V roce 2021 představilo Xiaomi tablet Pad 5, s nimž způsobilo doslova revoluci na (do té doby) docela mrtvém trhu. Kvalitní Android tablety dělal snad jen Samsung, občas se vydařilo něco Lenovu, ale to bylo asi všechno. Výrobci totiž nebyly schopni své tablety dobře nacenit, což se u Xiaomi tabletu povedlo a najednou zde máme velké placky i od výrobců, u nichž bychom to dříve ani trochu nečekali. Třeba od OnePlus. Před několika měsíci čínská firma představila nástupce v podobě Xiaomi Padu 6, který jsem měl možnost testovat. A výsledek? Ten je opět skvělý! Pojďme si ho společně rozebrat v následujících řádcích.

Obsah recenze Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 má štědré balení

Ještě než se dostaneme k samotnému Xiaomi Padu je třeba se v rychlosti mrknout na obsah balení. Mimo tabletu se zde nachází také 33W nabíjecí adaptér a USB-A/USB-C nabíjecí kabel. Je fajn vidět, že se Xiaomi ani u tabletů, kde se dle mého názoru musel řešit opravdu každý detail, aby byla zachována cena, nevzdalo adaptéru, který třeba u Samsung tabletů zcela chybí.

Xiaomi Pad 6 Mist Blue | Xiaomi Fan Unboxing

Nechybí ani brožurky, avšak sponku na vysunutí SIM karty byste zde hledali marně, jelikož Xiaomi Pad 6 tento slot postrádá, což je (spoiler!) asi největší mínus jinak skvělého výrobku.

Design a kvalita zpracování je na vysoké úrovni

Přestože je Xiaomi Pad 6 vybaven vynikající výbavou, nehraje zde tělo druhé housle. Hliníkový tablet je příkladně zpracovaný. Jasně, není to iPad Pro nebo Galaxy Tab S9, ale těm se čínský tablet ani nesnaží konkurovat. Na YouTube jsem viděl mnoho recenzí, kde bylo vidět mírné prohnutí, pokud se na tablet zatlačilo a recenzenti nad tímto faktem často zvedali obočí. Zkoušel jsem to, asi jsem prohnutí možná i zahlédl, ale nevidím důvod k tomu, proč by měl být tohle tablet lynčován. Rozhodně se totiž nejedná o nic, co by vás praštilo do oka a pokud se k elektronice alespoň trochu umíte chovat, nemusíte se nějakého ohnutí/jiného poškození vůbec bát. Tablet naopak i přes svou cenu působí bytelně a kvalitně.

Xiaomi představilo parádní dron ve tvaru letadla. Nestojí ani 5 tisíc čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Co se ergonomie týče, tablet s vahou 490 gramů udržíte několik minut v jedné ruce při brouzdání webem. Tlačítka pro ovládání hlasitosti se nachází na pravé horní straně, zapínací tlačítko pak na horní, na což jsem si nějakou dobu zvykal, ale nakonec mi to vůbec nevadí. Pro probuzení můžete využít dvojité poklepání na displej a alespoň si tablet omylem nezamknete, když budete chtít třeba jen snížit hlasitost videa. Co mi ale vadí je absence čtečky otisků prstů. Pro odemykání tak budete muset využít buď odemykání obličejem (2D) skrz selfie kamerku, nebo budete prostě zadávat kód. Nebo ho tam třeba vůbec nemusíte mít, využíváte-li tablet hlavně doma. Odemykání obličejem nefunguje moc dobře a to hlavně večer. Velká škoda, přitom kapacitní čtečka v zapínacím tlačítku by bohatě stačila.

Opomenout nesmím čtveřici reproduktorů s podporou Dolby Atmos. Ty hrají na svou cenu naprosto fantasticky, mají dostatek basů i středů, malinko postrádají výšky, ale to si vyloženě vymýšlím. Jinak ale skvěle doplňují vynikající displej, o němž bude za chvíli řeč a sledování filmů vám poskytne překvapivě “plný” zážitek. Překvapila mě také maximální hlasitost, díky které poměrně snadno ozvučíte i větší místnost nebo koupelnu. Proč koupelnu? Často ve sprše a během ranní hygieny poslouchám podcasty nebo hudbu a tak se nějaké hlasité zařízení hodí. Konečně slyším (i přes tekoucí sprchu) každé slovo.

Na spodní straně se nachází také USB-C a navíc typu 3.2, takže přesouvání velkých souborů mezi počítačem a tabletem nebude problém, respektive bude vše extra rychlé. A také můžete tablet kabelem připojit k monitoru. Jen bych se chtěl čínských inženýrů zeptat, proč ho má tablet za necelých 10 tisíc a Xiaomi 13 Pro, které ve své době stálo přes 30 tisíc se muselo potupně smířit se starým standardem. To je ale na jinou diskuzi. Ještě než přejdeme k příslušenství stojí za zmínku absence GPS a NFC, což je škoda. Hlavně první zmíněná technologie by zde mohla být.

Praktické příslušenství za fajn ceny

Za jediný týden se mě celkem tři kamarádi zeptali, proč jsem si koupil iPad Pro. Jasně, za prvé vypadá tablet díky svým ostřejším hranám i podobnému modulu zadního foťáku dost podobně, ale důvod, proč mě podezřívali z koupě prémiového jablka bylo příslušenství. Právě stylus totiž jakoby z oka vypadl Apple Pencil a v kombinaci s krytem ala Smart Cover vypadá celek právě jako iPad. S tím, že Xiaomi toto příslušenství v podstatě obšlehlo jsem úplně v pohodě a to zejména proto, že skvěle funguje.

Stylus Xiaomi Smart Pen (2nd gen.) patří k naprosté špičce a klidně bych se nebál srovnání s podstatně dražší konkurencí právě v podobě jablečné tužky nebo S Penu od Samsungu. Latenci okem nezachytíte, samozřejmostí je rozpoznání přítlaku a nechybí dvojice tlačítek, kterými v aplikaci poznámky přepínáte mezi nástroji, na webu pak skrz ně můžete brouzdat webem bez toho, aniž byste se dotkli displeje.

Xiaomi za pár dní představí Smart Band 8 Pro. Nabídne vychytávky z Apple Watch a větší displej čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

To samé se dá říct o pouzdře, které funguje podobně jako Smart Cover od Applu a kromě toho, že vám celý tablet chrání jej můžete využít jako stojánek, třeba při sledování videí. Špatně na tom není ani pouzdro s klávesnicí. Kvalita samotných kláves je poměrně dobrá, na tabletu jsem cvičně napsal i několik novinkových článků. Ani mi tak nechybělo podsvícení, jelikož mají klávesy speciální povrchovou úpravu, díky kterým se odráží od zapnutého displeje. Co mi ale při práci vadilo podstatně více byla absence touchpadu. I malý touchpad, jako má třeba klávesnice ke Galaxy Tabům by bohatě stačil.

Displej – jemné IPS se 144Hz obnovovací frekvencí

“To nemá AMOLED? Pche!” Říkal jsem si předtím, než mi měl tablet dorazit. Teď beru svá slova zpět. Už po prvních minutách používání jsem měl totiž velké podezření, že je displej, kterým je Xiaomi Pad 6 vybaven, naprosto skvělý. Jedná se o 11″ 10bitový IPS LCD displej s rozlišením 2 880 x 1 800 pixelů (jemnost 309 pixelů na palec), obnovovací frekvencí až 144 Hz, podporou Dolby Vision a HDR10.

V nastavení si navíc můžete zvolit mezi třemi režimy zobrazení barev. Režim Původní barvy PRO je nastaven jako výchozí a bude vyhovovat všem, kteří mají rádi přesné podání barev. Pak je zde možnost Živý, která přizpůsobí barvy na základě zobrazovaného obsahu, možnost Syté jsem pak používal zdaleka nejčastěji. Proč? Mám rád OLED displeje a právě tento režim mi je připomíná zdaleka nejvíce. Jasně, pro odpůrce saturace bude jasnou volbou první režim, ale právě proto nám dává Xiaomi možnost volby. A pokud chcete zajít ještě dál, můžete si upravit také barevnou škálu (DCI-P3 nebo sRGB) a upravit RGB prostor.

Doporučuji zapnout možnost Adaptivní barvy, která je ve výchozím nastavení vypnutá. Ta mění teplotu barev v závislosti na okolním světle, což je příjemnější pro oči. Pokud zrovna upravujete nějakou fotku a nechcete, aby docházelo ke zkreslení barev, můžete ji v nastavení na jedno kliknutí vypnout.

Co se týče plynulosti, zde nemám jediné výtky. Stejně jako u Xiaomi mobilů si i zde můžete vybrat, zda chcete, aby byla obnovovací frekvence měněna automaticky, nebo ji můžete uzamknout na 144,90 a 60 Hz. Ani jednou jsem však neměl potřebu ji měnit, jelikož s ní umí tablet docela dobře pracovat. V systému používá nejčastěji 120 a 144 Hz, u videí pak střídá 30, 48 a 60 Hz v závislosti na streamovaném obsahu. Kupříkladu u klasických 1080p YouTube videí používá 30 Hz, u 1080p/60 pak 60 Hz. Milovníci Netflixu ocení plnou podporu Widevine L1, díky čemuž si můžete vychutnat snímky na této platformě ve Full HD.

Xiaomi Pad 6 | Do It Better

Nejvíce jsem se bál maximálního jasu, který Xiaomi uvádí na 550 nitů. Ve vnitřních prostorech je čitelnost naprosto dostatečná a to i ve dne, kdy bohatě postačí mít jas asi na 50 %. Jakmile ale vyjdete za slunce na zahradu, bude potřeba mít jas na nejvyšší možné hodnotě. Za takových podmínek je obsah na tabletu ještě docela dobře čitelný, asi hodinu jsem seděl v křesle a četl si novinky. Neměl jsem problém. Při sledování nějakého tmavšího videa je pak problém trochu větší a ani ne tolik kvůli jasu, ale spíše kvůli tomu, že se na displej docela dost odráží světlo.

Chytrý kuchyňský robot od Xiaomi míří do Česka! Umí snad úplně všechno čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Není to nic hrozného a rozhodně by vás to od koupě tabletu nemělo odradit, ale je potřeba vám to dát vědět. Čitelnost je tedy venku dostatečná, ale nikoliv vynikající. Zde by byl nějaký svítivější OLED pochopitelně příjemnější. Jinak mě ale displej svou celkovou kvalitou překvapil a samotného mě přesvědčil o tom, že není potřeba mít všude (AM)OLED panel.

Výkon je i na dnešní poměry více než dostačující

Xiaomi Pad 5 se před dvěma lety pochlubil čipem Snapdragon 860 a letošní Xiaomi Pad 6 rovněž pokračuje v trendu staršího, ale stále velmi výkonného čipu. Pod kapotou nám tiká Qualcomm Snapdragon 870, což je vlastně upravený Snapdragon 865+. Dopomáhá mu 6/8 GB RAM LPPDR5 a rychlé 128/256GB úložiště typu UFS 3.1. Přestože nejde nejnovější verzi čipu, bude výkon tím posledním, na co bych si mohl stěžovat. V systému jsem se za celou dobu testování nesetkal s jediným zásekem a bez potíží fungoval rovněž multitasking, kdy jsem měl otevřené klidně i tři aplikace. Stále vše běželo škubanců a trhaných animací.

Na tabletu jsem tu a tam střihl kratší video nebo upravil fotku ve Photoshopu a se vším si poradil naprosto bez potíží, export videa trval vždy přijatelnou dobu, ačkoliv třeba Galaxy S23 Ultra, kterou využívám jako denní zařízení a také čas od času slepím dohromady nějaké video, je o poznání rychlejší. To je ale vzhledem k použitému hardwaru naprosto pochopitelné.

Jak jsou na tom hry? Také překvapivě dobře. Zdaleka nejvíce času jsem trávil i Diabla Immortal, které běží na nejvyšší grafické nastavení a vysoké rozlišení (Ultra rozlišení nejde zapnout a funguje jen na hrstce mobilních zařízení, třeba iPadech) naprosto plynule, přes 60 snímků. Genshin Impact běží na vysoké (nikoliv nejvyšší) detaily rovněž velmi solidně a přes 40 snímků za vteřinu. Tabletu se navíc daří velmi dobře distribuovat teplo, takže se vám ani při delším hraní nebudou vyloženě potit prsty. Obecně zůstává tablet ve většině situací chladný a to i při náročnějších operacích, kdy mám spuštěný multitasking s Google Chrome a několika kartami, Discord a v plovoucím okně ještě třeba YouTube video.

MIUI pro tablety je fajn, ale pár much se najde

Xiaomi Pad 6 běží na nadstavbě MIUI 14 for Pad, který je postavený okolo systému Android 13. Pokud máte zkušenosti s jakýmkoliv novějším mobilem Xiaomi/Redmi/POCO, zorientujete se v prostředí velmi rychle. Jde totiž v podstatě jen o větší MIUI pro tablety, které má několik funkcí navíc. Ty se týkají především multitaskingu. Dok s aplikacemi jakoby z oka vypadl tomu z iPadOS a je extra užitečný v momentech, kdy si chcete otevřít další aplikaci. V nastavení se nachází nabídka zvaná Funkce pro tablety, v níž nemůžete nic upravit, ale slouží k tomu, abyste si osvojili ovládání a gesta. Ta jsou mimochodem snadno zapamatovatelná.

Xiaomi představilo svou nejvýkonnější čističku vzduchu. Co všechno umí? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Na obrazovce mohou běžet maximálně čtyři aplikace s tím, že hlavní plochu si rozdělíte na dvě a další dvě můžete spustit jako plovoucí okna. Nejčastěji jsem multitasking využíval tak, že jsem si obrazovku rozdělil, na jedné půlce mi běžel Chrome, na té druhé třeba Google Dokumenty a do plovoucího okna jsem si dal ještě Discord, pro okamžitou komunikaci. Displej je na tři aplikace tak akorát, při spuštění čtvrtého okna jsem byl už trochu zmatený.

Chválím také minimum zbytečných aplikací, tedy alespoň na poměry Xiaomi. Z těch předinstalovaných stojí za zmínku Mi Prohlížeč, Skener, Správce souborů, Záznamník, Hodiny, Kalkulačka a Poznámky. Právě na aplikaci poslední zmíněnou aplikaci jsem si přečetl spoustu negativních ohlasů, ale mě nijak neuráží. Propojení se stylusem funguje výborně a díky tlačítkům můžete rychle přepínat mezi nástroji a barvami, samozřejmě je můžete okamžitě sdílet kam potřebujete.

S některými Xiaomi mobily funguje navíc propojení, takže můžete zobrazovat obrazovku telefonu na tabletu a rychle (skrz drag and drop) přesouvat soubory. Jedna z mála výtek k systému míří ke špatné práci s prostorem na domovské obrazovce. Ikony jsou zbytečně daleko od sebe a to stejné platí pro widgety, které doslova mrhají místem. Snad se situace zlepší v některé z následujících aktualizací, protože jinak systém funguje velmi dobře. Když už jsme u nich, zde Xiaomi slibuje 3 roky hlavních aktualizací Androidu a 4 roky bezpečnostních záplat.

Výdrž baterie

Baterii v tabletu Xiaomi Pad 6 obstarává 8 840mAh akumulátor s podporou 33W nabíjení, přičemž z 0 na 100 % doplníte šťávu za něco málo přes hodinku a půl. Za půl hodiny se vám pak tablet nabije asi na 35 %, což bohatě stačí k tomu, aby vám vydržel celý den méně náročného používání jako je sledování videa či brouzdání webem. Při mém používání, kdy jsem ho ve většině případů využíval občas ve dne na nějakou tu úpravu fotky, napsání článku a večer na něm sledoval asi dva díly seriálu Hijack na Apple TV+ (který je mimochodem vynikající) jsem ho dobíjel až třetí den. Hodina sledování videa sežere nějakých 8 %, hraní Diabla Immortal mi za hodinu vzalo 10 %. Při nečinnosti si vzal za 12 hodin asi 5 %.

Fotoaparáty jsou překvapivě dobré

Fotoaparáty většinou nehrají u tabletu velkou roli, ale je fajn, když jsou alespoň trochu použitelné v situacích, kdy zařízení držíte a na vytáhnutí telefonu není chuť nebo čas. Zadní 12Mpx hlavní snímač není tak špatný, jak byste možná očekávali. Za dobrého světla podává poměrně ucházející výkon a srovnal bych ho s nějakým levnějším telefonem v cenové kategorii 3 – 5 tisíc. Za zhoršených světelných podmínek jde kvalita fotek do kopru. Ale na naskenování dokumentu a vyfocení momentky je dostačující.