung namíchal fanouškům?

Oficiální specifikace a design Samsung Galaxy S20 FE

Android 10 / One UI 2.5

6.5″ AMOLED 120Hz displej s rozlišením 1080 x 2400 px (407 ppi) s Gorilla Glass 3

displej s rozlišením 1080 x 2400 px (407 ppi) s Gorilla Glass 3 procesor Qualcomm Snapdragon 865

paměťové varianty 6/128 a 8/256 GB

fotoaparáty 12 MP, f/1.8, 26mm (hlavní), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.0, 73mm (telefoto), 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optický zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm (ultraširoký), 1/3.0″, 1.12µm přední 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.74″, 0.8µm (v průstřelu)

baterie s kapacitou 4500 mAh (25W rychlé nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení, 4.5W reverzní nabíjení)

(25W rychlé nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení, 4.5W reverzní nabíjení) ochrana IP68, čtečka otisků pod displejem, stereo reproduktory

rozměry 159.8 x 74.5 x 8.4 mm a váha 190 g

Kromě klasických tabulkových parametrů určitě stojí za zmínku i to, že Samsung Galaxy S20 FE nemá na rozdíl od svých řadových kolegů záda se sklem. Dočkal se naopak polykarbonátového zadního krytu. To mu pomáhá být troch lehčí, nicméně je pak v ruce na dotek trochu lacinější. V mém případě jsem uprostřed zad cítil i mírnou “kapsu” mezi krytem a baterií, která se dala prstem mačkat. U telefonu za cca dvacet tisíc bych toto asi nechtěl řešit. Škoda. Rozdílností oproti jiným Galaxy S20 variantám je samozřejmě více, těm hlavním se už věnuji v samostatných kapitolách. Příkladem je…



Nadstandardní displej s několika mouchami

Já vím, že v tomto prvním bodě se mnou polovina čtenářů nebude souhlasit, ale to už tak u subjektivních recenzí bývá. U moderních telefonů s Androidem 10 jsem si zvykl na efektivní kombinaci zahnutý displej + gesta, takže mi návrat k ploché variantě vadí. A to hlavně v případě, kdy je na obrazovce nalepena i ochranná fólie. To je pak mnohem těžší gesta provádět, neboť se prst více či méně zasekává o hranu fólie. Není to tedy jen výtka směrem k novému Samsung Galaxy S20 FE, podobně jsem hodnotil také OnePlus Nord či dokonce ohebný Galaxy Z Fold2. U něj to bylo o to horší, že má vysoké rámečky. Jestli vám osobně plachý displej nevadí, tento odstavec můžete klidně vypustit z hlavy.

Druhá výtka se týká něčeho, co je současně skvělou vlastností displeje. Samsung se i tady rozhodl nasadit obrazovku s parádní obnovovací frekvencí 120 Hz, což rozhodně chválím. Nicméně by mohl zapracovat i na tom, že si v klasickém menu můžeme zvolit i jiné varianty než jen 60 a 120 Hz. Mnoho uživatelů by asi uvítalo možnost zapnout třeba 90Hz režim jako zlatou střední cestu s příjemným výstupem pro oči a ne tak extrémním vybíjením baterie. Model S20 FE má také trochu překvapivě pouze ochranu Gorilla Glass 3, zatímco sourozenci ze stejné série o dvě třídy vyšší. Důvodem je asi cena, i když nevím, jak velký rozdíl by to byl.

Dále má displej trochu větší rámečky a plochu čelní strany zabírá o cca 5 % méně než ostatní modely Galaxy S20. Pokud na tuto designovou vlastnost hledíte, můžete být zklamaní. To platí i o celkovém rozlišení a počtu bodů na palec. Ve srovnání s nejslabší Galaxy S20 je to 1080 x 2400 pixelů proti 1440 x 3200 pixelů a 407 ppi proti 563 ppi. To už jsou slušné rozdíly, které mohou leckoho odradit. Hranice čtyř stovek bodů na palec není cizí ani mnohem levnějším mobilů třeba od Xiaomi.



Chtěli jste Snapdragon? Máte ho mít!

Vydáním Samsung Galaxy S20 FE alespoň částečně umlčela jihokorejská firma kritiky, kteří volají po používání stejných procesorů v totožných telefonech po celém světě. Pokud se v problematice neorientujete, tak v rychlosti: Samsung už delší dobu dává špičkové čipsety americké firmy Qualcomm Snapdragon do vlajkových mobilů pro domácí jihokorejský trh a USA. Zbytek světa za stejné peníze dostává telefony s procesory Exynos z výroby Samsungu. Ty jsou také velmi výkonné, nicméně tabulkových kvalit Snapdragonů nedosahují. Běžný uživatel tento rozdíl nejspíš vůbec nepozná, náročnější majitelé už by mohli.

Model Galaxy S20 FE nyní nabízí procesor Qualcomm Snapdragon 865 všem po celém světě. Možná díky tomu, že bylo na přípravu tohoto telefonu víc času, přišel sám a další vlajkový model Note20 už dostal čipset 865+, takže nevyvíjel tlak při dodávání stejné součástky. Ať to způsobilo cokoli, i evropští zákazníci teď mohou kupovat Samsung telefon z vlajkové série s čipsetem Snapdragon. Asi se ale nedá očekávat, že by se to stalo standardem. Fan Edition spíše bude jedna z výjimek, u které se jednorázově plnilo jedno velké přání. Tak či onak jsem při běžném používání ani hraní nepoznal, že by se systém či celý telefon choval jinak než třeba S20 Ultra s Exynosem. K výraznějším zátěžovým testům jsem se nedostal, ale podle mě ani nejsou nutné. Drtivá většina uživatelů by do takových extrémů nikdy nezašla.



Výdrž baterie většinu fanoušků uspokojí

To, jak dlouho telefon vydrží na jedno nabití, velmi záleží na zvolené frekvenci displeje. Samozřejmě kromě jiných klasických žroutů jako je jas, hraní her nebo určování polohy. Když ovšem telefon používáte “klasicky” s frekvencemi 60 a 120 Hz, rozdíl je citelný. Samsung oficiálně tvrdí, že je Galaxy S20 FE “celodenní” telefon. To můžu potvrdit, platí to i při zapnutí nejvyšší frekvence obrazovky. Když ale zapomenete nabíjet přes noc, ráno se asi budete proklínat. Přepnutí displeje na nižší frekvenci prodlouží výdrž 4500mAh baterie až o hodiny. Kapacita je mimochodem stejná jako u Galaxy S20+. Na tomto místě je důležité také zmínit, že telefon sice podporuje 25W kabelové nabíjení, ale dodávaný adaptér nabízí jen 15 W.

Opravdový zoom, žádné ořezy

Zatímco spousta jiných parametrů řadí FE variantu Samsung Galaxy S20 pod zbývající tři telefony této série, o foto sestavě to neplatí. Je to vlastně jedna z nejzajímavějších věcí na celém mobilu. Kombinace objektivů staví nové S20 FE v určitém ohledu mezi varianty S20+ a S20 Ultra. Tím ohledem je optický zoom, který má u FE varianty hodnotu 3. Modely S20 i S20+ mají 1,1násobný optický zoom a cokoli nad tuto hranici už řeší výřezem ze 64megapixelového snímku.

Skutečné optické přiblížení je pochopitelně lepší než výřez, nicméně samotný senzor ve variantě FE má rozlišení jen 8 megapixelů. I tady tedy nakonec platí “něco za něco”. Určitě chystáme větší foto test, teď můžete posoudit alespoň jednoduché srovnání 1x, 2x, 3x a 5x zoomu mezi Samsung Galaxy S20 FE a Ultra. Model Ultra má optický zoom čtyřnásobný, takže stejně jako varianta FE pořídil první tři fotky bez ořezu. Pětinásobný už je vyřezaný, podle Samsungu “hybridní”. Jako bonus je v galerii také porovnání ultraširokých záběrů.

Cena, varianty a dostupnost

Nové “ef éčko” se dá koupit u několika českých prodejců v kamenných pobočkách i online. Samsung jej prodává na svém webu za doporučenou cenu 16 990 Kč v nejslabší variantě, což je paměťová kombinace 6/128 GB a 4G konektivita. V případě 5G varianty je to 19 990 Kč a nebo 21 790 Kč, když máte ještě zájem i o paměťovou variantu 8/256 GB. Telefon je k dostání v šesti poměrně pestrých barvách, což nemálo zákazníků také naláká. Jde o odstíny Navy, Lavender, Mint, Red, White a Orange. Všechny s označením Cloud.