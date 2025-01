Huawei prodává v Jižní Koreji mimořádně levný SSD. Nemusíte být smutní, pokud ho neseženete

Jak informoval server Huawei Central, společnost Huawei uvedla v Jižní Koreji mimořádně levné SSD. Disk o kapacitě 1 TB koupíte v přepočtu za 800 Kč (+ DPH). Disk slibuje rychlosti 7400 MB/s při čtení a 6700 MB/s při zápisu dat, což jsou za tuto cenu velice slušné hodnoty.

Kde je tedy háček? Kromě toho, že jde o dočasnou akci pouze pro Jižní Koreu, jsou v disku použity paměti typu QCL bez DRAM cache. To znamená, že se dá očekávat rychlé opotřebení a při větším zaplnění také výrazné zpomalení. Ovšem v ruce jsme disk neměli a žádné testy k nalezení nejsou.

Reakce lidí na sociální síti X ale také nehýří nadšením. Stejně jako my se pozastavují nad použitými pamětmi a také nad absencí bližších specifikací.

Huawei has launched an SSD in Korea… and it’s priced at $32! (1TB QLC)

Should I give it a try? pic.twitter.com/5uFa0vHO5D

— Jukanlosreve (@Jukanlosreve) December 28, 2024