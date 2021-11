Test: Spustí nový Huawei mobil Google aplikace? A co platby?

Ze základní nabídky můžete stáhnout třeba vyhledávač, Gmail, Fotky či YouTube a není problém skrze ošálený Google Play stáhnout třeba i Keep, Home nebo další nástroje amerického giganta. Funguje přitom běžné přihlášení do účtu a jakmile jste v aplikacích, běží naprosto standardně. Když ale z Gspace vyskočíte, už to tak růžové není. Odříznutí do vymezeného prostoru s sebou nese několik významných omezení, kvůli kterým se nedá funkčnost Google aplikací považovat za plnohodnotnou.

Přístup k internetu nebo úložišti sice Google aplikace mají, ale jinak nemají právo se jakkoli jinak v systému projevovat. To mimo jiné znamená, že nefunguje automatická aktualizace obsahu a nechodí žádné notifikace. Nové e-maily musíte zkontrolovat otevřením Gmailu a Fotky také můžete synchronizovat až po otevření aplikace. Prostě chybí hlubší integrace, kvůli kterým se z aplikací vytrácí velká část přínosu pro uživatele. S ohledem na stav před pár měsíci ale můžeme mluvit o velmi pokročilém řešení, které by klidně mohlo spoustě lidí vyhovovat.

A co Huawei a bezkontaktní platby?

V předchozích odstavcích jsem záměrně úplně vynechal Google Pay. Pro placení mobilem totiž čínská společnost navázala významnou spolupráci se službou Curve. Její aplikace je také k dostání v AppGallery a umožňuje napárování VISA i MasterCard karet pod vlastní účet. Funguje to také v ČR, včetně transakcí prováděných u bezkontaktních terminálů přes záda mobilu. Pár dní po velmi jednoduché aktivaci vám dorazí i fyzická Curve karta, se kterou jde rovněž platit. Počítejte ale s tím, že takovéto “zprostředkované” transakce jsou s poplatkem 1,5 % z celkové částky.

Na druhou stranu první měsíc používání má uživatel k dispozici jednoprocentní cashback. Kdyby se vám služba Curve zalíbila, kromě bezplatného účtu Blue můžete přejít také na varianty Black a Metal s dalšími výhodami. Pokud ale chcete jen zprostředkovat mobilní platby, stačí vám verze Blue.

Curve | All Your Cards In One Curve OS

Nástroj Gspace a peněženka Curve, ke kterým můžeme přičíst i Petal Search a přidružené služby, najednou dělají z Huawei telefonů o něco víc konkurenceschopné stroje. Samozřejmě to má své mouchy a hardcore fanoušci Google nástrojů by něco takového těžkou kousali, ale pro běžné uživatele může jít o velmi pěknou motivaci o značce při výběru mobilu znovu přemýšlet. Teď ještě zbývá, aby k nám nějaký pořádný vlajkový zase dorazil. Model Nova 9 do těchto parametrů úplně nespadá, i když se tím honosí.

Jsou pro vás Google aplikace rozhodující?