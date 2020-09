Google aplikace v Huawei mobilu? Zkusili jsme zakázané ovoce za vás

Nejnovější telefony od Huawei znevažuje v očích zákazníků jedna notoricky známá věc. Kvůli neshodám mezi čínskou firmou a USA nemohou být v posledních přístrojích této značky (platí i pro dceřiný Honor) přítomny a využívány Google Mobile Services (GMS) od amerického giganta. Ve zkratce jde o ekosystém plný aplikací (např. Gmail, YouTube, Chrome, Disk či Mapy), databází a dalších vzájemně propojených API přístupů. Součástí je přitom i samotný Obchod Play. Chybějící Google služby a aplikace jsou pochopitelně pro nové Huawei a Honor telefony velkou překážkou v cestě za lepší prodejností. Noví majitelé přístrojů ze série P40 nebo Mate 30, kteří se s tímto stavem nehodlají smířit, se často uchylují k dodatečné instalaci GMS. To jsme zkusili i my a v tomto článku se podělíme o výsledky…

Velké téma: Google služby a aplikace v nových telefonech Huawei / Honor

Pro koho je případná instalace určena?

Hned ze začátku je potřeba zmínit, že jakýkoli pokus dostat GMS do telefonu, kterému je využívání tohoto balíčku oficiálně zapovězeno, se provádí na vlastní riziko. Google i Huawei dávají od návodů ruce pryč, i když v podstatě nejsou nijak nebezpečné. Například blokace telefonu s největší pravděpodobností vůbec nehrozí. Neprovádí se ani rootování. Kdo by tedy mohl mít o něco takového zájem? Vezmeme to z druhé strany. Tedy od těch, pro které to zajímavé nebude. Kromě Číňanů, kteří by Google možná nepoznali ani podle loga a pro které vůbec nejsou GMS zaužívaným základem jako pro zbytek světa, můžeme asi zmínit i méně zkušené uživatele. Zkrátka ty, které téměř dokonale minul nástup Google aplikací a upevňování jejich pozic jako hlavních nástrojů pro posílání e-mailů, hledání v mapách nebo procházení webu. Těmto lidem GMS dost možná vůbec chybět nebudou. Zajímat se ovšem budou ti zkušenější.

Předpokládáme, že nový Huawei či Honor telefon si pořídí někdo, kdo chce buď opravdu vyzkoušet život bez Google základů, nebo rovnou počítá s tím, že služby a aplikace americké firmy zkusí doinstalovat. Vzhledem k tomu, že je k procesu potřeba nemalá dávka technické zručnosti a hlavně trpělivosti, nepůjde o úplně průměrné “mainstreamové” uživatele. Pokud je někdo na GMS roky zvyklý a zvažuje koupit třeba jednu z variant Huawei P40, Mate 30 Pro, ohebný Mate Xs nebo Honor 30 za desítky tisíc, je pro něj (ne)možnost doinstalovat tento balíček velmi důležitým prvkem při rozhodování u nákupu. Jde o tak citelný zásah do systému a uživatelského prostředí, že i dlouholetí fanoušci čínské značky přecházejí jinam. Primárně pro tuto skupinu lidí jsme se rozhodli popsat naše zkušenosti z instalace GMS do Huawei P40 Pro.



Čeho se dá momentálně dosáhnout?

Než se podíváme na jeden z konkrétních postupů, měli bychom si ujasnit, co je maximem našeho snažení. O instalace aplikací třetích stran se zajímat nemusíme. Facebook, Instagram, Twitter a další populární nástroje sice nejsou v Huawei obchodě AppGallery, ale dají se stáhnout odjinud. Základním požadavkem tady pochopitelně je, aby v mobilu fungovaly aplikace jako Gmail, Disk, Mapy, Chrome nebo třeba YouTube. Tedy populární aplikace z balíku GMS. K tomu chceme, aby šel přidat Google účet do telefonu. Obchod Play je bonus, bez kterého bychom se obešli, když budou samotné aplikace fungovat i po stažení odjinud. Neoficiální postupy, které jsou na internetu k nalezení, si toto dávají za úkol. Úspěšnost a použitelnost návodů se v čase neustále mění. A to hlavně kvůli updatům systému EMUI a omezování některých potřebných nástrojů. I při vydání tohoto článku, až budete postup zkoušet, už může být ledacos jinak.

Tři úrovně spokojenosti

Při pokusu o instalaci a správný chod stěžejních Google aplikací se bavme o třech úrovních. Tou základní je, že do telefonu dostanete aplikace a jsou použitelné. Tohoto se dá dosáhnout celkem snadno. Další level je docílení toho, aby vás telefon neotravoval neustálými bezpečnostními notifikacemi. Za ně je zodpovědná platforma Služby Google Play, která je v rámci procesu nainstalována a pokud se vše nevyvede podle plánu, zahájí po instalaci Google aplikací nekonečnou salvu notifikací, že něco není v pořádku. Což není, protože daný telefon skutečně nemá na jejich používání certifikaci a oprávnění. Pokud narazíte na aktuální a správný postup, dá se to vyřešit, aniž byste museli notifikace natvrdo a neprakticky vypínat v systému. Často ale můžete být zklamaní. I když uděláte vše správně, pod vlnu agresivních notifikací spadnete. Toto je věc, kvůli které neustále vznikají nové a nové návody, jelikož záplatu po čase eliminuje nějaká nová aktualizace nebo změna.

Když máte to štěstí, že se vám podařilo Google služby a aplikace nainstalovat a neotravují vás bezpečnostní notifikace, narazíte na problém související s třetí úrovní. Z Gmailu, Twitteru a dalších komunikačních nástrojů nechodí push upozornění. Dostanete je třeba jen jednou v šest hodin ráno a pak zase celý den ani jednu. Což je hodně nepraktické. Naštěstí také řešitelné, jen je potřeba se rozloučit s Obchodem Play, který bude spolu s dalšími součástmi GMS “zmrazen”.

Rekapitulace:

Do nových telefonů Huawei a Honor se dají celkem snadno Google aplikace včetně Gmailu, Map, YouTube nebo Obchodu Play dostat. Včetně Google účtu. Největší problém tkví v tom, že Google služby automaticky “protestují” velkým množstvím notifikací. Ty se dají potlačit, když máte štěstí a najdete aktuálně funkční návod. Ty totiž rychle zastarávají. Nakonec zjistíte, že aplikace fungují a máte klid od bezpečnostních notifikací, ale nechodí vám push upozornění z některých komunikátorů. Řešením je zmrazení některých částí GMS včetně Obchodu Play. Ten ale nahradíte.

Jak se Google služby a aplikace do Huawei telefonů instalují?

Znovu upozorňujeme, že návody velmi rychle stárnou společně s vydáváním nových verzí UMUI, blokací různých nástrojů a tak dále. Následující video je v tuto chvíli funkční za splnění několika důležitých podmínek, mezi které patří například správná verze systému. Tady jde konkrétně o 10.1.0.228, přičemž fungovat by to ale mělo i pro některé starší. Ovšem bez záruky. Pokud máte chuť tuto pokročilou instalaci vyzkoušet, předpokládáme, že angličtina vám asi nedělá problém. I z toho důvodu návod, který by mohl být i za pár hodin neplatný, ani nerozepisujeme. Ve videu je popsán postup, jak se dají do Huawei a Honor telefonů nainstalovat služby a aplikace Google a současně vypnout zmíněné otravné notifikace.

V dalším návodu na XDA developers je pak popsáno, jakým způsobem se dají aktivovat chybějící push upozornění. Souvisí to se “zmrazením” některých částí GMS, které nadále nejdou používat. Včetně Obchodu Play. Ten je ale možné nahradit jiným nástrojem pro plošné vyhledávání aplikací. Postup funguje pouze v případě, kdy se kompletně povedl ten předchozí. Tedy ve stavu, kdy Google aplikace fungují a nechodí bezpečnostní notifikace.



Vyzkoušeli jsme to za vás

První pokus o instalaci Google obsahu jsme provedli před několika týdny, kdy se objevily první návody. Tehdy se nám podařilo bez problémů “rozchodit” aplikace i bez bezpečnostních notifikací. Zjistili jsme ale, že bez push upozornění je telefon stejně použitelný jen napůl. V redakci jsme v podstatě závislí na Gmailu a Hangouts, takže jejich chybějící upozornění nešla jen tak překousnout. O několik dní později už stejný návod nefungoval a od té doby jsme se asi v deseti případech setkali s hromadou dalších, které také nevedly ke stoprocentnímu uspokojení. Vždy byla překážkou o něco novější verze systému, na které už postup nefungoval. Downgradovat se nám přitom nechtělo, neboť bychom se připravili o důležité funkce či záplaty. V současné chvíli některé návody fungují, jiné zase ne.

Vrátí se někdy Google služby a aplikace k Huawei?

Obchodní a politické neshody nadále trvají a dokonce i zesilují, přičemž představit si je můžeme jako souboj Čína vs. USA, Huawei vs. Donald Trump nebo kombinaci obojího. Bílý dům si nedávno vzal na paškál třeba i TikTok, takže boj není omezen jen na jednu čínskou firmu. Paradoxní je, že ač se to tak může jevit, vůbec to není souboj Google vs. Huawei. Obě tyto firmy by spolu pravděpodobně rády nadále spolupracovaly v dřívějším režimu, neboť jsou na sobě více či méně závislé. Přístroje Huawei a Honor se bez GMS hůř prodávají, Google zase musí překousnout ztrátu postavení a přístup k datům v milionech kusů elektroniky po celém světě.

Kromě toho, že se čínská firma dlouhé měsíce potýká s těmito problémy na poli softwaru, před pár týdny “odstřihly” USA také její vazby na taiwanskou továrnu TSMC. Ta pro Huawei vyráběla kritické množství procesorů a doposud není vyřešeno, co bude dál. Jeden z největších výrobců elektroniky na světě mezitím usilovně pracuje nejen na vlastním prostředí HMS (Huawei Mobile Services), ale také na systému HarmonyOS. Pokud se situace nezlepší, mohl by se teoreticky stát třetím velkým hráčem a konkurentem Androidu i iOS. O kompletním postoji Spojených států k Číně hodně napoví nadcházející prezidentské volby, ve kterých bude Donald Trump obhajovat svůj post.

Máte také vyzkoušeno? Jak se vám dařilo?