Před nějakou dobou jsme vám psali o tom, které telefony vyzařují do hlavy nejvíce radiace (radiových vln) a nyní jsme do německé databáze znovu nahlédli. Většina z nás má mobilní telefon stále u sebe a je jedno jestli sedíte na záchodě, v kanceláři nebo v posteli. Někteří lidé spí s telefonem u hlavy a moc si nelámou hlavu s tím, že to není správné. Hodnota SAR (Specific Absorption Rate) nám ukazuje, jaké množství energie je absorbováno živou tkání v elektromagnetickém poli.

Na vrcholu Motorola Edge s hodnotou 1,79 SAR

Tato hodnota tedy říká, jaké množství záření se do těla dostane. Ačkoliv doposud neexistuje žádná studie, která by prokazatelně tvrdila, že záření má negativní vliv na naše zdraví, stále jde o poměrně zajímavou hodnotu. Čísla, která uvidíte jsou měřena s telefonem u hlavy, tedy v momentě, kdy telefonujete. Jakmile jej držíte třeba při čtení tohoto článku, jde hodnota rapidně dolů. Je potřeba zmínit, že EU povoluje hodnotu SAR do 2 W/kg a některé mobily se této hranici přibližují více, než byste možná čekali.

Tato čísla pochází z německého úřadu, který se zabývá ochranou před zářením. Pokud chcete, můžete se sami mrknout, jak je na tom váš model. Překvapením je rozhodně Motorola Edge, což je stále poměrně nový mobil. Dosáhl přitom na nejvyšší hodnotu 1,79. Na seznamu jsou také modely ZTE Axon 11 5G ze stejného roku, OnePlus 6T z roku 2018, Xperia XA2 Plus a telefony od Googlu. Konkrétně Pixel 3 XL/3a XL a Pixel 4a. Na vysokých příčkách se umístily dále mobily Nokia 800 Tough, HTC U12 life, Asus ZenFone 6 či Nubia V18.

Nachází se na seznamu i váš mobil?

Zdroj: statista.com, bfs.de