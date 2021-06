Ti, kdo fandí čínské společnosti Huawei, ale i ti, kteří byli prostě jen zvědaví na její další počínání, se před pár týdny konečně dočkali velkého milníku. Firma, která musí na bedrech nést mimo jiné i zákaz plnohodnotné spolupráce se společností Google a používání jejich aplikací, poslala do světa vlastní (eko)systém HarmonyOS. Prostředí, které zpočátku běželo jen v drobné elektronice v Číně, bylo povýšeno na verzi 2.0 a oficiálně povýšeno na systém i pro mobily či nositelnou elektroniku. Jsou to právě chytré hodinky Huawei Watch, které mají čest veřejnost s HarmonyOS 2.0 seznámit. My jsme zase dostali příležitost otestovat Huawei Watch 3 Pro, tedy vybavenější ze dvou klasických variant této novinky.

Recenze Huawei Watch 3 Pro

Balení a design

Krabička nových Huawei hodinek je v podstatě úplně stejná jako u předchozích modelů a platí to i o jejím obsahu. Velmi pěkný box ukrývá samotné hodinky, nabíječku, kartičku s QR kódem pro snazší instalaci aplikace a záruční list s krátkým návodem. K variantě Elite, která je nejluxusnějším modelem Watch 3 Pro a je rovnou dodávána i s titanovým řemínkem, je v krabičce i silikonový řemínek. V mém případě (tedy Watch 3 Pro v “klasické” variantě) jsem dostal hodinky s nasazeným hnědým koženým řemínkem.

Model Pro se od běžných Watch 3 po vizuální a konstrukční stránce liší hlavně tím, že má titanové tělo se safírovým sklíčkem, displej téměř bez zaoblení a na jeho okraji je kruhový číselník. Celkově vypadá varianta Pro trochu víc “ostře”, což konkrétně mně imponuje o dost víc. Hodinky jsou zpracované naprosto perfektně. Největší novinkou konstrukce je přepracované horní funkční tlačítko (tzv. korunka), skrze které jde udávat příkazy nejen mačkáním, ale i otáčením.

Základní specifikace Huawei Watch 3 Pro

rozměry 48 x 49.6 x 14 mm, hmotnost cca 63 g bez řemínku

1,43″ AMOLED displej s rozlišením 466 x 466 pixelů

titanové pouzdro, keramická záda, safírové sklíčko

2 GB RAM / 16 GB úložiště

bezdrátové nabíjení

WiFi (2,4 GHz), eSIM (LTE), NFC

barometr, teploměr

reproduktor, mikrofon

Nový systém ve (skoro) stejném hávu

Jak už se ukázalo i u telefonů, HarmonyOS nemá úplně v úmyslu zpřetrhat dřívější vazby na Android a systém je mu stále dost podobný (někdy dokonce až moc). Obdobné je to i u hodinek, kde čínská firma nasazuje nové prostředí namísto dosavadního LiteOS. A dá se říci, že HarmonyOS na něj plynule navazuje. Přináší další vychytávky, ale vidět jsou i některé tzv. “porodní bolesti”. Systém v hodinkách opět pracuje se všemi čtyřmi směry rolování (od ciferníku) – vlevo počasí a případně ovládání médií, vpravo karty se sportovními a zdravotními funkcemi, dole doručené notifikace a nahoře roletka s rychlým nastavením.

Zmíněné karty samy o sobě nejsou nijak extra zajímavé či odlišné od minulých. Za zmínku ale určitě stojí rychlost, s jakou je možné mezi nimi přeskakovat. HarmonyOS je evidentně velmi dobře vyladěný a opravdu svižný. Z hlediska UI určitě zaujme hlavní nabídka aplikací a funkcí. Zažité přeskakování mezi celoobrazovkovými kartami nebo rolování v seznamu se Huawei rozhodl nahradit mřížkovým zobrazením s možností posunu do všech stran. A nutno uznat, že je to opravdu praktické. Kdyby to ale někomu překáželo, běžný “seznam” se dá v nastavení zapnout. Otevřená aplikace už se pak zobrazuje jako karta s možností rolování.

V tomto novém UI má nové tlačítko s rotačním ovládáním vlastní úlohu. Jak se asi dalo očekávat, na kartách se stará o rolování nahoru a dolů. V některých případech (třeba právě na mřížce s ikonami) pak pracuje i jako zoom. U přehrávače hudby či hovorů pak ovládá i hlasitost. Zpočátku je ovládání trochu kostrbaté, protože je potřeba kombinovat (pokud ho teda chcete používat, což není nutné) točení tlačítkem, klepání na displej a v případě kroku zpět potáhnutí vpravo. Tohle mohlo být trochu intuitivnější a tlačítku to trochu ubírá na smyslu.

Na druhou stranu je potřeba určitě pochválit perfektní haptickou odezvu, kdy hodinky mírnými vibracemi simulují při točení tlačítkem přeskakování zoubků, které fyzicky přítomné nejsou. Huawei se tím snaží vyvolat dojem takové menší ovládací lunety. V některých situacích je použití této nové “korunky” praktické, ale v mnoha případech jsem raději sáhl rovnou na displej. Věřím, že tato novinka si fanoušky najde. A bude růst s přibýváním dalších aplikací a rozvojem celého systému. Zatím ale víc fandím pohyblivé lunetě kolem displeje.

Některé funkce jsou jen pro vyvolené

Huawei Watch 3 Pro lákají na několik zajímavých věcí, z nich některé ale nemohou v některých případech zaručit úplně všem. V ČR musíme například zapomenout na oficiální podporu pro placení přes NFC. Tato komunikační technologie má v menu svůj přepínač, ale nikde zatím není k dispozici napárování na platební brány. Jak se očekávalo. Když tyto hodinky propojíte s telefonem jiné značky, musíte také počítat s tím, že například nebudete moci ovládat spoušť fotoaparátu v mobilu a budou vám zapovězeny i některé další drobné funkce. Pro drtivou většinu z nich ale stačí spojit hodinky s téměř libovolným Android (minimum je verze 6) telefonem. Softwarovou oporou na straně mobilu je opět aplikace Zdraví / Health.

Jedním z dalších velkých lákadel celé řady Watch 3 je i podpora přímého připojení do mobilní sítě prostřednictvím eSIM. Čistě technicky v tom není žádný problém a nic vám nebrání udělat z hodinek samostatný přístroj využívající přenosy přes LTE nebo schopný nezávislých hovorů. Počítejte ale s tím, že čeští operátoři zatím nenabízejí duální (twin, sesterské…) SIM + eSIM karty, které můžete do sítě přihlásit současně (první vlaštovkou je žhavá novinka od T-Mobile, ovšem spojená jen s Apple Watch). Takže jestli máte v úmyslu například vyrazit na výběh jen s hodinkami a během toho si zavolat, telefon buď musí být doma “neaktivní”, nebo potřebujete do hodinek eSIM s jiným číslem. Snad se tento stav podaří brzy prolomit.

Nicméně jakmile z hodinek voláte jakýmkoli způsobem, můžete se těšit na kvalitní a hlasitý zvuk. A to jak na straně vašeho zápěstí, tak i u člověka na druhém konci spojení (ověřeno). K hovorům je potřeba ještě zmínit, že HarmonyOS konečně vyřešil jeden dosavadní nedostatek Huawei hodinek. Totiž omezené možnosti evidence a procházení kontaktů. Nyní se v hodinkách zobrazuje standardně kompletní seznam i s historií hovorů, což nebylo zvykem. K dispozici je pak i číselník a frajerskou vychytávkou je zvedání hovorů pomocí gesta v podobě sevření pěsti.

S novou aktualizací, která dorazila jen pár hodin před kompletací této recenze, získaly hodinky také širší možnosti instalace dodatečných aplikací. Což je věc, kterou Huawei začalo nedávno zavádět i u starších modelů s LiteOS, a čekalo se, jak to bude vypadat v novém systému. Stažení a instalování aplikací třetích stran je skvělá věc, ale na širokou nabídku jako třeba u Wear OS musíte (zatím) zapomenout. K dispozici je několik desítek nástrojů skrze zabudovaný obchod AppGallery, který stále láká další a další vývojáře. V nabídce ale kromě jednoduchých her nebo GPS nástrojů najdete třeba i pomocníka Stocard, který vám na displej umí hodit QR kód slevových a věrnostních kartiček.

Jinak se ale hodinky v chytrých funkcích nijak extra neposunuly a někde dokonce udělaly krok zpět. Zamrzí hlavně fakt, že není možné jakkoli reagovat na obdržené zprávy skrze e-mail nebo chatovací aplikace. I k poslání jednoduchého OK prostě musíte vzít do ruky telefon. Trochu hloupé také je, že pro použití kalendáře je potřeba mít události konkrétně v Huawei Kalendáři. Jinak je karta v hodinkách prázdná a nahradit jinou alternativou se zatím nedá. Po milém překvapení s možnostmi telefonování je tohle nemilá studená sprcha (i když v dnešních dnech by vlastně přišla vhod). Také mě překvapilo, že nefunguje probouzení displeje poklepáním.

Měření poctivé

Kvůli nabitému programu jsem zatím neměl moc příležitostí vymáčknout v tomto ohledu z hodinek maximum, ale z dosavadních zkušeností můžu říct, že je na ně spoleh. A to jak po stránce měření pohybových aktivit, tak i u zdravotních metrik a analýz. Už předchozí generace Huawei Watch prokazovaly velmi vysokou přesnost a o interpretaci dat se velmi dobrým způsobem stará aplikace Zdraví. Některé metriky jsou zde rozebrané až na úplné “drobky”, v nichž je potřeba se chvilku orientovat. Zejména data o spánku je zajímavé procházet.