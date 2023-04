Cenová kategorie telefonů okolo 10 tisíc korun je tou, kde je zdaleka největší konkurence. V podstatě každý výrobce dnes nabízí vyšší střední třídu, která by měla uspokojit většinu uživatelů. Mezi nejpopulárnější z nich patří dlouhodobě řada Galaxy A5x, jejíž předešlé modely A52 a A53 patřily k těm nejprodávanějším v Česku. Nyní přichází další generace, která slibuje prémiovější vzhled, lepší fotoaparáty a v neposlední řadě také parádní displej. Stačí na konkurenci? Na to si odpovíme v následující recenzi.

Obsah recenze Samsung Galaxy A54 5G

Obsah balení Samsung Galaxy A54 5G

Obsah balení telefonu Samsung Galaxy A54 vás možná zklame. Pokud přecházíte ze staršího modelu, byli jste jistě zvyklí na nabíjecí adaptér v balení. Na ten můžete bohužel rovnou zapomenout a spokojit se musíte pouze s USB-C kabelem. Adaptér je k dokoupení za 390 korun a není tu ani žádné základní pouzdro, jako jsme zvyklí u čínské konkurence.

Kvalita zpracování a vzhled

Dovolíme si tvrdit, že právě nový design je tím, čím se Galaxy A54 nejvíce odlišuje od svých předchůdců. Namísto modulu fotoaparátů jsou čočky zapuštěné přímo těla, stejně jako je tomu u řady Galaxy S23. Sjednocení designu majitelé nových “áček” možná uvítají, zákazníci, kteří ale pravidelně sahají po vlajkách nad tímto rozhodnutím ohrnou nos. Z dálky totiž novinka skutečně připomíná Galaxy S23/S23+, avšak poté, co jej uchopíte do ruky pochopíte, že držíte v rukou telefon, který je o 10 000 korun levnější.

Napoví vám hlavně plastový rám a tlusté rámečky okolo displeje. O nich ale až později. Stejně jako vlajky trápí i nový Galaxy A54 problém se zachytáváním prachových částic okolo čoček, kterým se vůbec nechce pryč.

Po stránce kvality nemáme co vytknout, někomu může vadit lesklé sklo na zádech. To se zapatlá snadněji než plast u minulé generace, na druhou stranu musíme říct, že jsme to čekali mnohem horší. Otisky jsou sice vidět, ale telefon je vyloženě špinavý až třeba po dvou dnech používání. Stereo reproduktory jsou hodně fajn. Mezigeneračně trochu posunuly svůj basový projev i maximální hlasitost.

Čtyři populární Samsung telefony už nemají nárok na update čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

No a pak je tu věc, ze které máme vyloženě radost. Je tu haptika. Ano, skutečná haptika, nikoliv ty primitivní vibrace, které musejí trpět majitelé starších modelů, díky čemuž budete mít z telefonu “vlajkovější” pocit. A za zmínku stojí rozhodně také hybridní slot na dualSIM/microSD a certifikace IP67, která u konkurence většinou není.



Kvalita displeje

Ještě před samotným displejem si pojďme vysvětlit naší výtku k tlustým rámečkům. To je totiž podle nás velké šlápnutí do…no, prostě vedle. Zatímco konkurence se snaží je neustále ztenčovat, Samsung si na ně letos u střední třídy úplně vykašlal. Největším paradoxem je, že loňská Galaxy A53 je má tenčí. Nejenže jsou rámečky široké na bocích, ale ta tlustá brada prostě vypadá šíleně. Ještě že jsme neměli při rozbalování telefonu po ruce tyčový mixér, možná bychom si ho vrazili přímo do očí. Zatímco zezadu byste si telefon spletli s nejnovější vlajkovou lodí, zepředu vypadá mobil jak z doby bronzové. Pokud ale nejste na podobné detaily citliví, asi vás to úplně nerozhodí. Navíc se dají pěkně schovat nějakou tmavší tapetou, což ale jihokorejskou firmu rozhodně neomlouvá.

Pojďme ale pryč od rámečků a přesuneme se k samotnému panelu, který nás trochu uchlácholil. Díváme se na 6,4palcový Super AMOLED displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů a až 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje na hodnotu až 1 000 nitů, což je na danou třídu nadprůměr a pokrývá jej ochranné sklo Corning Gorilla Glass 5. Dívá se na něj moc pěkně, zkoukli jsme na něm několik epizod Mandaloriana večer v posteli a v podstatě si v dané třídě není na co stěžovat.



Hardware a výkon

Kde budeme pokračovat s kritikou? Přece u hardwaru. Už když jsme několik měsíců zpět zahlédli benchmarky z Geekbenche, který prozradil přítomnost čipsetu Exynos 1380, tušili jsme, že to nebude to pravé ořechové. A nemýlili jsme se. Možná si myslíte, že jsme k čipům od Samsungu až příliš kritičtí, ale nejsme. Jen jsme za ta léta psaní hodnotili desítky různých telefonů střední třídy a žádné na tom nejsou tak špatně, jako ty s Exynosem. Samotný výkon by ani takovým problémem nebyl. Sice nejde o nejvýkonnější mobil své třídy, ale přibližně odpovídá stále solidnímu Snapdragonu 778G. Co to znamená? Neměli jsme žádný zásadní problém s hraním a to i těch náročných her, ačkoliv jsme museli pochopitelně u některých snížit detaily. Docela dobře je na tom i po stránce chlazení. Ve většině situací zůstává mobil příjemně chladný, což nebylo u Exynosů (ale ani některých Snapdragonů) standardem.

Co nás tedy tak štve? Štve nás fakt, že Samsung není schopen své čipsety vyladit. Telefon se i při běžném používání nepříjemně zasekává, trhané animace či scrollování jsou na denním pořádku a takové malé detaily, jako delší vyskakování klávesnice po klepnutí na vyhledávací pole vás donutí přemýšlet o tom, proč to jihokorejská firma ještě nevzdala, podobně jako u letošních vlajek, které mají i u nás konečně Snapdragon 8 Gen2. Pocitově je telefon pomalejší, než třeba Samsung Galaxy A52s 5G, v němž tiká již zmíněný Snapdragon 778G. Jasně, časem se plynulost asi zlepší s aktualizacemi, ale my hodnotíme telefon teď a fakt, že může a nemusí být situace za půl roku lepší nás upřímně moc nezajímá. Většina konkurenčních telefonů, ať už se bavíme o Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12T, Xiaomi 12, realme GT2, Nothing Phonu (1), Pixelu 6 nebo Nordu 2T se používá mnohem příjemněji.



Google varuje: Těchto 18 mobilů je v bezpečnostním ohrožení čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Prostředí One UI

Samsung Galaxy A54 5G běží už z výroby na Androidu 13, který je postaven okolo nejnovější nadstavby One UI 5.1. Jak už bylo řečeno v předešlém odstavci, systém není extra plynulý, za což ale může čipset, nikoliv systém jako takový. Ten totiž běží na hromadě jiných jihokorejských mobilů příkladně. Abychom Samsungu furt jen nekřivdili, musíme pochválit softwarovou podporu, která je úplně stejná, jako u vlajkových lodí. Můžeme se tedy těšit na 4 hlavní aktualizace Androidu a 5 let bezpečnostních záplat.

To jsou hodnoty, kterými se žádný jiný Android pochlubit nemůže, dokonce ani Pixely, které nabízí o rok kratší podporu. Navíc se pořád díváme na vyšší střední třídu. Jestliže tedy hledáte mobil, který vám bude sloužit dalších několik let a zároveň v něm budete chtít aktuální systém, nemáte ani jinou možnost, než sáhnout právě po A54.



Výdrž baterie

Docela dobře je na tom telefon s výdrží, kterou jsme čekali o něco horší. U Galaxy A54 5G se o ní stará 5000mAh akumulátor s podporou 25W nabíjení, které opět není nejrychlejší ve své třídě. V praxi jsme se dívali na 6,5 někdy 7,5 hodiny zapnutého displeje. Vzhledem k tomu, že používáme telefon denně asi 3,5 hodiny jsme se pravidelně dostávali na dvoudenní výdrž nenáročného používání. Když jsme fotili, nebo sem tam zahráli nějakou hru, dostali jsme se i tak na jeden den. To je uspokojivý výsledek a přestože Exynos jen kritizujeme, zde musíme říct, že není tak “nenažraný”, jako v minulých letech. Občas je výdrž trochu nekonzistentní, což ale může být dáno i našim používáním nebo aktualizacemi na pozadí.



Fotoaparáty

A teď? No přece to nejlepší na konec. Fotoaparáty. Samsung letos sáhnul k hlavnímu 50Mpx snímači Sony IMX 766, který je součástí desítek dalších telefonů. Nejde sice o nejnovější senzor (vždyť ho používá už téměř dva roky starý Nord 2), ale v praxi funguje naprosto skvěle.

Pokud je totiž Samsung v něčem vyloženě silný, je to postprocesing. Barvy jsou sice trochu více syté, ale jsou rozhodně vyváženější, než u předchozích áček. Některé fotky jsou trochu přeostřené, ale to už si vyloženě vymýšlíme. Samsung u hlavního snímače nabízí také 2x digitální zoom, který je rovněž až překvapivě slušný.

Noční fotografie jsou také velmi solidní. Šumu je minimum a detaily i po přiblížení předčily naše očekávání, ačkoliv je telefon poměrně dost zesvětluje. Takové světlo rozhodně nebylo. Fotky možná vypadají, že jsou foceny v podvečer, ve skutečnosti jsme je ale pořídili o půlnoci.