Recenze Amazfit GTR 3 Pro: Příjemná výdrž s novou korunkou

Mám na mysli třeba podrobné volby u jasu včetně přepínání, jestli má nebo nemá být automatický, jestli se má displej rozsvítit při přijetí notifikace a nebo ve kterých časech nebo situacích se mají hodinky probouzet při otočení zápěstí. U venkovního sportování jde například přednastavit, které satelitní systémy se mají (jak přesně a jak energeticky úsporně) podílet na určování polohy.

Aplikace je nezbytná nejen pro pohodlnější prohlížení grafů a čísel, ale také přesouvání položek v nabídkách a hlavně zapínání notifikací pro jiné aplikace. Jak už bylo zmíněno, u kecálků si bohužel příchozí zprávy jen přečtete, reagovat na ně musíte z mobilu. A například Messenger se mi ani v nabídce pro propojení neobjevil, zatímco WhatsApp, Facebook nebo Google Chat jo.

Ze Zepp App se dají zapínat také některé dodatečné funkce, které ze samotných hodinek aktivovat nejdou. Mám na mysli položky z menu App Store, které obsahuje k doinstalování hned několik pomocníků zejména pro kontrolu zdraví. A nezapomeňme i na zmiňované přesouvání hudby nebo nalévání kontaktů.

Konečně dost šťávy pro Galaxy Watch? S tímto patentem snad čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Sympatická výdrž

Během tří dnů, po které jsem hodinky zatím využíval ve stylu “sem tam něco vyzkouším”, displej měl automatický jas, tepovka je měřena jednou za 10 minut a je spuštěno lepší podrobnější monitorování spánku, jsem dostal úroveň baterie přesně na 75 procent. To odpovídá deklarované až dvanáctidenní výdrži při běžném používání.

Samozřejmě, kdybych například každý den vyrazil na hodinu až dvě sportovat, čas by se citelně zkrátil. I tak je ale výdrž s ohledem na lehkost hodinek a jejich cenu velmi dobrá. Starší model GTR 2 slibuje čtrnáctidenní výdrž, ale ten má také trochu větší kapacitu baterie.

Cena a dostupnost

Kompletní trojice zmíněných Amazfit hodinek půjde koupit z oficiálního českého e-shopu od 15. října 2021. Otestovaná varianta Amazfit GTR 3 Pro vyjde na 4 990 Kč. Modely GTR 3 a GTS 3 stojí shodně 3 890 Kč.

Závěrečné hodnocení

Kdybych hledal chytré hodinky s cenou do pěti tisíc korun, nové “gétéerka” Pro bych měl ve výběru jistě hodně vysoko. Sice bych musel překousnout ne úplně vyhovující ovládací korunku a některé nelogické překážky v systému (například Huawei dokázal přímé načítání kontaktů do hodinek vyřešit), ale i tak by tyto hodinky byly na špici. Vypadají opravdu skvěle, vydrží dlouho nabité brzy budou kompletně v češtině. Příjemným bonusem by bylo bezdrátové nabíjení, ale to by se asi dost promítlo do ceny.

Klady + Skvělý design

+ Fajn výdrž

+ Množství sportovních režimů a ciferníků

+ Úložiště pro hudbu

+ Šikovná aplikace

+ Umožňují telefonovat

Zápory – Nešikovná práce s kontakty

– Nejde reagovat na zprávy

– Haptická odezva není úplně přesná

Co by vám u takových hodinek scházelo?

Za zapůjčení děkujeme českému zastoupení značky Amazfit.