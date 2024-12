Google prý vsadí u řady Pixel 10 na čip od MediaTeku! Bude se starat o konektivitu

Telefony Google Pixel měly donedávna problémy s modemy

Pixel 9 má novější typ od Samsungu, které je spolehlivý

Google do telefonu Pixel 10 chystá modem od MediaTeku

Telefony Google Pixel jsou v Česku čím dál populárnější. Velký vliv na to má jak spuštění českého Google storu, tak to, že poslední Pixel 9 je hodně povedený. Za dlouhou historii vystřídal Google několik modemů, přičemž v poslední době sázel hlavně na modemy Exynos od Samsungu. Řada Pixel 7 a 8 měla problémy s dostupností, u poslední generace Pixel 9 se problémy neobjevují. Google přesto podle všeho použije do telefonu Pixel 10 modem jiné značky. Zatímco snad každý očekával, že to bude Qualcomm, Google překvapil výběrem modemu značky MediaTek.

Google tak dal Samsungu košem nejen s čipsetem, ale i s modemem. Volba MediaTeku je ale překvapivá. Informaci přinesl server Android Authority díky internímu zdroji. Google prý tento modem v Pixelu 10 testuje, nakolik je výběr definitivní, nelze zatím odhadnout. O modemu toho zatím příliš známo není kromě toho, že by měl podporovat specifikaci 3GPP Release 17 5G.

MediaTek 5G

Proč MediaTek?

V současnosti jsou pouze tři výrobci, kteří dodávají moderní 5G modemy, a to Samsung (S.LSI), Qualcomm a právě MediaTek. Samsung používal Google doteď a jen on sám ví, proč ho chce vyměnit. Qualcomm Snapdragon X75 se používá v iPhone 16 – mohl by to být důvod, proč ho Google zavrhl? Pravděpodobnějším důvodem ale bude spíše cena. Qualcomm si totiž za své čipsety říká čím dál víc.

Modem MediaTek naproti tomu je prakticky neznámý, ale jde o hotové a funkční řešení. Pokud by Google nechtěl použít žádné z uvedených řešení, musel by začít s vývojem vlastního 5G modemu. A to je i v případě, že by využil předpřipravené obvody, velice nákladná a riskantní záležitost. MediaTek přitom už dávno není společností, kterou by bylo možné přehlížet. Z původně lowendového ekonomického řešení se vyšplhal mezi špičku a jeho čipsety používá nejedna vlajková loď. Proč by tedy Google nemohl použít jejich modem?

Vítáte použití modemu MediaTek v telefonech Pixel 10?

