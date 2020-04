Recenze: Parádní hodinky TicWatch Pro s LTE a až měsíční výdrží

V tomto případě nese nástroj přímo jméno firmy, tedy Mobvoi. V něm je možné například podrobněji procházet data ze sportovních výkonů a zdravotních senzorů. K tomu samému byste mohli využít v hodinkách i v telefonu také Google Fit, záleží na tom, který ekosystém se rozhodnete využívat. Aplikace od výrobce má ale jednu velmi důležitou funkci – nastavení eSIM. To nelze provést ze samotného Wear OS. Mobvoi aplikace sice neobsahuje v nabídce české operátory, ale vše naštěstí v pohodě funguje přes možnost Other (Ostatní). Po načtení QR kódu z eSIMky se hodinky restartují a probudí se jako plnohodnotný účastník GSM sítě.

eSIM slot potěší, má to ale háček

Možnost mít v hodinkách eSIM kartu je úžasná a současně i trochu svazující věc. V ČR zatím není možné pořídit “duální” kartu v podobě elektronické SIM. To operátoři nabízejí pouze ve formě klasických plastových karet. Takže se musíte smířit s tím, že jestli chcete hodinky připojit do mobilní sítě, bude to s jiným telefonním číslem. Systém hodinek TicWatch Pro 4G / LTE sice ve svém menu nabízí sdílení čísla z telefonu, ale to je zatím možné jen v USA, Velké Británii a Německu. Suma sumárum – pokud hodláte využít hodinky naplno a nemáte v plánu zahodit mobilní telefon, počítejte se správou dvou nezávislých karet. V úvahu přichází i předplacená SIM, ale tam si musíte dát hodně velký pozor na počet přenesených dat. A jak se vypořádat se dvěma čísly při příchozích hovorech? Pokud půjdete třeba běhat a telefon necháte doma, příjem hovorů do hodinek můžete řešit přesměrováním.

Obecně je ale možnost připojení hodinek do mobilní sítě samozřejmě skvělá. Kromě volání skrze ně můžete třeba poslouchat streamovanou hudbu, vyřizovat základní agendu, číst si zprávy, v některých případech i odpovídat. K dispozici je klávesnice i diktování přes Google Asistenta. To všechno bez nutnosti mít hodinky spojené s telefonem.



Hodinky najdou využití v mnoha oblastech

Přítomnost eSIM slotu, reproduktoru a mikrofonu pochopitelně povyšují hodinky na vyšší level a je jen na uživateli, jak toho využije. S ohledem na rozdíl cen hodinek TicWatch Pro s a bez 4G / LTE a porovnání s konkurencí ale můžeme předpokládat, že jejich majitel tuto možnost vyloženě chce. Pro mnoho běžných uživatelů, kteří se nemusejí vyžívat ve sportování a analýzách různých metrik, je důležitá přítomnost NFC. Hodinky jsou z výroby připraveny na platby přes Google Pay, ale ne jejich vinou to u nás to bohužel oficiálně není možné. Tyto transakce přes Wear OS Google v několika zemích vloni zakázal a na současné listině podporovaných zemí ČR není. Existují neoficiální způsoby zprovoznění, ale o tom případně v dalším článku. Tady je tedy operační systém od Googlu nevýhodou. Třeba Fitbit a Garmin hodinky tento problém se svým systémem nemají.

Za standard jinak považujeme široké spektrum nástrojů pro trackování sportovních výkonů a zdravotního stavu. Nechybí monitorování tepu, několik módů pro pohybové aktivity (v Google Fit i v Tic aplikacích) a také sledování a vyhodnocování spánku, který můžete hlídat v nástroji TicSleep. Díky certifikaci IP68 a standardu 5ATM je možné bez obav vzít hodinky i do bazénu. Testovali jsme je pod vodou a s ochranou není žádný problém. Pod proudem či vynoření z vody trochu legračně reagoval displej, ale to je asi běžná fyzikální nedokonalost. Kapky považuje za doteky prstu a otevírá například notifikační nabídku. Při plném ponoření pak hodinky na doteky samozřejmě nereagují. Displej má ale skvělou odpudivost vůči vodě a ta z ní pěkně rychle mizí. Takže v pauze při plavání stačí trochu zatřepat rukou a můžete hodinky v pohodě ovládat.

Když si dostatečně trpělivě vyberete i vhodné aplikace, dostanete se k pokročilým možnostem. Podařilo se nám například přes prohlížeč a IP kameru proměnit hodinky díky HTML videu v dětskou chůvičku. Chce to trochu trpělivosti a zkušeností při nastavování, ale evidentně to jde. Takových úspěšných experimentů by se při delším testování našlo určitě i víc.



Extrémní výdrž baterie je v rukou dvou displejů

Jak jsme zmínili výše, hodinky mají schopnost vydržet na jedno nabití 2 – 30 dní. To je vlastnost, kterou mají všechny varianty TicWatch Pro, nejen ty námi testované ve variantě 4G / LTE. A jak je to vůbec možné? Tajemství se doslova ukrývá pod dvěma displeji. Zařízení standardně a naplno funguje s AMOLED displejem, skrze který se ovládají všechny chytré funkce. Má luxusní jas i čitelnost a to i na přímém slunci. Při neustálém používání této obrazovky je uživatel schopný dostat se na výdrž maximálně dvou dnů. Při běžném užívání je to asi reálné, nicméně při testování jsme byli schopní hodinky vybít za pár hodin. To byl ovšem zase opačný extrém, protože jsme jim dali opravdu zabrat. Za normálních okolností se dá určitě dostat mezi jeden až dva dny na jedno nabití.

Nejvyšší hranici výdrže pak nabízí sekundární LCD displej, který se nachází ve vrstvě nad tím hlavním. Jeho použití hodinky od Mobvoi označují jako Essential mód. V něm se uspí hlavní displej a na jeho místě zobrazuje LCD obrazovka jen pár základních dat – hodiny, datum, počet kroků, srdeční tep a stav baterie. Neměli jsme hodinky tak dlouho, abychom těch 30 dní ověřili, ale když je položíme na poličku a necháme běžet Essential mód, asi je to reálné. Třicetidenní hodnota je opravdu úchvatná a konkurenty strčí do kapsy, ale je spravedlivé říci, že v tomto stavu už se asi nedá moc hovořit o chytrých hodinkách. Proto je určitě fajn mezi těmito dvěma extrémy rozumně balancovat.

Když si dáte záležet, vydrží běžet opravdu dlouho

Přímo v systému je standardně nastaveno, že se Essential mód spouští při poklesu stavu baterie pod 5 % energie. Takže i když se na tuto hranici dostanete během pár hodin třeba telefonováním, automatické přepnutí na LCD obrazovku může hodinky udržet v chodu i na několik dalších dní. Výrobce této kombinaci přisuzuje pětidenní výdrž, když budeme počítat s dvoudenním používáním AMOLED obrazovky (100 % až 5 % baterie) a třídenním používáním LCD obrazovky (5 % baterie až úplné vybití). To už zní mnohem rozumněji a k delším časům se může uživatel dostat svým uvážlivým zacházením. Přepínáním do tohoto extrémně úsporného režimu je možné výdrž hodinek prodloužit velmi slušně v jakýchkoli situacích, kdy není nutné mít hodinky spuštěné s AMOLED displejem. Napadá nás třeba školní vyučování, běžná manuální práce, řízení auta nebo procházka lesem.