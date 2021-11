Recenze Huawei Nova 9: Selfíčková vlajka s dalším potenciálem

Několik let platilo, že si ve světě mobilních telefonů pod značkou Huawei poměrně pravidelně předávaly funkci vlajkového zařízení mobily z řad P a Mate. Neustálý politický i obchodní nátlak, celosvětová pandemie, problémy s nedostatkem některých součástek a pak i vynucená změna strategie celé společnosti způsobily, že je tomu v tomto roce trochu jinak. Minimálně na celosvětových trzích. Huawei se rozhodl letos na podzim vyslat na trh jako vlajkového zástupce telefon Nova 9, reprezentanta jiné série s jinou filosofií. Jak moc mu výše uvedené klacky pod nohama uškodily a díky čemu se snaží dostat co nejvýš? Snad vám odpoví následující recenze…

Recenze mobilu Huawei Nova 9

Obsah balení

Hned krabička s telefonem se snaží udělat čerstvému majiteli či majitelce co největší radost. Obsahem je totiž nejen nová Nova a nabíjecí kabel, jak je to nyní celkem běžné u řady jiných telefonů, ale také silný 66W adaptér a průhledný silikonový obal. Zařazení posledních dvou položek se dost rozchází s tím, jak se mimo jiné i Huawei nedávno honosil snahou šetřit přírodu a materiály, ale na rovinu… tohle prostě obyčejného spotřebitele spíš potěší než naštve. Kdyby vám nabíječka nebo obal chyběly, stejně by jejich následné dodání zanechalo další nemalou uhlíkovou stopu. O přínosu obalu se dá polemizovat, ale 66W adaptér asi doma každý nemá.

Design mobilu Huawei Nova 9

Série Nova vždy sázela na “cool look” a cílení na mladší generace, což platí i v tomto případě. Nejjasnějším znamením je zpracování zad, která se (v případě mé varianty Starry Blue) ve dvou barevných odstínech jiskřivě třpytí tak, že skoro není dobré se na ně dívat bez slunečních brýlí. Nicméně čistě po stránce materiálu jde o zajímavý matný povrch, který je velmi praktický a neklouže. Telefon papírově váží hezkých 175 gramů a v ruce dokonce působí jako ještě lehčí. To bych určitě zařadil mezi překvapivé klady.

U modulu s fotoaparáty si pořád nejsem jistý, jestli je pěkný, nebo škaredý (klidně mi napište do komentáře, jak to vnímáte vy). Na jednu stranu připomíná kombinovaný chalupářský vařič, ale se vším tím leskem, chromovaným kroužkem a s “ostrými” hranami je také sympaticky odvážný a neotřelý. Co už ale musím za vyloženě negativní prohlásit, je absence standardu voděodolnosti. U vlajkového mobilu je to v roce 2021 skoro ostuda. Nepotěší také chybějící slot na paměťovou kartu, v šuplíčku je místo jen na dvě nanoSIM. Jack konektor ani stereo reproduktory na těle Nova 9 nehledejte.

Základní specifikace

O zobrazování se stará velmi dobrý 6,57″ OLED displej (2340 x 1080 px, 392 PPI) s chvályhodnou dynamickou (adaptivní) obnovovací frekvencí až 120 Hz. Hlavní výkonnostní úloha pak leží na bedrech procesoru Snapdragon 778G, který je sice dost silný, ale současně nenabízí 5G konektivitu (důsledek obchodní války), což je hodně mrzuté. Podporují ho 8GB RAM a 128GB úložiště, které, jak již bylo řečeno, bohužel nejde zvětšit.

Huawei Nova 9

systém Android 11 / EMUI 12

rozměry 160 x 73,7 x 7,8 mm a hmotnost 175 g

displej 6,57″ OLED s dynamickou frekvencí až 120 Hz (2340 x 1080 px, 392 PPI)

čipset Snapdragon 778G

paměťová kombinace 8+128 GB

baterie s kapacitou 4 300 mAh a podporou 66W nabíjení

fotoaparáty 50mpx hlavní (f/1.9, 23mm, PDAF) 8mpx ultraširoký (f/2.2) 2mpx makro (f/2.4) 2mpx hloubkový (f/2.4) 32mpx přední (f/2.0)

WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.2

O focení se starají primární 50mpx senzor, ultraširoký 8mpx foťák a také hloubková a makro kamerka, každá se dvěma megapixely. Na přední straně cvaká 32mpx foťák. Rychlý a spolehlivý senzor pro otisk prstu je umístěný pod displejem a musím za sebe říct, že v mnohem příjemnější pozici blíž ke spodnímu okraji než třeba u Samsungu. Po stránce konektivity nechybí WiFi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 či NFC, ale to už dnes nejsou žádné velké konkurenční výhody. Baterie má kapacitu 4300 mAh a zvládá opravdu intenzivní přísun energie o výkonu 66 wattů.

Vymazlený systém s velkým šrámem

Musím říct, že Android nadstavba EMUI, kterou Huawei roky buduje, ale brzy možná úplně nahradí svým HarmonyOS, se mi dlouhodobě dost líbí. A nejde ani tak o vzhled nebo barvy, ale o šikovné detaily, které zjednodušují používání mobilu při běžných procesech. Nejsem si úplně jistý, jestli už to dřív nedokázaly jiné telefony s tímto prostředím, ale u Nova 9 mě potěšily třeba možnosti pro složky ikon, které mohou svůj obsah buď klasicky zobrazovat po rozevření na základě klepnutí, nebo jednotlivé aplikace v širším zobrazení rovnou dovolují spouštět z plochy.

Velmi důmyslné je také rozdělení gesta pro rozvinutí horní nabídky. Když sjedete prstem v levé polovině, otevřete výpis oznámení. Z pravé strany zase rozbalíte řídicí panel. Chytrý způsob, jak ušetřit místo a necpat veškerý obsah na omezený prostor. Mezi těmito “kartami” je přitom možné jednoduše přecházet tažením vlevo a vpravo. Čím víc je Huawei pod všemožným tlakem okolí, tím víc se evidentně snaží pracovat na systémech. A výsledky jdou vidět. Opakovaně chválím také celkovou rychlost EMUI a příjemně krátkou dobu animací, které jsou u jiných nadstaveb až otravně natáhnuté. Jestli na těchto základech vývojáři “staví” nový HarmonyOS, je na co se těšit.

Nejkritičtější slabinou softwarové výbavy posledních Huawei mobilů je pochopitelně nucené odříznutí od Google služeb a aplikací. Nova 9 není výjimkou a telefon to staví do situace, kdy jej těžko budou přijímat uživatelé zvyklí na neustále synchronizovaný Gmail, automatické ukládání do Fotek Google, pomoc Google Maps nebo placení přes Google Pay. Čínské firmě je potřeba připsat kredit za vývoj vlastních variant, opravdu rychlé rozšiřování nabídky v AppGallery a využití schopností Petal Search, ale ani to prostě mnohé zájemce nemotivuje z komfortní zóny vylézt.

Ovšem pozor. Nesmíme zapomenout na dvě další pomůcky. Tou první je aplikace Curve, mezinárodní nástroj napojený na stejnojmennou virtuální platební kartu. Pod tu můžete napárovat svou tuzemskou kartu a mobilem platit i v ČR. Prostě náhradník za Google Pay. Druhá pomůcka se také týká amerického giganta, dokonce celého balíku jeho aplikací. Nástroj jménem Gspace (volně ke stažení přes AppGallery) dokáže ve speciálním uzavřeném prostoru instalovat a spouštět Google aplikace mimo jiné i v Huawei Nova 9. Má to jedno podstatné “ale”, kterým je nefunkčnost notifikací nebo synchronizací při běžném používání. Curve Pay i Gsapce se budu za pár dní věnovat samostatně.

Fotoaparáty Huawei Nova 9

Z pouhého pohledu na specifikace fotoaparátů asi můžete mít smíšené pocity. A to oprávněně. Padesátimegapixelový hlavní senzor se sice nacházel i ve starších vlajkových Huawei telefonech, nicméně s ještě trochu lepšími vlastnostmi. Zároveň mu sekundovaly další schopnější foťáky, zatímco ty v Nova 9 dávají bohužel na odiv, že tady se prostě šetřilo. Například u Googlu a jeho Pixelů nemusíme mít úplně obavy, že by nezvládl i papírově “chudší” senzory dotlačit ke skvělým výsledkům pomocí softwaru, ale může o sobě něco podobného tvrdit i tato Huawei novinka?

I po updatu na verzi firmwaru 12.0.1.167, který byl právě kvůli lepší podpoře pro senzory vyhlížen, telefon bohužel nefotí tak, jak by se od něj vzhledem k ceně i sebevědomému postavení dalo čekat. I při běžném exteriérovém snímání, při kterém je hodně přirozeného světla, se na fotografiích mnohdy objevuje slití sousedních barev nebo nepříjemná neostrost. Obtíže jsou znatelné také při ostření na blízké předměty nebo při pořizování ultraširokých snímků za horších světelných podmínek.

Poměrně velké problémy má bohužel hlavní objektiv také při snímání se zoomem, který je přitom maximálně desetinásobný. V porovnání například s Galaxy S21 Ultra jsou rozdíly opravdu gigantické. Ano, Samsung má pro tyto případy dedikovaný telefoto objektiv s 10x optickým zoomem a taky je to o poznání dražší telefon, ale pořád je to poměřování dvou mobilů, které si říkají vlajkové. Takže mi přijde fér rozdíly ukázat. Současně ale musím dodat, že spoustu těchto problému může vyřešit některá z budoucích aktualizací, jak se historicky stalo právě i u Samsungu. Ladění zaslouží i noční režim.

V jedné věci se ale (asi nucené?) úspory na foťácích celkem povedly. Když jsme si úvodem řekli (a firma to tak i hlasitě prezentuje), že jde hlavně o telefon pro mladé, jaký typ fotek byste od nich čekali? Zazoomované detaily okolí a vypiplané makro snímky s hlubokými detaily, nebo spíš průměrné momentky a hlavně selfíčka na sociální sítě? Ano, bé je správně. A přesně do tohoto vzorce skvěle zapadá přední 32megapixelový senzor, který si kvalitně poradí jak s běžným či portrétovým focením, tak i s natáčením ve 4K při 60 FPS. Podle mě je v tomto mobilu ze všech úplně nejlepší a naplno potvrzuje kvality předchůdců z předchozích Huawei vlajek. Hodí se zmínit také nový režim, ve kterém se dá natáčet prostor před i za mobilem. Kreativní a zábavné.

Výdrž baterie a nabíjení

Hodnota 4 300 mAh úplně nebudí dojem dlouhé výdrže, ale v tomto ohledu telefon velmi mile překvapuje. Je znát, že poslední EMUI umí šetřit dechem a nejspíš se podepisuje i absence energeticky náročnějšího 5G připojení. A samozřejmě také použití displeje s dynamickou alias adaptivní frekvencí, která se k mé radosti dostává do stále více přístrojů.

Z dosavadních zkušeností můžu říct, že Nova 9 vydrží ne jeden, ale s trochou snahy téměř i dva dny běžného chodu. V kombinaci s opravdu extra rychlým nabíjením o výkonu 66 wattů, které vám umožní odskočit si k zásuvce jen na chvilku a můžete zase spokojeně běžet, jde po stránce výdrže o povedený mobil. Mrzuté je, že nenabízí bezdrátové nabíjení.

Cena a dostupnost Huawei Nova 9

Huawei Nova 9 je v tuto chvíli již předobjednání v ČR za cenu 12 999 Kč. A to jak v různých e-shopech, tak i přímo na na webu výrobce, kde na zájemce čeká také několik dárků či zvýhodněných produktů. Například sluchátka Freebuds 4 za dvě koruny, router WiFi WS318n za 99 Kč nebo sluchátka FreeBuds 3i za 199 Kč. K dispozici jsou barevné varianty Starry Blue a Black. V obou případech začne odesílání k zákazníkům 16. listopadu.

Závěrečné hodnocení

Zástupci Huawei před několika týdny sebevědomě předstoupili před fanoušky z celého světa, přes všechny trable oznámili odhodlání pokračovat ve výrobě špičkových mobilů a hrdě do čela své pošramocené flotily vyslali vlajkovou loď Nova 9. Ta však před sebou nebude mít při přesvědčování potenciálních zákazníků klidnou plavbu a ostřelovat ji budou podobně drazí, ale mnohdy lépe vybavení soupeři. Paradoxně například i na oko cizí a konkurenční Honor 50.

I když jde v mnoha ohledech o opravdu povedený mobil, jeho cena a řada kompromisů a nedostatků vyvolají pochyby i u řady příznivců značky Huawei. Ale neházejme předčasně Novu do rýžového pole. Po případném dalším softwarovém vylepšení fotoaparátů, a třeba i mírném zlevnění po kýženém příchodu nadupanější vlajky P50, může jít o více konkurenceschopný stroj. Huawei má každopádně na víc a je otázkou, zda a kdy to zvládne zase zvládne globálně dokázat.

Klady + Povedený systém

+ Výdrž a nabíjení

+ Přední fotoaparát

+ Curve Pay pro NFC placení

+ Příslušenství v balení

+ Displej s dynamickou frekvencí

Zápory – Zadní fotoaparáty nejsou doladěné

– Nemá 5G připojení

– Bez Google aplikací

– Chybí voděodolnost

– Nemá bezdrátové nabíjení



Co říkáte na schopnosti nové Nova 9?

Za zapůjčení děkujeme českému zastoupení Huawei