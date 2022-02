Samsung nám na své konferenci, kterou pořádal 9. února představil kromě nových vlajkových lodí Galaxy S22 také tablety Galaxy Tab S8. Mezi nimi se nachází také model Galaxy Tab S8 Ultra, který překvapí mimo jiné také svým obřím 14,6palcovým displejem. Spadá tedy jak cenově, tak i svou velikostí spíše do kategorií notebooků, nežli tabletů. V tuto chvíli používáme tablet přibližně týden a v následujícím textu se pokusíme popsat naše zkušenosti s tímto prémiovým kusem hardwaru.

Obsah balení

Krabička tabletu Samsung Galaxy Tab S8 Ultra je poměrně tenká. To znamená, že v něm chybí nabíjecí adaptér, stejně jako u vlajkových lodí řady Galaxy S22. O tomto rozhodnutí si myslíme své. Argumentace o tom, že máme přece doma každý nějaký adaptér je trochu mimo, jelikož Galaxy Tab S8 podporuje 45W nabíjení a takový přece každý nevlastní. Dokonce i iPady Pro od Applu mají adaptér v balení. Za to však nedostanete stylus, který u tabletů od jihokorejské firmy nechybí. To nám trochu spravilo náladu.

Kvalita zpracování a vzhled

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dostál svému jménu a je ve skutečnosti opravdu velký. A to jsme si mysleli, že si jeho velikost dokážeme představit ze zahraničních videí. Celkové rozměry činí 326.4 x 208.6 x 5.5 mm. Tablet je přibližně stejně velký jako Lenovo ThinkPad T440s, jak můžete vidět na fotkách. Zároveň je ale až neuvěřitelně tenký a na svou velikost také lehký. Váží 726 gramů a tak (bez pouzdra) strčí do kapsy většinu dnešních notebooků.

Odpusťte nám, že tablet srovnáváme spíše s notebooky, ale díky přítomnosti 14,6palcového displeje je takové porovnání na místě. A když si k němu dokoupíte pouzdro s klávesnicí a touchpadem, skutečně jde spíše o notebook, nežli o tablet. O tom ale až později. Samotné zpracování je samozřejmě špičkové a přesně takové, jaké byste u tabletu v podobné cenové kategorii čekali. Tělo je tvořeno z hliníku, samozřejmostí je přítomnost čtyř reproduktorů AKG, které hrají fantasticky a mnohem lépe, než kdejaký notebook v podobné cenové kategorii.

Samozřejmostí je podpora Dolby Atmos. Vysoká je rovněž kvalita tří vestavěných mikrofonů. Z tabletu jsme několikrát telefonovali a připojovali se na videokonference a druhá strana si nikdy na nic nestěžovala, naopak připustila, že nás slyší lépe než kdy předtím.

Na zadní straně se pak nachází modul fotoaparátů spolu s uchycením pro S Pen, které se zde rovněž nabíjí. S tabletem Galaxy Tab S8 Ultra chce jistě Samsung mimo jiné konkurovat také iPadu Pro 12,9 a nutno podotknout, že se mu to alespoň co se zpracování týče daří nadmíru dobře.

Galaxy Tab S8 Ultra: Official Introduction | Samsung

Zařízení se používá překvapivě dobře i jako tablet. Víme, zní to poněkud zvláštně, ale když jsme se dozvěděli, že nám přijde Galaxy Tab S8 Ultra na test, trochu jsme se obávali toho, že jej budeme používat spíše jako počítač. V ruce se drží v rámci možností stále dobře a pohodlně. Jen musíte s tou velikostí počítat a rozhodně doporučujeme koupit k němu pouzdro s klávesnicí. Pak jej totiž dokážete využít naplno třeba a na běžnou práci bez problémů nahradíte i váš stávající notebook s režimem DeX.

Jestliže hledáte tablet, který vám bude sloužit primárně na brouzdání internetem, nějaký ten seriál a občasné kreslení, bohatě vám postačí menší Galaxy Tab S8, případně Galaxy Tab S8 Plus. Verze Ultra je na takovou činnost zbytečně velká.



Displej

S velikostí tabletu samozřejmě souvisí displej, který je dominantou a největší chloubou celého zařízení. Jde o 14,6palcový Super AMOLED panel s rozlišením 2960 x 1848 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz, podporou HDR10+ a poměrem stran 16:10. Chrání jej sklo Corning Gorilla Glass 5 a má přesně 90% poměr obrazovky k tělu. V praxi to znamená, že jsou rámečky okolo něj opravdu velice tenké, což vypadá velmi dobře a stále jsou rámečky dostatečně tlusté na to, aby nedocházelo k nějakým nechtěným dotykům. Nachází se v něm také čtečka otisků prstů, která funguje spolehlivě a poměrně rychle.

Displej je velice responzivní a má skvělé podání barev. V nastavení si můžete vybrat, zda chcete používat živé či přirozené barvy a ačkoliv jsme příznivci spíše těch druhých, v tomto zařízení jsme ponechali živé nastavení. Díky parádnímu displeji v kombinaci s reproduktory AKG začnete používat tablet častěji, než byste si dokázali představit.

Zážitek ze sledování Netflixu v posteli nebo fotbalu je zkrátka skvělý a pokud vám dá přítelkyně jasně najevo, že po dvou dnech Ligy Mistrů nepřipadá třetí den Evropská Liga v úvahu, nebude to pro vás žádný problém. Vysvětlování toho, že za to vlastně může Barcelona, která má za normálních okolností hrát právě v úterý nebo středu je pochopitelně zcela zbytečné. To jen tak bokem.

Samozřejmě lze ale tablet používat i na profesionálnější práci a nejen na zábavu. Na tabletu jsme upravili několik fotografií, které jsme si následně přesunuli na velký monitor a vypadali velice podobně, jako právě na tabletu. Díky velikosti se na něm také skvěle kreslí. Během chvíle jsme se naučili dělat si poznámky z porad přímo do něj a sice nejsme nijací umělci, ale povedlo se nám na něm nakreslit pár ucházejících obrázků. Snad jen škoda, že se nepovedlo doteď vydat aplikaci LumaFusion, kterou jsme před nějakým časem zkoušeli na iPadu.

Galaxy Tab S8 Ultra: Multitasking | Samsung





Hardware a výkon

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra je vlajková loď, což znamená že musí obstát také ve výkonu. O ten se v tabletu stará čipset Snapdragon 8 Gen1, což je aktuálně nejvýkonnější čipset od Qualcommu v kombinaci s 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Pojďme se nejprve mrknout na nějaká ta čísla. O ně se tradičně postaral benchmark Geekbench 5. V jednojádrovém testu si tablet vysloužil skóre 1204 bodů, v multijádrovém pak 3350 bodů.

Jednou z prvních věcí poté, co jsme tablet nastavili a začali jej používat bylo stažení hned několika her jako Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, FIFA Mobile nebo League of Legends: Wild Rift. Všechny běží samozřejmě naprosto plynule a to i na nejvyšší grafické nastavení. Výjimkou byl snad jen Genshin Impact, kde občas docházelo k poklesu snímků, ale nešlo o nic dramatického.

Hraní Call of Duty Mobile v kombinaci s DualShock ovladačem bylo velmi zábavné a pokud vám stačí Android tituly, jde o poměrně solidní náhradu za konzoli či herní počítač. Jestliže byste si na tabletu chtěli zahrát třeba Cyberpunk 2077, nebude to díky službám jako je Nvidia GeForce NOW problém. Zkoušeli jsme jej na tabletu hrát asi půl hodinky. Připojení bylo stabilní a odezva prakticky nulová.



Uživatelské prostředí

O softwarový zážitek se v tabletu Samsung Galaxy Tab S8 Ultra stará Android 12 s nejnovější nadstavbou One UI 4.1 a jihokorejská firma si pro nás připravila hned několik velice užitečných vychytávek. Pokud se bavíme o standardním režimu, budete si moci zobrazovat až tři okna najednou, což může být v některých případech nadmíru užitečné. Nejednou jsme potřebovali mít otevřený Chrome, ale zároveň také třeba Gmail, což fungovalo perfektně.

Vzhledem k tomu, že naším hlavním telefonem je momentálně Samsung Galaxy Z Fold2 jsme ocenili také možnosti, které Samsung nabízí v rámci svého ekosystému. Třeba funkci Quick Share jsme používali pro přenos fotek, které jsme vyfotili mobilem a následně je chtěli v tabletu upravit. Výborná je rovněž funkce Druhá obrazovka, díky které můžete tablet používat jako další displej počítače se systémem Windows nebo třeba Smart View, která umožňuje zobrazovat obsah na televizi Samsung či naopak zobrazovat obsah z televize do tabletu.

Pro psaní poznámek a kreslení poslouží pero S Pen, pro které si Samsung přichystal aplikaci Samsung Notes a pokud byste chtěli, můžete využít také předinstalovanou appku PENUP.

Galaxy Tab S8 Ultra: Creativity with Clip Studio Paint | Samsung

Jestliže budete mít k tabletu již zmíněné pouzdro s klávesnicí, dokážete si z něj udělat díky přítomnosti režimu Samsung DeX udělat ještě produktivnější zařízení. Tento režim připomíná svým zobrazením klasické Windows a jste schopni na něm odbavit veškerou práci jako je Office, prohlížení webu nebo psaní poznámek. Právě v kombinaci se zmíněným pouzdrem nám přijde práce v tomto režimu lepší. Bohužel nám ji ale Samsung ještě nedodal, takže nemůžeme tento režim plně zhodnotit.



Výdrž baterie

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra disponuje 11 200mAh baterií, která má dle společnosti vydržet až 14 hodin při přehrávání videa. S tím se dá asi souhlasit. Když jsme měli puštěný Netflix a baterii dobitou na 88 %, klesla nám na nějakých 70 % po zhlédnutí filmu, který měl něco málo přes dvě hodiny. Když jsme tablet využívali průměrně, což znamená večerní brouzdání internetem, občasnému psaní poznámek přes S Pen a sledování videí, vydržel nám nabitý klidně několik dní.

Pokud byste mu dávali zabrat a hráli na něm hry, stříhali video a upravovali fotky, dokážete jej za jeden den vybít. Musíte se ale fakt snažit. Bohužel jsme kvůli absenci pouzdra s klávesnicí nemohli s tabletem trávit celý den a na vykonávat běžnou práci jako je psaní článků + občasná práce s Photoshopem, ale odhadujeme že celý pracovní den s vámi tablet zvládne levou zadní.

Fotoaparáty

Nikdo nepředpokládá, že byste chtěli s takto obřím zařízením pořizovat bůhví jaké umělecké záběry. Přesto si pojďme v krátkosti říct něco o fotoaparátech. Na zadní straně nalezneme dva snímače, přičemž ten hlavní disponuje rozlišením 13 Mpx, světelností f/2,0 a autofokusem.

Ten na základní focení plně dostačuje a produkuje celkem ostré snímky s tradičně živými barvami, jako jsme u Samsung produktů zvyklí. Doplňuje ho 6 Mpx ultraširoká kamera se světelností f/2,2, která rovněž fotí poměrně hezké snímky. Nečekejte stejnou kvalitu jako u vlajkových lodí, ale na tablet fotí Galaxy Tab S8 Ultra až překvapivě dobře.

13Mpx hlavní + 6Mpx ultraširoký (zadní)

12Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký (přední)

Na přední straně se ve výřezu nachází dvě 12 Mpx selfie kamerky, přičemž jedna z nich je klasická a ta druhá ultraširoká. Je očividné, že se jihokorejská firma zaměřila na videokonference a právě díky ultraširoké přední kameře se do konferencí vejde více lidí. Pokud s někým telefonujete a zrovna vám přijde domů manželka, která bude v kuchyni za vámi, tablet ji automaticky rozpozná a uzpůsobí zobrazení tak, aby byla vidět také ona. Pokud o to samozřejmě stojíte. Funkci můžete kdykoliv vypnout.



Cena a dostupnost

Tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra je v základu dostupný za cenu 29 999 Kč. Dostanete 8 GB operační paměti, 128GB úložiště a Wi-Fi připojení. Pokud byste měli zájem o tu stejnou konfiguraci, ale s podporou 5G, zaplatíte za ní 33 499 Kč. Verze s 12 GB RAM a 256GB úložištěm a Wi-Fi pak vychází na 32 499 Kč, ta samá verze s 5G na 35 999 Kč. Pokud stihnete tablet objednat ještě dnes, dostanete již několikrát zmíněné pouzdro s klávesnicí zdarma. To přitom normálně vychází na 8 999 Kč.

Závěrečné zhodnocení

Samsungu se podařilo opět vytvořit ty nejlepší Android tablety na trhu. To je věc, která musí v této recenzi zaznít. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra je jednoznačně tím vůbec nejlepším Android tabletem a to po všech stránkách. Ať už jde o výkon, displej, reproduktory nebo systém, zkrátka na trhu nenajdete nic lepšího. Jediným konkurentem jsou iPady Pro, které však patří do jablečného segmentu.

Pokud tedy hledáte tablet bez kompromisů, na kterém máte v plánu dělat běžnou práci a k tomu si sem tam sestříhat nějaké to video (což bude časem díky LumaFusion hračka), nakreslit pár myšlenkových map, napsat nějaký ten text nebo pořádat videohovory, budete z nového tabletu přímo nadšení. Jestliže si ale chcete koupit tablet především na zábavu, bude pro vás takový kus hardwaru poněkud zbytečný a v takovém případě bychom se poohlédli po menších verzích Galaxy Tab S8, případně Galaxy Tab S8+.

Klady + nádherný a velký displej

+ špičkové zpracování

+ nekompromisní výkon čipu Snapdragon 8 Gen1

+ překvapivě dobré fotoaparáty

+ AKG reproduktory

+ skvělá výdrž baterie

+ Samsung DeX

Zápory – dražší pouzdro s klávesnicí a touchpadem

Co říkáte na tablet Galaxy Tab S8 Ultra?

Za zapůjčení tabletu děkujeme společnosti Samsung.