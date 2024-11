Největší výrobci mobilů si často nechávají vyrábět mobily někým jiným

Pak už jen nahrají svůj software a nalepí logo

Mistry jsou v tom především Motorola a Xiaomi

Když si kupujete mobil od Samsungu, možná tajně doufáte, že vznikl v originální fabrice této prověřené značky. Totéž asi očekáváte u Motoroly nebo čím dál populárnějšího Xiaomi. Nemůžete se ale více mýlit.

Vývoj nových mobilů je hodně finančně náročný. A tyto vstupní náklady se pak nutně musí projevit na prodejní ceně. Což by ale výrobcům snížilo zisky, jelikož by si drahé mobily kupovalo méně lidí. Proto řada z nich sahá po druhé možnosti, které se říká Original Device Manufacturer (ODM). Společnost si v takovém případě najme další firmu, která pro ni podle přesných požadavků vyrobí kompletní hardware. Což je výrazně levnější.

Následně to chodí tak, že firma (například Xiaomi, Samsung nebo Motorola) si vybere určitý model s určitými funkcemi. Do něj pak nahraje svůj software, přidá logo a začne ho distribuovat na trh.

Nejvíc mobilů si nechává vyrobit Motorola

Mistrem v tomto ohledu býval Samsung, který si takto nechával vyrábět většinu svých mobilů externími firmami. Dnes už ale má jinou strategii a raději si drtivou většinu modelů vyvíjí a následně vyrábí sám. Není to ale tím, že by se rozhodl zvyšovat své náklady a více investovat do výroby – jednoduše přesunul část výrobních kapacit do Indie, kde ho vlastní vývoj vychází levněji. Přesto 22 % jeho telefonů stále pochází od jiných nasmlouvaných dodavatelů.

Současným králem je v tomto ohledu Motorola. Podle statistik jí 9 z 10 mobilů vyrábí nasmlouvaný dodavatel. Hned za ní je čínské Xiaomi, které takto získává 78 % svých mobilů. Na třetím místě je Vivo s 52 % mobilů dodaných externími společnostmi. Na opačném konci žebříčku stojí Apple, který si vše dělá sám.

Za zmínku jistě stojí, že nejvíc těchto nasmlouvaných výrobců mobilů pro velké světové značky sídlí v Číně. Tyto poměrně neznámé firmy vyrábějí až 75 % veškerých telefonů. Není na tom nic špatného a jde o běžnou strategii velkých firem. Nicméně, právě tady zřejmě tkví i důvod, proč jsou si současné telefony tak podobné.

Řešíte při koupi telefonu, kdo a kde ho vyrobil?

Zdroj: Counterpoint