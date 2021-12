Recenze Huawei Watch GT 3: Líbivá klasika s novou korunkou

Po stránce aktivit se můžete těšit na více než stovku různých režimů, mezi kterými ale opětovně chybí třeba fotbal. Netuším, co proti němu čínští vývojáři mají a proč je podle nich zajímavější třeba frisbee, pouštění draků nebo houpání (to si nevymýšlím, to v nabídce opravdu je). Například konkurenční Amazfit GT 3 Pro znají dokonce fotbal venkovní i halový. Ale to jenom takový osobní stesk.

Několik základních aktivit umí hodinky rozpoznat a začít analyzovat samy a funguje to celkem dobře. Pro běžce (to já nejsem) je k dispozici třeba i AI trenér a sportovní vychytávky doplňuje možnost navigování po trase zpět. Nejen sportovci ocení také přehrávání uložené hudby a pro fanoušky astrologie a planetárních cyklů je k dispozici ukazatel fáze měsíce, informace o přílivech a odlivech a také východu a západu slunce. Když jsem u cyklů, tak Watch GT 3 poslouží i ženám v otázce menstruací. Hardcore atleti uvítají možnost napojení na další sportovní pomůcky a analyzátory.

Velmi slušná výdrž

Tradiční dobrá vlastnost Huawei hodinek ani tady nezůstává pozadu. Nové Huawei Watch GT 3 (46mm verze) papírově zvládnou až 14denní používání na jedno nabití, i když je samozřejmě závislé na zapnutých funkcích a vytížení. Co říká přímo výrobce? Baterie může vydržet 14 dní v následujících situacích: 30 minut volání Bluetooth každý týden, 30 minut přehrávání hudby každý týden, sledování tepové frekvence povoleno, TruSleep povolen pro spánek, 90 minut cvičení každý týden (GPS povoleno), povolená upozornění na zprávy (50 SMS zpráv, 6 hovorů a 3 alarmy denně), obrazovka se zapne 200x denně.

Hodinky Huawei Watch GT2 a GT2e dostanou vlastnost, kterou známe z Wear OS čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Další ukázkovou hladinou je osmidenní výdrž. Ta má platit v následujících situacích: 30 minut volání přes Bluetooth každý týden, 30 minut přehrávání hudby každý týden, sledování tepové frekvence povoleno, TruSleep povolen pro spánek, 180 minut cvičení každý týden (GPS povoleno), povolená upozornění na zprávy (50 SMS zpráv, 6 hovorů a 3 alarmy denně), obrazovka je zapnutá 30 minut denně.

Úplně detailní analýzu výdrže po pár dnech testování nemám, ale obecně můžu říct, že pokud si nezapnete žrouta jménem Always-On-Display, tak se nějakou “střední cestou” zátěže v pohodě dostanete i přes hranici jednoho týdne. Na avizovaných 14 dní už byste museli z některých běžných nároků slevit. Tak či onak jde opětovně o parádní výdrž, kterou by mohli mnozí konkurenti závidět. Co se týká rychlosti nabíjení, tak na “puku” přibývá jedno procento zhruba za 40 sekund (testováno z hladiny 46 na 47 %). Bezdrátové nabíjení na zádech neHuawei telefonů podle oficiálního popisu nefunguje, ale u Galaxy S21 Ultra mi v pořádku naskočilo.

Cena a dostupnost

Konkrétně tuto variantu, tedy 46mm Elite – Stainless, pořídíte v oficiálním e-shopu za 8 299 Kč. Tento model je ovšem úplně nejdražší. Stejně velká, ale černá a silikonovým řemínkem vybavená verze Black vyjde na 6 899 Kč. Menší 42mm varianty Light Gold Milanese a White stojí 7 799, respektive 6 899 korun.

Závěrečné hodnocení

Nemůžu se zbavit pocitu, že Huawei Watch GT 3 jsou letos na trhu trochu zbytečně. Zájemci o pořádné “dělo” a současně fanoušci této čínské značky sáhnou asi spíš po verzi Watch 3, která má delší výdrž nebo napojení do sítě přes eSIM. Když si od hodinek tyto dvě vlastnosti odečtete a budete ingorovat systém HarmonyOS, nenajdete moc rozdílů mezi generacemi Watch GT 3 a Watch GT 2.

V novince se dokonce setkáte s několika porodními bolestmi, které už starší série s LiteOS vyřešila. Pokud chcete spolehlivé a skutečně interaktivní hodinky Huawei hned teď, asi bych spíš doporučil verzi GT 2 Pro. Jestli jste ale ochotní počkat, až se vývojáři postarají o obroušení nepříjemných hran a případně i trochu spadne cena, nákupem Watch GT 3 byste prohloupit neměli. I z toho důvodu, že vývoj HarmonyOS slibuje další pokroky. Přecházet z řady GT 2 na novou GT 3 v tuto chvíli asi moc smysl nedává.

Klady + Luxusní design

+ Dlouhá výdrž

+ Nová forma ovládání přes korunku

+ Kvalitní analýzy a měření

+ Režim Zdravý životní styl

Zápory – Chudé možnosti interakce s notifikacemi

– Zatím slabá nabídka dalších aplikací

– Zbytečně složité nahrávání kontaktů

Zajímá vás o Huawei Watch GT 3 ještě něco?

Za zapůjčení děkujeme české pobočce Huawei.