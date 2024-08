Tablety od Xiaomi dlouhodobě patří mezi ta oblíbenější Android zařízení s velkou obrazovkou. Modely Xiaomi Pad každoročně se řadí mezi bestsellery i v České republice a čínskému výrobci můžeme v tomto ohledu vytknout snad jenom to, že k nám dlouho nedovážel modely s vlajkovými čipsety.

Poslední roky se na poli tabletů angažuje také podznačka Redmi, která je známá možná ještě agresivnějším poměrem mezi cenou a výkonem. Ta stihla uvést pár tabletů pro ty nejméně náročné, než se na trh dostal Redmi Pad Pro. Zdaleka jej sice nemůžeme označit za vlajkový model (i když jeden takový Redmi údajně vydá v příštím roce), ale už se jedná o chlup prémiovější kousek, který potěší širší publikum.

Osobně jsem tablety v posledních letech příliš nevyhledával. Zkrátka jsem k tomu neměl důvod, jelikož mi kombinace chytrého telefonu a výkonného stolního počítače bohatě stačila. Pak jsem ale jakožto student a občasný cestovatel dospěl k závěru, že to chce změnu. Desktop si do školy ani na výlet z logických důvodů nevezmu a telefon má tak malou obrazovku, že s ním nedosáhnu požadované úrovně produktivity a sledování jakéhokoliv video obsahu je spíše za trest.

Redmi Pad Pro se na první pohled jeví jako ideální zařízení na uspokojení mých potřeb. Má velký displej, nestojí mnoho peněz a příslušenství k němu peněženku také příliš nepotrápí. Pojďme se tedy společně podívat, jestli zdání náhodou neklame.

Obsah balení Redmi Pad Pro

Obsahem balení Redmi Pad Pro trošku překvapuje, a to ne zrovna v dobrém. Na první pohled sice krabička působí pěkně, ale zklamalo mě, že uvnitř nenajdu 33W napájecí adaptér. K dispozici je kromě samotného tabletu pouze kabel USB-A na USB-C, svorka pro vysunutí šuplíčku na paměťovou kartu a papírové minimum.

Tabulka specifikací Redmi Pad Pro

Kategorie Specifikace Displej 12.1″ 2.5K(2560 x 1600) displej (249 ppi)

120Hz Obnovovací frekvence AdaptiveSync

Svítivost: 500 nitů, HBM 600 nitů

12bitový, 68.7 miliardy barev

Kontrast: 1500:1

Dolby Vision

TÜV Rheinland Low Blue Light certifikace (hardwarové řešení)

TÜV Rheinland Flicker Free certifikace

TÜV Rheinland Circadian Friendly certifikace

Corning® Gorilla® Glass 3 Výkon Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platform

4nm proces

CPU: Octa-core procesor až 2.4 GHz

GPU: Qualcomm® Adreno™ GPU

Paměť: LPDDR4X + UFS 2.2 úložiště

6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB

Podpora až 1.5TB microSD karet Fotoaparáty a zvuk 8MP zadní kamera (1/4″, f/2, 1.12μm

Video: 1080p 1920×1080 30fps, 720p 1280×720 30fps)

8MP přední kamera (1/4″, f/2.28, 1.12μm

Video: 1080p 1920×1080 30fps, 720p 1280×720 30fps)

Čtyři stereo reproduktory

Podpora Dolby Atmos® a Hi-Res Audio Software Xiaomi HyperOS

Home screen+

Spolupráce mezi zařízeními

Network sync

Xiaomi Smart Hub Konektivita Wi-Fi 6

Bluetooth® 5.2 Design Hliníková unibody konstrukce

Barvy: Graphite Gray, Mint Green, Ocean Blue

Rozměry: 280.0 mm x 181.85 mm x 7.52 mm

Hmotnost: 571 g Baterie a nabíjení 10,000 mAh

33W rychlé nabíjení

USB-C Příslušenství Redmi Pad Pro Keyboard

Redmi Smart Pen

4096úrovňová citlivost na tlak

Vzorkovací frekvence dotyku 240 Hz

Design a kvalita zpracování

Už když mi Redmi Pad Pro přišel domů, byl jsem poměrně překvapen. Pochopitelně jsem věděl, že jdu do zařízení s 12,1palcovým displejem, ale nějak jsem si dopředu nebyl schopen správně představit, jak velký bude tablet ve skutečnosti. A že doopravdy je – čerstvý přírůstek do rodinky produktů od Xiaomi je zkrátka macek.

Při cestování to může být poněkud nepraktické (samozřejmě však záleží na rozměrech vašeho zavazadla), ale celkový zážitek z používání je více než dokonalou kompenzací. S nemalými rozměry se pojí také vyšší hmotnost, kvůli níž možná začne být držení tabletu v jedné ruce po chvíli nepříjemné.

Redmi Pad Pro, ač stojí poměrně málo, nepůsobí nikterak levně. Hlavní zásluhy na tom má tělo tvořené hliníkem a vcelku povedené designové zpracování. Na matných zádech tabletu najdeme v rohu dva mírně vystouplé kruhové útvary, z nichž jeden náleží fotoaparátu a druhý baterce/blesku. Boční hrany tabletu jsou ploché a rožky má dle mého pohledu zaoblené tak akorát.

Vezmeme-li Redmi Pad Pro do úvahy jako vertikálně orientované zařízení, na jeho horní i spodní straně se setkáme s dvojicí reproduktorů. Dole se mimo jiné nachází i USB-C port a 3,5mm jack, jehož přítomnosti si vzhledem k aktuálnímu trendu nedodávat jej opravdu vážím. Vršek pak kromě repráčků nabídne i zapínací tlačítko, s tím že tlačítko pro ovládání hlasitosti výrobce umístil na vršek pravé hrany. Tlačítka ani jejich zpětná vazba nepůsobí nijak extra prémiově, ale rozhodně je nemůžeme ani příliš pokárat.

Redmi Pad Pro láká na velký displej

Tímto se konečně dostáváme k jednomu z klíčových lákadel Redmi Padu Pro – displeji. Obrazovka s 12,1palcovou úhlopříčkou a podporou dotykového pera je totiž naprosto ideální pro práci i zábavu. Text je na ní dokonale čitelný, multitasking s dvěma různými okny vedle sebe vyvolává poměrně příjemný dojem (v jedné z dalších kapitol si jej popíšeme blíže) a při sledování filmů, seriálů či jiného on-line obsahu jde o naprostou fantazii.

Když pak zabrousíme do detailů, jemnost 249 ppi (rozlišení 1600×2560 pixelů) na papíře při takové velikosti působí poněkud slabě, ale v praxi jsem s ostrostí obrazu neměl žádný problém. Totéž je možné říct i o barevném podání, i když osobně preferuji „Syté“ barevné schéma spíše než defaultní „Živé“. To je možné upravit v nastavení, kde jsem si také okamžitě zvolil pro upřednostněnou obnovovací frekvenci maximální hodnotu 120 Hz. Pokud byste však chtěli, můžete ji také zafixovat na 90 Hz nebo 60 Hz, což bude energeticky efektivnější.

Pokud mě na displeji Redmi Pad Pro něco zamrzelo, může to snad být jenom absence podpory módu always-on. Když jsem si nad tím postesknul kolegu Jakubovi, působil udiveně. Já nicméně tablet integroval do svého „pracovního prostoru“ a vyhovovalo by mi, kdyby mi, postavený vedle počítače, ukazoval čas a další základní údaje nějakým úsporným způsobem.

Vyjádřit se dále musím k jasu. Výrobce na papíře uvádí hodnotu 600 nitů v režimu HBM, což rozhodně není mnoho. Při používání doma ve dne jsem měl úroveň jasu nastavenou zhruba na 60–70 % posuvníku. Na přímém slunečním světle venku je pak rozhodně nutné používat co nejvyšší možnou úroveň. S ní je tablet použitelný – text se dá číst, video lze sledovat. Problémem jsou v tento moment spíš stopy po otiscích na displeji nebo fakt, že se od obrazovky odráží úplně všechno.

Výkon: na papíře průměrný, v praxi výborný

Redmi Pad Pro je poháněn čipsetem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Jde o poměrně slušný procesor, který ale spadá pouze do střední třídy. Vzhledem k cenovce to tabletu vyčítat nemůžeme, nicméně před koupí tak musíte počítat s možnými omezeními. Na stříhání 4K videí nebo hraní těch nejnáročnějších her s vysokým grafickým nastavením totiž rozhodně budou existovat lepší zařízení.

V praxi si nicméně na čipset příliš stěžovat nemohu, neboť tablet ve valné většině případů šlapal jako švýcarské hodinky. A to i v ne zrovna standardních scénářích, jako je práce v režimu rozpůlené obrazovky doplněné plovoucím oknem. Jakékoliv poklesy výkonu doprovázené drobnými spatříte většinou až ve chvíli, kdy tablet cíleně zahltíte. V ten moment už animace místy nepůsobí tak svižně.

Jako uživatel vlajkového smartphonu Google Pixel 7 Pro jsem však zvyklý na ještě rychlejší přepínání mezi aplikacemi nebo trochu svižnější načítání. U tabletu, který pořídíte výrazně pod 10 tisíc Kč, bych takový standard ale ani neočekával.

Při hraní Diabla Immortal mě síla procesoru nijak výrazně neomezovala. Ano, po chvilce byl tablet pochopitelně trochu teplejší, ale nešlo o nic strašného. Větším problémem bylo, že hra na tabletu nepodporuje režim 60 FPS ani ultra nastavení rozlišení.

Redmi Pad Pro je dodáván ve verzích se 6GB a 8GB operační pamětí. U nás se oficiálně prodává jen první zmíněná (to však neznamená, že onu druhou nikde nepořídíte), což mi vzhledem k faktu, že Redmi Pad SE výrobce nabízí i ve variantě 8/256GB, trochu nejde do hlavy. Ohledně kapacity operační paměti jsem byl zprvu skeptický, ale později se ukázalo, že obavy nebyly na místě a 6GB RAM může být dostačující.

Výsledky benchmarků Redmi Pad Pro

AnTuTu 609 761 bodů AnTuTu sekvenční čtení 894,3 MB/s AnTuTu sekvenční zápis 220,7 MB/s Geekbench 6 Single-core 1 034 bodů Geekbench 6 Multi-core 2 947 bodů 3DMark Wild Life 2 958 bodů

Konektivita

S ohledem na rychlost Wi-Fi připojení si Redmi Pad Pro vůbec nevede špatně, v testech si vyměňoval střely s Pixelem 7 Pro, zatímco takový Samsung Galaxy A55 5G výrazně předběhl. Tablet podporuje technologie Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. V základu mu nicméně schází podpora mobilních sítí – tu nabízí jen dražší Redmi Pad Pro 5G – a nepodporuje ani služby pro satelitní určování polohy (typu GPS). S NFC čipem se u zařízení také nesetkáte.

Co do konektivity je dále nutné zmínit, že USB-C port využívá jen standard USB 2.0, což se podepíše na rychlosti „přetahování“ souborů do počítače. Pro jednoduché bezdrátové sdílení souborů tablet nabízí služby Quick Share či Xiaomi Share, kterou však podporují i některá zařízení od konkurenčních značek typu Oppo, Vivo a Realme.

Systém a jeho chytré funkce

Redmi Pad Pro běží na operačním systému Android 14 zahaleném do kabátku uživatelského rozhraní HyperOS. To mu dodává nejen značné designové odlišnosti ve srovnání s čistým Androidem, ale také nejednu zajímavou funkci. Po chvilce objevování jsem si prostředí tabletu zkrátka a dobře velmi oblíbil.

Personalizace

HyperOS je dobře známý tím, že nabízí širokou škálu možností personalizace. Domovskou obrazovku si můžete zkrášlit jednou z mnoha předinstalovaných tapet či pomocí widgetů. Osobně jsem si oblíbil widgety aplikace Galerie, kam si mohu nahrát své vlastní obrázky a při každém otevření tabletu si tak připomínat své zážitky z cestování nebo osoby, na kterých mi záleží.

Pro zamykací obrazovku pak existuje několik motivů, které podporují změnu stylu či barvy hodin. Upravit si lze i pozice ikon v moderně zpracovaném kontrolním panelu, jenž byl patrně inspirován tím, jaký ve svých systémech používá Apple.

Funkce

Podobně jako stolní počítače Redmi Pad Pro chytře využívá panelu pro rychlý přístup k aplikacím. Když se zrovna nacházíte na domovské obrazovce, žádnou extra přidanou hodnotu nemá. Pokud však skočíte do nějaké aplikace, můžete jej vyvolat pomalým potažením ze spodní části displeje. Můžete tak otevírat své oblíbené appky, aniž byste neustále museli navštěvovat plochu.

Po otevření snad jakékoliv aplikace (nezáleží na tom, zda je systémová) se vám veprostřed horní části obrazovky zjeví tři tečky. Kliknutím na ně se dostanete k nabídce, kde si lze zvolit, jakým způsobem se bude daná aplikace zobrazovat na displeji. Snadno ji můžete umístit pouze na jednu z polovin obrazovky anebo ji transformovat do plovoucího okna. Pro fajnšmekry je zde i možnost přidržení třech teček a změny zobrazení aplikace následným tažením do prostoru.

Pro využití plného potenciálu velkého displeje jsou tyto funkce naprosto zásadní. Split screen ocením zejména při práci, zatímco s plovoucími okny jsem dokázal chytře naložit v mnoha různých scénářích. Při sledování YouTube videí mohu například kontrolovat, co se zrovna děje v mých Discord skupinách. Plovoucí okno je navíc možné lehce „vyšťouchnout“ z obrazovky, čímž se změní na ikonu aplikace a zabere naprosté minimum místa, a znovu jej vyvolat ve chvíli, kdy ho budete potřebovat. V jeden okamžik můžete mít aktivovaná pouze dvě okénka.

Redmi Pad Pro nabízí i funkce pro sdílení či přijímání obrazu. Tablet je například možné připojit k externímu monitoru a přenášet na něj obraz. Současně se ale zařízení může jedním takovým monitorem stát, a to po propojení s Windows počítačem skrz funkci Miracast.

Tu jsem si také sám vyzkoušel, a ačkoliv mohu prohlásit, že funguje, můj zážitek nebyl takový, abych ji mohl nějak výrazněji vychválit. Během chvilky mi totiž připojení několikrát spadnulo a setkal jsem se i s nepříjemně vysokou odezvou. Chyba teoreticky může být i na straně mého notebooku, který už má svá nejlepší léta za sebou – třeba tak budete mít větší štěstí než já…

Tablet také nabízí několik chytrých exkluzivit, které fungují pouze s kompatibilním telefonem Xiaomi. Mluvím konkrétně o sadě Propojitelnost, jež zahrnuje vychytávky Domovská obrazovka+ (povoluje interakci s plochou mobilu), sdílení schránky a přijímání oznámení ze smartphonu. Bohužel, z nějakého důvodu se mi nepodařilo funkce rozchodit, ačkoliv jsem telefon (Redmi Note 13 Pro 5G) i tablet připojil ke stejnému Xiaomi účtu.

Optimalizace

Optimalizaci v podstatě nemám co vytknout a byl jsem příjemně překvapen, když jsem zjistil, že systém tabletu působí odladěněji než u chytrých telefonů stejné značky a podobné cenové kategorie. S HyperOS na Redmi Padu Pro se mi zkrátka pracovalo lépe než třeba na telefonu Redmi Note 13 Pro 5G.

Vynachválit jsem si pak nemohl optimalizaci aplikací pro onu velkou obrazovku. Klobouk dolů náleží nejen Googlu, ale také samotnému Xiaomi. Výborně zpracovaná mi přišla třeba systémová aplikace pro psaní poznámek nebo nástroj Mi Canvas, který byl stvořen pro kreativní práci (a to především s dotykovým perem). Výrobce musím také pochválit za opravdu velmi malé množství bloatwaru.

Reproduktory a biometrika

Xiaomi Redmi Pad Pro těží nejen z velkého displeje. Multimediální zážitek obohacují čtyři stereo reproduktory, které navíc podporují technologii Dolby Atmos. Překvapí vás opravdu slušnou maximální hlasitostí a při sledování video obsahu plní svou funkci naprosto parádně. V případě poslechu hudby bych poukázal na horší detailnost nebo poněkud mdlé basy. Pokud byste si tedy z nějakého důvodu mysleli, že tablet dokáže nahradit samostatný Bluetooth reproduktor, dovolte mi vyvést vás z omylu.

Redmi Pad Pro není vybaven vibračním motorkem ani čtečkou otisků prstu. Zato však podporuje odemknutí naskenováním obličeje, které je rychlé, avšak nepříliš sofistikované.

Fotoaparáty

Fotoaparáty Redmi Padu Pro existují jen proto, aby existovaly. Vydat zařízení bez selfie kamery a zadního fotoaparátu by totiž bylo nepřijatelné. Oba dva snímače jsou na tom s kvalitou asi jako nejlevnější chytré telefony. Na sken PDF souborů a občasné videohovory ale postačí. Ostatně, kdo by vůbec fotil tabletem?

Výdrž baterie

Rozměry Redmi Padu Pro s sebou kromě velkého displeje přináší i jeden další zásadní benefit – baterii s naprosto parádní kapacitou. 10 000 mAh je zcela dostačujících a v kombinaci s poměrně úsporným Snapdragonem získáte skělou výdrž. Já osobně jsem tablet nabíjel zhruba co tři nebo čtyři dny. V nečinnosti po 6 hodinách obvykle zmizí okolo 2 %, po cca 12 hodinách mizí 5 %. Tedy nic hrozného. Po půlhodině hraní Diabla Immortal jsem přišel o 6 % baterie.

Ani nabíjení vás nijak extra nezklame. Jasně, 33 W možná není to, na co jste zvyklí ze svého chytrého telefonu, ale do 25 % kapacity baterii nabijete během zhruba 25 minut, 100 % pak dosáhnete za hodinu a tři čtvrtě.

Příslušenství pro Redmi Pad Pro

V balení Redmi Padu Pro nenajdete obal, klávesnici ani dotykové pero – to by bylo Xiaomi až moc štědré. Příslušenství si k němu musíte dokoupit, ale jeho cena vás na zadek neposadí.

Stylus Redmi Smart Pen pořídíte za něco okolo 1 200 korun. Nabíjí se prostřednictvím USB-C portu a disponuje dvěma tlačítky. Podržením jednoho dokážete otevřít aplikaci Mi Canvas, zatímco s oním druhým můžete rychle vyvolat nabídku pro pořízení snímku obrazovky. Pero se příjemně drží v ruce, poměrně dlouho vydrží a reaguje na různé úrovně tlaku. Čím silněji s ním tlačíte na displej, tím tlustší čáru vám při použití správného nástroje v Mi Canvas nakreslí.

Redmi Pad Pro Keyboard je obal s klávesnicí. Pyšní se povrchem připomínajícím kůži i malinkou prohlubní pro umístěný poutka na dotykové pero. Klávesnice samotná má rozvržení QWERTY a nenajdete na ní háčky a čárky. V systémovém nastavení tabletu ji nicméně můžete nastavit do češtiny, a tak bude s háčky či čárkami psát. Stejně tak podporuje nejrůznější klávesové zkratky, jaké můžete znát z Windows počítačů. Pořídíte ji za zhruba 1 600 korun.

Flipové pouzdro na Redmi Pad Pro seženete za pětistovku a velmi se podobá těm, která jsou populární u iPadů. Z trojdílné ochrany displeje si tak můžete díky magnetu udělat stojánek. Jenom bych mu vytknul, že nemá nijak magneticky vyřešené to, aby ochrana displeje skutečně zůstala u obrazovky.

Cena a dostupnost

Redmi Pad Pro 6/128GB v Česku vychází na 6 999 Kč, jiné paměťové konfigurace nejsou oficiálně dostupné. Tablet je možné pořídit v šedé, zelené a modré barvě. Dražší verze s 5G konektivitou je k dostání v šedé a zelené verzi za 7 999 Kč.

Resumé

Xiaomi Redmi Pad Pro mě opravdu příjemně potěšil. Ve skutečnosti působí ještě mohutněji než na jakémkoliv obrázku, za což může jeho velký displej. Ten skvěle poslouží jak na práci, tak i pro zábavu, ať už jde přitom o hraní her nebo sledování video obsahu. Přestože se tablet výkonem rozhodně neřadí k elitě, můžete od něj očekávat plynulý chod. Systém HyperOS je až překvapivě dobře optimalizován a přináší pouhé minimum bloatwaru. Jeho součástí je navíc řada užitečných funkcí. Ano, Xiaomi, takto to má vypadat!

Klady Povedené zpracování i design

Velký displej se 120Hz frekvencí

Dobře optimalizovaný systém se spoustou chytrých funkcí

Vynikající výdrž baterie

Slušné reproduktory s Dolby Atmos

Přívětivá cena

Dostupné příslušenství Zápory 5G konektivita pouze za příplatek

Absence GPS

Bez čtečky otisků

Podivné nastavení Xiaomi propojitelnosti

Mizerné fotoaparáty

Hodnocení redakce: 93 / 100 %

Za poskytnutí tabletu Redmi Pad Pro a příslušenství děkujeme společnosti Xiaomi.