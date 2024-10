Nejlepší Android tablety do 8 000 Kč: Výběr je až překvapivě snadný

Výběr Android tabletů do 8 000 Kč může být zrádný

Žebříčku kralují modely od Xiaomi se super výkonem

Zajímavé jsou také kousky od Honoru, Huaweie a Samsungu

Vybrat ten správný Android tablet s cenovkou pod 8 000 Kč může být trochu oříšek, tedy pokud nevíte, jak na to. Žebříčkům popularity v cenových srovnávačích i mnohých e-shopech mnohdy kralují modely, které bychom vám spíše nedoporučili, a pokud si zařízení slepě necháte seřadit od nejdražšího po levnější, existuje dost velká šance, že skončíte ve stejné situaci.

Co ne(chtít) od tabletu za 8 000 Kč?

Spousta tabletů s cenou od 5 000 Kč do 8 000 Kč využívá ne zrovna rychlé čipsety MediaTek Helio řady G, jmenovitě třeba model G99. Jelikož se nacházíme v nižší střední třídě, jejíž tablety jsou vhodné především pro sledování multimédií, hraní méně náročných her, lehčí editační práce či ne příliš komplikovaný multitasking, lze to svým způsobem prominout. Ne však, když si uvědomíme, že za stejnou částku seženete podstatně výkonnější produkty.

Řada levnějších tabletů pak upozadila třeba obnovovací frekvenci displeje, která by se v nejlepším případě měla pohybovat od 120 Hz nahoru.



Nejlepší Android tablety do 8 000 Kč

Při výběru nejlepších Android tabletů v cenové kategorii do 8 000 Kč jsme se zaměřili především na čipset, neboť právě výkon může být kamenem úrazu nejednoho zdánlivě povedeného modelu. Lehkým paradoxem může být, že tabletům běžně stojícím právě kolem 8 000 Kč to mohou hravě natřít o dva tisíce levnější modely.



Xiaomi Redmi Pad Pro

Letošní novinka, která nás velmi příjemně překvapila. Já osobně používám Redmi Pad Pro každodenně při studiu a nemohu si stěžovat. 12,1″ displej se 120Hz frekvencí a rozlišením 2,5K je v této cenovce parádní a díky čipsetu Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 v kombinaci s poměrně dobře optimalizovaným systémem se nemusíte ani bát o nedostatek výkonu. Dále potěší hliníková konstrukce, velmi rychlé 67W nabíjení či poměrně levné příslušenství.

Vypíchnout však musím absenci podpory mobilních sítí, kterou získáte pouze za příplatek. Naprosto všem verzím tabletu pak chybí GPS.

Specifikace Redmi Pad Pro Cena od 5 702 Kč Rozměry a hmotnost 280 x 181,9 x 7,5 mm, 571 g Displej 12.1″ IPS LCD, 68B barev, 120Hz, Dolby Vision, 1600×2560 pixelů, Gorilla Glass 3, podpora dotykového pera Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) Zadní fotoaparáty 8 MP, f/2.0 (širokoúhlý), LED blesk, 1080p@30fps Selfie kamera 8 MP, f/2.3 (širokoúhlý), 1080p@30fps Baterie 10000 mAh, 33W nabíjení, PD3.0, QC3+ Software Android 14, HyperOS Další vlastnosti – UFS 2.2

– 4 stereo reproduktory, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, 3.5mm jack

– Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, bez GPS

– Senzory: akcelerometr, gyroskop, proximity (pouze s příslušenstvím), kompas

– Barvy: Dark Gray, Blue, Green

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro a starší Xiaomi Pad 6 stojí podobně a vyměňují si střely. Tento tablet každopádně nabízí vyšší výkon, 144Hz obnovovací frekvenci menšího 11″ displeje a rychlejší úložiště UFS 3.1. Navíc podporuje standard USB Type-C 3.2, který zajistí rychlejší přenos dat mezi tabletem a počítačem při drátovém spojení.

Za nevýhodu lze považovat operační systém Android 13, který sice lze aktualizovat, ale Redmi Pad Pro vám zkrátka nabídne delší podporu. GPS schází i tentokrát a za podporu LTE, nebo dokonce 5G, si nemůžete ani připlatit. Tablet z dílny Redmi má i větší baterii s rychlejším nabíjením.

Xiaomi Pad 6

Specifikace Xiaomi Pad 6 Cena od 6 539 Kč Rozměry a hmotnost 254 x 165,2 x 6,5 mm, 490 g Displej 11.0″ IPS LCD, 1B barev, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 1800×2880 pixelů, Gorilla Glass 3, podpora dotykového pera Procesor Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) Zadní fotoaparáty 13 MP, f/2.2, PDAF, dual-LED blesk, HDR, panorama, 4K@30fps, 1080p@30/60fps Selfie kamera 8 MP, f/2.2, 1080p@30fps Baterie 8840 mAh, 33W nabíjení, PD3.0, QC4 Software Android 13, MIUI Pad 14 Další vlastnosti – UFS 3.1

– 4 stereo reproduktory, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, bez 3.5mm jacku

– Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2

– Senzory: akcelerometr, gyroskop

– Barvy: Black, Blue, Gold

Honor Pad 9

Pokud by vám z nějakého důvodu bylo Xiaomi proti srsti, můžete sáhnout po tabletu Honor Pad 9. S čipsetem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 je na tom sice výkonnostně trochu hůř, ale už v základní variantě vám poskytne 8 GB RAM a 256GB interní úložiště. Vybaven je 12,1″ displejem s rozlišením 2560×1600 pixelů a hned osmi reproduktory, které pozvednou celkový audiovizuální zážitek na vyšší úroveň.

I tento tablet nicméně přichází s Androidem 13, a navíc podporuje jen 22,5W nabíjení. Kapacitu baterie bych si rovněž dokázal představit na vyšší hodnotě, než je 8 300 mAh.

Specifikace Honor Pad 9 Cena od 7 190 Kč Rozměry a hmotnost 278.2 x 180.1 x 6.9 mm, 555 g nebo 568 g Displej 12.1″ IPS LCD, 1B barev, 120Hz, 1600 x 2560 px, anti-glare sklo, podpora dotykového pera Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) Zadní fotoaparáty 13 MP, f/2.0 (širokoúhlý), AF, HDR, 4K@30fps, 1080p@30fps Selfie kamera 8 MP, f/2.2 (širokoúhlý), 1080p@30fps Baterie 8300 mAh, 22,5W nabíjení Software Android 13, Magic OS 7.2 Další vlastnosti – 8 stereo reproduktorů, bez 3.5mm jacku

– Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB-C 2.0, OTG

– Senzory: akcelerometr

– Barvy: Gray, Blue, White

Huawei MatePad 11.5″

Vůbec by nás nepřekvapilo, pokud byste Huawei v našem seznamu nečekali. MatePad 11,5″, ačkoliv nabízí silnější procesor než Honor Pad 9, však končí až na čtvrtém místě kvůli jeho softwaru. V důsledku amerických sankcí uvalených v roce 2020 totiž tablet nepřichází s Google službami, na které bude většina z vás pravděpodobně zvyklá.

Že jsem si u předešlého zmíněného tabletu rýpnul do kapacity baterie, mě nyní mrzí. MatePad 11,5″ totiž disponuje pouze 7 700mAh akumulátorem, který se rovněž dá nabíjet jen 22,5W výkonem.

Specifikace Huawei MatePad 11,5″ Cena od 5 850 Kč Rozměry a hmotnost 260,9 x 176,8 x 6,9 mm, 499 g Displej 11.5″ TFT LCD, 120Hz, 1440 x 2200 pixelů, poměr stran 3:2, podpora dotykového pera Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) Zadní fotoaparáty 13 MP, 1080p@30fps Selfie kamera 8 MP, 105˚ (ultra širokoúhlá), 1080p@30fps Baterie 7700 mAh, 22,5W nabíjení Software Harmony OS 3.1 Další vlastnosti – 4 stereo reproduktory, bez 3.5mm jacku

– Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth, USB-C, magnetický konektor

– Senzory: akcelerometr

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Pokud jste o tomto tabletu dosud neslyšeli, ačkoliv nejde o žádnou vykopávku s předešlých let, nemáte se za co stydět. Samsung jej totiž uvedl relativně v tichosti a ani v médiích nešlo o příliš omílaný model. Na rozdíl od předešlých zmíněných kousků je vybaven pouze 10,4″ obrazovkou a pracuje s čipsetem Exynos 1280, jenž na tom výkonnostně není zrovna špatně. Pozitivem je také přítomnost systému Android 14.

Osobně se mi každopádně bůhvíjak nelíbí 4GB RAM nebo 7 040mAh kapacita baterie s podporou jen 15W nabíjení.

Specifikace Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Cena od 6 890 Kč Rozměry a hmotnost 244,5 x 154,3 x 7 mm, 465 g Displej 10.4″ TFT LCD, 1200 x 2000 px, poměr stran 5:3, podpora dotykového pera Procesor Octa-core (4×2.4 GHz & 4×2.0 GHz) Zadní fotoaparáty 8 MP, f/2.0 (široký), HDR, panorama, 1080p@30fps Selfie kamera 5 MP, f/2.2 (široký), 1080p@30fps Baterie 7040 mAh, 15W nabíjení Software Android 14, One UI 6.1 Další vlastnosti – microSDXC slot

– Stereo reproduktory, 3.5mm jack, laděno AKG

– Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0

– Senzory: akcelerometr, proximity, gyroskop (jen Wi-Fi model)

– Samsung DeX

– Navigační systémy: GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

Samsung Galaxy Tab A9+

Nepatrně pomalejší, ale zato výrazně levnější Samsung Galaxy Tab A9+ už patří k populárnějším jihokorejským modelům. Vybaven je 11″ obrazovkou, která však nabízí pouze FullHD rozlišení, v důsledku čehož výsledná jemnost značně zaostává za konkurencí. Některým pak může chybět podpora dotykového pera.

Po modelu Galaxy Tab A9+ bych sáhnul jen v případě, kdy bych chtěl opravdu ušetřit. Pakliže by mi nevadilo do tabletu investovat o nějakou tu tisícovku víc, sáhnul bych po některém z dříve jmenovaných čínských soků.

Specifikace Samsung Galaxy Tab A9+ Cena od 4 187 Kč Rozměry a hmotnost 257,1 x 168,7 x 6,9 mm, 480 g Displej 11.0″ TFT LCD, 90Hz, 1200 x 1920 px, poměr stran 16:10 Procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Zadní fotoaparáty 8 MP, AF, 1080p@30fps Selfie kamera 5 MP, 1080p@30fps Baterie 7040 mAh, 15W nabíjení Software Android 13, upgradovatelný na Android 14, One UI 6.1 Další vlastnosti – Nano-SIM, eSIM

– microSDXC slot

– Stereo reproduktory (4), 3.5mm jack

– Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB-C 2.0

– Senzory: akcelerometr, gyroskop, proximity (jen příslušenství), kompas

– Navigační systémy: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS

