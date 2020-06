Otestovali jsme hodinky Huawei Watch GT 2. Baterie je fakt k neutahání

Designu není co vytknout

Naše černá varianta je automaticky předurčena k tomu, aby se dala sladit téměř se vším. Pokud přímo nevyžadujete prémiový kovový vzhled nebo naopak pestré barvy, sáhnete právě po této možnosti. Kolem velmi dobrého AMOLED displeje je nehybná luneta a na pravé straně hodinek se nacházejí dvě tlačítka, jejichž funkce si představíme později. U této varianty je na hodinkách černý fluorokaučukový řemínek, který je opravdu hodně, hodně, hodně pohodlný. Hodinky jsou s ním nositelné klidně i několik dní v kuse.

Spodní strana přístroje pochopitelně ukrývá všechny potřebné senzory pro kontakt s rukou a mezi tlačítky se pod hranou nachází škvíra pro reproduktor. Několikanásobně menší škvírka pak na druhé straně ukrývá mikrofon. Řemínek má šířku 22 milimetrů a díky klasickému upínání je možné jej nahradit libovolným náhradníkem. S váhou těla 41 gramů patří hodinky v tomto ohled k průměru. Hodně příjemná je ovšem malá tloušťka hodinek.

Hardwarové specifikace Huawei Watch GT 2

1,39″ AMOLED displej s rozlišením 454 x 454

procesor Kirin A1

GPS, Bluetooth 5.1, mikrofon, reproduktor

baterie s kapacitou 455 mAh

4 GB úložiště (cca 2 GB volně použitelné )

) ochrana proti vodě 5ATM

rozměry 45,9 x 45,9 x 10,7 mm

fluorokaučukový řemínek pro průměr zápěstí 14 – 21 cm

váha bez řemínku 41 g

Displej hodinek je opravdu kvalitní a jak už asi tušíte, tak ano, je velmi dobře čitelný i na přímém slunci. Čipset Kirin A1 je to nejlepší, co momentálně Huawei do nositelné elektroniky dává. A je to poznat na výkonu i na úspoře energie. Přítomnost GPS přímo v těle hodinek je činí nezávislými na telefonu při venkovním sportování. Naše větší varianta s průměrem 46 milimetrů má pak tu výhodu, že díky Bluetooth, reproduktoru a mikrofonu zvládá telefonování. Zhruba “dvougigové” úložiště přímo volá po uložení hudby. Tu si můžete pustit do sluchátek, nebo právě i do reproduktoru. Při hovorech i poslechu hudby je kvalita zvuku i jeho hlasitost velmi dobrá. Pro druhého účastníka hovoru není zvuk tak dobrý, ale to je u hodinek pochopitelné a akceptovatelné.

Samotná hodnota kapacity baterie vám asi nic moc neřekne, nicméně té se věnujeme v jedné z dalších kapitol. Protože si to rozhodně zaslouží. Ochrana proti vodě 5ATM stačí třeba na plavání a sprchování, ale na vodní lyže nebo potápění ke korálům raději zapomeňte. Super je v tomto případě automatický počítač uplavaných bazénů a hodinky ve vodě zvládnou měřit i tep. Sportovci ocení í analýzu okysličení krve. Pro úplnost doplňujeme zbývající senzory – akcelerometr, gyroskop, geomagnetický senzor, optický snímač srdečního tepu, senzor okolního světla, senzor tlaku vzduchu a kapacitní senzor.



Systém je uzavřený, ale poradí si se vším

Pro posouzení operačního systému od Huawei byl v těchto dnech vlastně ideální čas. Před pár týdny jsme v redakci testovali dvoje hodinky TicWatch (Pro 2020 a Pro LTE), které běží na Wear OS. Systém od Googlu je pochopitelně mnohem univerzálnější a zvládá i instalaci dodatečných aplikací. To ale automaticky neznamená, že by byl lepší. V tomto případě je to vlastně spíš naopak. Na míru šitý systém v Huawei Watch GT 2 šlape o něco svižněji a zvládá přitom obsloužit vše podstatné v jednom ekosystému a s pomocí jedné aplikace. Nabídka sportovních módů je obrovská a vybere si snad každý. Pochvalu si určitě zaslouží kompletní analýza atletických i zdravotních dat, která je velmi sofistikovaná. Nedostanete pouhá data, ale i vysvětlivky a možnost porovnávání. V některých případech jsou metriky i součástí zábavných výzev.

Zatímco u TicWatch je aplikace a systém Wear OS jen základem a pro využití všech senzorů a funkcí je pak nutná i doinstalace nástroje od výrobce Mobvoi, u hodinek Huawei tyto starosti úplně odpadají. Hračičkové a experimentátoři by asi sáhli po otevřenějším systému od Googlu, ale běžný uživatel něco takového moc neřeší. Na tomto místě opravdu není uzavřený Huawei systém žádnou velkou nevýhodou. V kombinaci s aplikací si (jak popisujeme níže) opravdu poradí se vším, co od hodinek uživatel očekává. Troufli bychom si to přirovnat k úzké vazbě mezi iOS a Apple produkty. I když tady se pochopitelně bavíme o Android základech, které jdou při používání poznat. Gesta jsou v podstatě stejná jako ve Wear OS.



Týdenní provoz bez problémů, dvoutýdenní s trochou snahy

Ze všech možných vlastností hodinek Huawei Watch GT 2 je výdrž baterie asi tou nejzajímavější. Nepracují z žádnými dvojitými displeji nebo sofistikovanými úspornými režimy a přesto jsou schopné vydržet na jedno nabití až 14 dní. To je pochopitelně horní hranice, ke které se dá dostat jen za určitých okolností. Podle výrobce se toho dá dosáhnout “při zapnutém sledování srdečního tepu, cvičení v délce 90 minut za týden a hudbou zapnutou po dobu 30 minut za týden.” Jakousi spodní hranicí pak má být 30 hodin. K těm Huawei říká, že platí pro “plynulé cvičení se zapnutou GPS, sledování srdečního tepu a monitorování účinků cvičení.”

Jako u kterékoli jiné elektroniky tady samozřejmě záleží na tom, jak intenzivně budete hodinky “ždímat” různými procesy. Během testování jsme hodinky používali celkem běžně (nějaké to sportování, poslech hudby, analýza spánku, měření tepu, zobrazování notifikací, občasné spuštění GPS…) a v pohodě jsme se přehoupli přes týden provozu. To je skvělá porce a hodinky jsou v této oblasti vyzdvihovány po právu.



Co umí Huawei Watch GT 2 s aplikací a bez ní?

Na tomto místě odvádí Huawei také velmi dobrou práci. Znovu se musíme vrátit k porovnání s TicWatch, které potřebují pro naplnění kompletního potenciálu minimálně dvě aplikace. Tady stačí jedna, i když si Huawei Watch GT 2 poradí v mnohém i bez ní. Kdyby nebylo nutné hodinky spojit s telefonem při jejich prvním použití, spoustu věcí byste dlouhodobě zvládli řešit i jen přes jejich kulatý displej. Záznamy sportovních výkonů a spánkových cyklů, upozornění na stres či neaktivitu, GPS lokace…to všechno obstarají hodinky samy. Spojení s telefonem je však samozřejmě nutné u procesů vyžadujících přístup k internetu či mobilní síti.