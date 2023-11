Ocenil jsem také funkci „Okrajová světla“, která v podstatě nahrazují notifikační diodu a díky zakřivenému panelu jde rozsvícení vidět i v momentě, kdy máte telefon položený displejem dolů. Jedním z dalších taháků je podpora funkce Ready For, což je obdoba DeXu od Samsungu. Ten ji ale dopřává pouze těm, kteří si připlatí za vlajkovou loď, takže přítomnost Ready For je ve střední třídě skutečným unikátem.

Funguje poměrně dobře, zkoušel jsem si s ním několik hodin hrát v desktopovém prostředí a docela obstojně zvládá i multitasking. Animace však nejsou nejplynulejší, což přisuzuji slabšímu čipsetu. Ready For ale není jen proto, abyste si z mobilu udělali počítač. Může fungovat souběžně. Z telefonu můžete na počítač streamovat Android aplikace, sdílet obrazovku, přenášet soubory, vytvořit mobilní hotspot nebo si z telefonu udělat webkameru.

Prostředí obecně má zkrátka rozhodně co nabídnout. Je moderní, ale zároveň neruší, máte zde široké možnosti přizpůsobení, praktická gesta a přítomnost desktopového režimu je třešničkou na dortu. Dojem kazí softwarová podpora, která nepatří k silným stránkám Motoroly. Dva hlavní updaty Androidu nejsou moc (telefon tedy dostane jen Android 15) a tři roky bezpečnostních záplat taky ne. Konkurenční telefony nabízí většinou 3, někdy i 4 roky hlavních aktualizací.



Výdrž baterie mohla být lepší

Výdrž Edge 40 Neo obstarává rovnou 5000mAh baterie s podporou 68W nabíjení, které doplní šťávu z 0 na 50 % za pouhých 15 minut, na 100 % se pak dostanete asi za 50 minut, což jsou dobré výsledky. A vězte, že rychlost rozhodně oceníte. Přestože jsem očekával, že velká baterie v kombinaci s moderním čipem zajistí dobrou výdrž, jsem byl z celkových výsledků trochu zklamaný. Na jedno nabití jsem dostal maximálně 6,5 hodiny zapnutého displeje, při náročnějším využívání, kdy jsem hodně fotil a využíval náročnější aplikace dokonce jen 4,5 hodiny. To není moc. Motorola Edge 40 Neo je jednodenní telefon, víc z něj nedostanete. Možná den a půl, když jej budete používat nenáročným způsobem.

Moto Edge 40 Neo Battery Drain & Charging Test Vs iQoo Z7 Pro/Realme 11 Pro/Nord CE 3/Lava Agni 2

Musím ale zmínit, že se při nečinnosti telefon příliš nevybíjí. Rozhodně méně, než některá konkurence. Přes noc mi mizelo něco mezi 4-8 procenty a to jsem v některých případech nechával na pozadí puštěný podacst, když jsem s ním usnul. Milovníky bezdrátového nabíjení zklame jeho absence. V minulé generaci, kterou jsem rovněž testoval přitom bylo. Vzhledem k použitému materiálu to chápu a já osobně ho nevyužívám příliš často, ale vím, že ostatní ano.



Fotoaparáty jsou slušné, ale mají své slabiny

Soustava fotoaparátů Motoroly Edge 40 Neo je velice podobná základnímu modelu. Tedy až na jednu výjimku. Hlavní fotoaparát s rozlišením 50 MP zde dostal světelnost f/1,8 (Edge 40 má f/1,4) a fotí obstojně. Opět bych jej neoznačil za nejlepší své třídy, fotky jsou na můj vkus až moc umělé a nejlépe na tom není ani dynamický rozsah. Těžko se to celkově popisuje, ale fotky nejsou příliš věrné, postprocessing je hodně vidět a vlastně nemají ani žádný svůj „trademark“. Kdyby byly přirozeně hezké, byl bych s tím v pohodě, stejně jako kdyby měly nějaké poznávací znamení, zkrátka něco, co by Edge 40 Neo činilo trochu unikátní. Někdy jsou fotky hezké, jindy přeostřené a za horšího světla si všimnete šumu (i v interiéru). Celkově je to stále dobrý fotoaparát, který rozhodně neurazí, ale Galaxy A54 nebo třeba levnější Pixel 6a fotí bez debat znatelně lépe. Nebo přesněji řečeno – spolehlivěji.

Ultraširoký snímač s rozlišením 13 MP a světelností f/2,2 mě ale překvapil. Barevně se shoduje s tím hlavním (což paradoxně nevidím jako velkou výhodu, ale alespoň zde panuje jistá vyváženost) a za dobrého světla fotí nadprůměrně, z mého pohledu maličko lépe než většina konkurence, ačkoliv jej trápí stejné problémy jako ten hlavní.

Musíte se zkrátka trochu snažit. Navíc má automatické ostření pro focení makro snímků, což není v dané cenovce běžnou záležitostí.

Video by mohlo být velmi dobré, ale má jednu zásadní nevýhodu. Můžete jej natáčet až ve 4K při 30 fps a pokud máte telefon na stativu či gimballu, funguje velmi dobře. Je čisté, artefakty jsou vidět úplně minimálně a vlastně se mu daří držet krok i za zhoršených světelných podmínek, budeme-li se stále držet porovnání s telefony okolo 8 – 11 tisíc, jenže stabilizace videa je katastrofální, chvěje se a při natáčení za chůze se pravidelně budete setkávat s přeostřováním. Pokud by Motorola zapracovala na lepší stabilizaci, označil bych Edge 40 Neo za jeden z nejlépe natáčejících telefonů své třídy. Takhle ale musím konstatovat, že jde jen o šedý průměr. Velká škoda.

Selfie fotoaparát o rozlišení 32 MP je pak fajn, nechybí mu detaily, extra vyhlazuje pleť a vypadá celkově přirozeně. Umí pak nahrávat video ve Full HD, což je standard.



Motorola Edge 40 Neo – Cena a dostupnost

Motorola Edge 40 Neo se dá v Česku pořídit za 9 990 korun, původně začínala na ceně 10 990 korun. Seženete ji na většině e-shopů v různých barevných variantách.



Závěrečné zhodnocení

Co říct závěrem? Celkově je Motorola Edge 40 Neo vyváženým telefonem, který nad konkurencí (až na vzhled, pro který mám fakt slabost) extra nevyniká, ale rozhodně nejde o špatný telefon. Pokud se vám líbí, běžte do něj. Ostatně se na mobil díváme každý den a v případě, že vám ta nádherná barva a zakřivený displej bude dělat radost, nemám sebemenší důvod ho nedoporučit. Ještě více ale doporučím klasickou Edge 40, která je paradoxně o více než tisícovku levnější, vypadá téměř identicky a má lepší výkon. Není k dispozici v této parádní modré, ale celkově je to rozumnější varianta, kterou si sami před sebou obhájíte.

Jestliže se díváte na výběr telefonu více pragmaticky a očekáváte co nejlepší poměr mezi cenou a nabízenou výbavou, najdete jistě lepší modely. Například Galaxy A54 má delší podporu a lepší hlavní fotoaparát, o osm stovek dražší Xiaomi 13T je současným králem vyšší střední třídy. Nabízí rovněž veganskou kůži, ale navrch přidá znatelně lepší foťáky Leica s teleobjektivem, o dost výkonnější Dimensity 8200 Ultra a dostanete do něj i Android 17. O tisícovku dražší je dnes už i Pixel 7a, který má čisté prostředí a vynikající foťáky a opomenout nelze ani letos nadmíru podařené OnePlus Nord 3 5G.

Vyšší střední třída je zkrátka letos až příliš nabitá a přinést na trh průměrný (nikoliv špatný) telefon nestačí. Kdyby měla Motorola výkonnější čip (něco jako Snapdragon 7+ Gen2 či Dimensity 8200 Ultra), delší softwarovou podporu, haptickou odezvu a trochu by poladila fotoaparáty, vsadím se, že by její prodeje byly někde úplně jinde. Takhle se obávám, že telefon zapadne v šedém průměru a za pár měsíců po něm neštěkne ani pes. Nebo možná ano. Telefony Motorola totiž docela výrazně ztrácejí na hodnotě, třeba loňský Edge 30 Neo se dá nyní koupit za 5 249 korun (původně stál 9 999 korun). Takže pokud si tuto recenzi čtete někdy v budoucnosti, Edge 40 Neo vidíte skladem za 6-7 tisíc a na podobnou cenu zároveň neklesla konkurence, jděte do ní. Za takový peníz už stojí.

Klady + skvělý P-OLED displej se slušnou svítivostí a 144 Hz

+ nádherný design a originální PANTONE barvy

+ příjemná záda z veganské kůže

+ čisté a svižné uživatelské prostředí s praktickými gesty

+ podpora desktopového prostředí Ready For

+ relativně rychlé nabíjení

+ dobře zvládnuté chlazení

Zápory – absence haptické odezvy

– průměrná výdrž baterie

– chybí bezdrátové nabíjení

– podprůměrná softwarová podpora

– zvláštní cenová politika

Hodnocení redakce: 75 / 100 %

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Lenovo.