Xiaomi to myslí s tablety vážně: Chystá model se supervýkonným čipem a OLED displejem

Xiaomi chystá zásadní průlom ve své tabletové řadě. Zatímco nedávno představený model Pad 7 patří spíše do střední třídy a ani verze Pro s čipsetem Snapdragon 8s Gen 3 není plnohodnotnou vlajkovou lodí, v kuloárech se již mluví o skutečně prémiovém kousku.

Podle informací od informátora Kartikeye Singha pracuje čínská společnost na tabletu, který jako první v historii značky dostane do výbavy nejvýkonnější mobilní čipset současnosti – Snapdragon 8 Elite. Kromě toho by se měl pochlubit i dalším prvenstvím v podobě OLED displeje, což je něco, co u tabletů Xiaomi zatím chybělo.

Xiaomi Pad: Snapdragon 8 Elite ~ — Kartikey Singh (@That_Kartikey) January 9, 2025

I když podrobnějších informací je zatím poskromnu, dá se očekávat, že výrobce nasadí i další prémiové komponenty odpovídající vlajkové pozici. Hovoří se především o zachování extrémně rychlého 120W nabíjení, které známe z modelu Pad 6S Pro. Vzhledem k použitému čipsetu se dá předpokládat také velkorysá porce operační paměti – minimálně 8 GB RAM, pravděpodobněji však 12 GB či dokonce 16 GB. Nechybět by neměla ani baterie s kapacitou přes 10 000 mAh.

Tablety s nejnovějšími vlajkovými čipsety od Qualcommu jsou na trhu poměrně vzácné, většina výrobců dává přednost jejich nasazení do smartphonů. Snapdragon 8 Elite zatím nenajdeme v žádném tabletu, to by se ale podle dostupných informací mělo změnit ještě v průběhu letošního roku, kdy by měla novinka od Xiaomi dorazit na trh.

Jak se těšíte na nové tablety od Xiaomi?

Zdroj: Kartikey Singh