Huawei letos po dvouleté pauze konečně představil další generaci své špičkové řady Mate. Výrobce se pak jejím prostřednictvím snaží mimo jiné dokázat, že i přes mnohokrát omílané americké sankce dokáže produkovat skutečně špičkové smartphony. Zda se mu to povedlo prozradí následující recenze Huawei Mate 50 Pro.

Obsah recenze Huawei Mate 50 Pro

Obsah balení Huawei Mate 50 Pro

Smartphone Huawei Mate 50 Pro dorazil na test v elegantní černé krabičce. Její větší rozměry sice na první pohled dávají menší naději v trochu bohatší obsah balení, nicméně jediný bonus uvnitř je silikonový obal a na displeji telefonu již aplikovaná hydrogelová fólie. Na druhou stranu, vzhledem ke “strategii” některých výrobců by za bonus v balení bylo teoreticky možné pokládat i přítomný 66W nabíjecí adaptér. Běžná dávka manuálů, sponka pro vytažení šuplíčku na SIM a USB-C kabel jsou pak samozřejmostí.

Konstrukce hodná TOP modelu

Že je Huawei Mate 50 Pro TOP modelem každým coulem dává tento smartphone jasně najevo již při prvním kontaktu s ním. Dvojnásob to přitom platí u testované oranžovo-zlaté varianty. Ta totiž, vedle neokoukaného barevného provedení, nabízí záda z eko kůže. Ta působí na dotek velmi příjemně a krom toho, že se smartphone opravdu pohodlně drží pochopitelně záda nelákají otisky a nečistoty ani zdaleka tak, jako dnes velmi populární sklo. Za zmínku však stojí, že toto testované provedení je exkluzivní pro nejvyšší 8 / 512GB paměťovou variantu smartphonu, která u nás aktuálně ani není běžně dostupná. V obchodech tak narazíte na černou nebo stříbrnou verzi se skleněnými zády. Zde pak výrobce využívá na obou stranách smartphonu vlastní tvrzené sklo Huawei Kunlun Glass, které by se v odolnosti vůči pádu a poškrábání mělo vyrovnat i nejlepším tvrzeným sklům konkurence.

Vedle zmíněné eko kůže pak úchopu napomáhají také příjemně zaoblené hrany zadního krytu. Trochu paradoxně pak musím ocenit kovový prstenec modulu fotoaparátů, jehož vyčnívání nad povrch zad obvykle u smartphonů sklízí spíše kritiku. Zde si o něj lze pohodlně opřít ukazováček s vědomím, že objektivy jsou stále v dostatečné vzdálenosti a nehrozí jejich zašpinění. Každý objektiv má okolo sebe ještě malý kroužek, chránící jeho sklo před poškozením při položení na stůl. Vzhledem k symetrickému umístění ve středu smartphonu se pak Huawei Mate 50 Pro ani příliš nekolébá na stole. Vedle zmíněného prstence je pak kovový pochopitelně také ještě rámeček smartphonu – ten je v tomto případě vyveden v lesklé povrchové úpravě.

Na boční rámeček pak plynule navazuje krycí sklo po okrajích zaobleného displeje. Zaoblení je zde spíše decentní a za dobu testování jsem neměl sebemenší problém s nechtěnými doteky. Díky povedené ergonomii a jen minimálních okrajům okolo displeje pak Mate 50 Pro s 6,74″ displejem na první pohled působí menším dojmem, než jaký ve skutečnosti je. Rozměry telefonu činí 162,1 x 75,5 x 8,5 mm. Vzhledem k hmotnosti 205 gramů je pak telefon v rukou rozhodně cítit, vzhledem k použitým materiálům je však hmotnost zcela v normě. Opomenout pak nesmím ani přítomnost certifikace IP68 deklarující odolnost vůči vodě a prachu.

Čtečka otisků a rozpoznávání obličeje

Smartphony Huawei Mate již od modelu 20 Pro využívají pro biometrické zabezpečení nejen čtečku otisků prstů integrovanou v displeji, ale také 3D ToF snímač pro rozpoznání obličeje. Ten je, spolu se sluchátkovým reproduktorem a selfie kamerkou, umístěn v masivním výřezu v displeji. Po naskenování obličeje pak trvá odemknutí smartphonu touto metodou přibližně vteřinu. Snímač si obvykle hravě poradil i s odemknutím telefonu v noci a nezmátl jsem jej ani sundáním brýlí nebo různým rozsahem úhlů vůči obličeji.

Přesto se mi občas stalo, že i za dobrého světla a při přímém pohledu na displej telefonu trvalo rozpoznání obličeje z nějakého důvodu i 2-3 vteřiny. Samotné odemknutí telefonu pak funguje tak, že po rozpoznání obličeje stačí potáhnout prstem po zamykací obrazovce. Snímač otisků pod displejem je pak optický a funguje o kousek rychleji a spolehlivěji než rozpoznání obličeje. Stále je však malinký kousek za nejnovějšími ultrazvukovými snímači konkurence. V zásadě tedy obě metody biometrického zabezpečení fungují sami o sobě dobře, trochu paradoxně se však občas mezi sebou tlučou.

Jde do jisté míry o otázku zvyku, ale během testování se mi vcelku pravidelně stávalo, že jsem chtěl telefon odemknout otiskem prstu a namísto toho jsem jen čekal, protože ten se mezitím odemknul obličejem a snímač otisků se mezitím deaktivoval. Během testování jsem přišel na dva způsoby, jak tomuto problému předcházet. Prvním vypnutí funkce probuzení telefonu zvednutím, takže se neodemkne během “cesty” palce ke čtečce. Druhý je pak automatické odemknutí po rozpoznání obličeje, bez nutnosti swipu. Víc bych však ocenil, pokud by snímač otisků zůstával aktivní dokud telefon zcela neodemknu a já tak nemusel myslet na to, zda mám prst přiložit nebo s ním táhnout. Pak bych jen profitoval z toho, že jednou je pro mě pohodlnější použít čtečku otisků a podruhé zase rozpoznání obličeje, což je neoddiskutovatelné plus.

Nekompromisní obraz i zvuk

Jak jsem již zmínil o pár odstavců výše, Huawei Mate 50 Pro využívá 6,74″ OLED panel se zahnutými okraji. Pochopitelně mu nechybí vyšší obnovovací frekvence, zde konkrétně 120Hz, ani podpora HDR10+. Vše korunuje vysoké rozlišení 2 616 x 1 212 px, díky které displej nabídne jemnost obrazu 428 ppi. Vzhledem k tomu, že se jedná o 10-bit panel, zvládne zobrazit až miliardu barev. A barevnou reprodukci si pochopitelně můžete přizpůsobit obrazu svému v nastavení. Připravené jsou profily odpovídající DCI-P3 a sRGB barevnému spektru a vedle živosti barev si můžete upravit i jejich teplotu. Maximální jas je skvělý a displej je čitelný i za slunečného dne. Díky PWM regulaci jasu o frekvenci 1440Hz se pak můžete spolehnout na nízký noční jas bez nepříjemného blikání podsvícení.

Snad jediné, co lze použitému displeji vytknout je, že se nejedná o LTPO panel s plynulou regulací obnovovací frekvence. Dynamická obnovovací frekvence displeje je zde sice přítomna, funguje však pouze ve třech stupních – 60, 90 a 120 Hz. Druhou výtku pak směřuji k opravdu masivnímu výřezu v displeji, se kterým se sice dá žít, ale řadě uživatelů může překážet. Kde již prakticky není prostor pro stížnosti jsou hlasité reproduktory. Nejedná se sice o plnohodnotné stereo ale o “hybridní” systém využívající telefonní reproduktor. Ten se stará především o výšky, zatímco hlasitý reproduktor na spodní hraně obstará zbylé zvukové složky. Ve výsledku pak získáte čistý a překvapivě bohatý zvuk.

Qualcomm inside

Jak si možná vzpomenete, Huawei u svých TOP řad již několik let nasazoval vlastní čipová řešení, Mate 50 Pro se však spoléhá na čipset od amerického Qualcommu. Konkrétní důvody výrobce sice oficiálně nepotvrdil, můžeme se však domnívat, že to souvisí se sankcemi, globálnímu výpadku dodávek čipů a v neposlední řadě patrně i s covidovou situací. Nicméně, Snapdragon 8+ Gen 1 je určitě více než důstojnou náhradou. Pochopitelně se však jedná o pro Huawei upravenou 4G verzi. V případě testovaného kousku pak byl čipset doplněn 8 GB LPDDR5 RAM a 512GB UFS 3.1 úložištěm. Asi netřeba dodávat, že telefonu nečiní problém žádná současná hra. Bohužel trochu problém je termální management. Zatímco při běžném používání není žádné zahřívání patrné, při hraní her je podstatně citelnější. Ve stress testu 3DMarku pak došlo k throttlingu a telefon si pak odnesl nepříliš lichotivé skóre stability 35%. Nutno však podotknout, že kožená záda testované varianty v odvodu tepla zajisté příliš nepřispěla.

Huawei Mate 50 Pro benchmarky:

AnTuTu – 889 383 bodů

– 889 383 bodů GeekBench 5 Single core test – 893 bodů

– 893 bodů GeekBench 5 Multi core test – 2975 bodů

– 2975 bodů 3DMark Wild Life Extreme – 2 731 bodů

Výdrž baterie Huawei Mate 50 Pro překvapí

Uvnitř špičkově zpracovaného smartphonu se ukrývá baterie o kapacitě 4 700mAh. To je spíše průměrná hodnota, ze které si v současnosti nikdo na zadek určitě nesedne. Nicméně i přes to patří výdrž baterie k pozitivům Huawei Mate 50 Pro. V první řadě musím pochválit skvělou optimalizaci spotřeby telefonu v nečinnosti, kdy stav nabití baterie klesá opravdu jen velmi pozvolna. Při aktivním používání telefon zvládal řady mailů, komunikace přes instant messengery, pár hodin poslechu hudby s vypnutým displejem, testování fotoaparátu, trochu telefonování i sledování YouTube videí s celkovým časem zapnuté obrazovky okolo 7 hodin. Nabíjení originálním 66W nabíjením zabere z 15 na 100% přibližně 35 minut. K dispozici je pak i rychlé, 50W bezdrátové nabíjení, které jsem ale bohužel neměl jak vyzkoušet.

Ve znamení Huawei Mobile Services

Asi netřeba dokola opakovat, že pod vlivem amerických sankcí se vedle 5G musí smartphony Huawei obejít také bez Google služeb a to včetně Obchodu Play a několika velmi populárních aplikací jako například Facebook, Instagram, Messenger či Whatsapp. Například ale aplikace od Microsoftu v Huawei AppGallery, což je náhrada za Obchod Play, standardně naleznete. Ona celkově je situace s Huawei AppGallery poměrně zajímavá. Vedle toho, že zde najdete ke stažení aplikace umístěné do tohoto obchodu vývojáři stejně jako třeba do zmíněného Ochodu Play, zde můžete přímo stahovat .apk soubory z jiných zdrojů. U některých aplikací to funguje tak, že vás AppGallery přesměruje na důvěryhodnou webovou stránku, kde soubor stáhnete. Jindy zase stahujete přímo v aplikaci aplikačního obchodu od Huawei, ale následně musíte potvrdit ruční instalaci aplikace.

Ostatně, pokud uvažujete nad koupí jakéhokoli smartphonu Huawei a chcete si ověřit, které aplikace jsou na něj oficiálně dostupné, není nic snazšího, než zamířit do webové verze AppGallery. Že se Huawei opravdu snaží, aby na jeho smartphonech uživatelům Androidu nic nechybělo pak dokazují i další součásti Huawei Mobile Services. Za zmínku rozhodně stojí aplikace Huawei Peněženka, která představuje plnohodnotnou náhradu Google Peněženky. Máte díky ní na dosah ruky všechny své věrnostní karty a především díky jejímu propojení se službou Curve můžete s Huawei Mate 50 Pro platit u terminálů prostřednictvím NFC. Vyzdvihnout si zaslouží i kvalitní alternativa k navigaci Google Mapy. Všechna potřebná data jsou pak synchronizována prostřednictvím služby Huawei Cloud. Ta umožňuje i zálohování galerie a nabízí i službu najít zařízení. V základu pak každý uživatel dostane 5GB prostor s možností přikoupení většího.