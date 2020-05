TicWatch Pro 2020 recenze: elegantní hodinky s působivou výdrží

Potěší také integrace aplikace Google Fit a několik dalších, jako například časovač mytí rukou. Dle Googlu je vhodná doba 40 vteřin, což je poměrně dost, za to máte jistotu že si je umyjete pořádně. Existuje zde dále celá řada skvělých ciferníků a pokud byste si náhodou nevybrali, můžete si je libovolně doinstalovat. Naopak zamrzí použitý hardware. 1 GB RAM je sice zcela dostatečná kapacita, ovšem čipset Qualcomm Snapdragon Wear 2100 občas nestíhá. Mohli jsme ho nalézt již v původní verzi z roku 2018 a jedná se o více než čtyři roky starý čip.

Občas zlobí Google Asistent, který se načítá nekonečně dlouho a přepínaní mezi aplikacemi nepatří mezi to nejplynulejší. Na trhu je vylepšená verze Snapdragon Wear 2500 nebo dokonce 3100, takže příliš tento krok ze strany výrobce nechápu. To je jako kdyby přišel nyní na trh telefon se Snapdragonem 835.

Výdrž baterie TicWatch Pro 2020



Výdrž baterie TicWatch Pro 2020 se velmi odlišuje podle toho, co na hodinkách zrovna děláte. Pokud jim budete dávat zabrat a neustále používat GPS, mít jas na maximální hodnotu a stahovat aplikace skrz Google Play, vybijete je klidně už za šest hodin. Při běžném používání se pak dostaneme asi k jednomu celému dni. Je to stejné jako s telefonem. Pokud budete chtít hodinky každý den využívat na maximum, připravte se na to, že je budete každý večer dávat na nabíječku.

Naopak pokud mají hodinky sloužit primárně jako módní doplněk s tím, že si s nimi občas půjdete zaběhat, zkontrolujete si srdeční tep a pustíte si stopky, dá se počítat se dvoudenní výdrží. Poté je tu speciální režim Essential, který aktivuje pouze FSTN displej, jak jsem zmiňoval v předchozích odstavcích. Hodinky vám pak sice vydrží klidně měsíc, ovšem na všechny chytré funkce, které hodinky mají můžete zapomenout. Je tedy jen na vás, jak dokážete vybalancovat jejich používání.

Xiaomi představilo ultra levné chytré hodinky Haylou s velmi dobrou výdrží čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Aplikace Wear OS



Pokud budete chtít hodinky nastavit, budete si muset nejdříve stáhnout aplikaci Wear OS, která je jak na Android, tak i na konkurenční iOS. Je přehledná, intuitivní a hlavně je kompletně v češtině. Můžete si zde nastavit v podstatě vše potřebné od ciferníků přes notifikace až po Google Asistenta. Rovněž si zde nastavíte jaký Google účet budete chtít v hodinkách používat. Skrz další aplikace jako je například Google Fit budete schopni monitorovat vaše aktivity, případně tepovou frekvenci.

V hodinkách však nalezneme také aplikace od výrobce, tedy Mobvoi. Ty nabízí vesměs to stejné, co aplikace od Googlu. Některá data mají však ještě přehlednější a detailnější. Je tedy na vás, která metoda vám sedne více. Já jsem si vybral Google, ale zkusil jsem také Mobvoi a rozhodně se nejedná o špatné řešení. Navíc pokud máte nějaký novější telefon Huawei či Honor bez Google služeb, může se jednat o zajímavou alternativu.

Wear OS by Google (dříve Android Wear) Google LLC

Cena TicWatch Pro 2020



Co se týče ceny a dostupnosti, hodinky jsou v současnosti prodávané pouze na Alze a to za cenu 7 489 Kč. Je to hodně? Záleží, jak se to vezme. Pokud od hodinek čekáte pouze pár základních funkcí jako měření tepu, krokoměr atp., asi si vystačíte i s levnějšími hodinkami. Naopak pokud hledáte parádní design, skvělý operační systém Wear OS, oceníte poměrně velkou vnitřní paměť nebo druhý úsporný displej, nešlápnete vedle.

Resumé

Hodinky ve mě zanechávají převážně pozitivní dojem. Kromě toho, že se samozřejmě jedná o chytré hodinky se spoustou skvělých funkcí jde také o parádní módní doplněk. Zklamán mohu být ze staršího čipsetu, ovšem pokud na hodinkách nebudete dělat více věcí najednou nebo jim nebude jinak zatápět, ani to nepoznáte. Pokud byste chtěli zvážit LTE variantu, mrkněte určitě na naší další recenzi.



Klady + Parádní design

+ Skvělý systém Wear OS

+ Druhý displej

+ Česká lokalizace

+ Mnoho užitečných funkc

Zápory – Starší čipset Snapdragon Wear 2100

– Nefunguje Google Pay

Dává koupě TicWatch Pro 2020 dle vás smysl?