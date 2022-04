Recenze Samsung Galaxy A53: Další jistota ve střední třídě?

Když máte na pořízení nového mobilního telefonu natolik omezený rozpočet, že si nemůžete dovolit vlajkový model, a současně chcete ve své kapse nosit něco ověřeného, po čem byste sáhli? Spousta lidí by se shodla na odpovědi “nějaký rozumný Samsung z řady Galaxy A”. Že se korejské firmě skutečně povedlo touto sérií perfektně včlenit do střední třídy, to již dokázaly některé tyto modely v tabulkách prodejnost z minulých let. Slávu “padesátkové” číselné řady nyní zkouší šířit telefon Galaxy A53 5G. Daří se mu to a je tolik touženou jistotou?

Recenze Samsung Galaxy A53 5G

Obsah balení

Samsung Galaxy A53 5G dostanete po zakoupení v asi tři centimetry vysoké krabičce, která vám svou velikostí okamžitě prozradí, že nemáte počítat s přítomností nabíjecího adaptéru. Obsahem je totiž pouze mobil, kolíček na vysouvání šuplíku pro karty, několik obligátních papírových brožur a USB-C / USB-C kabel.

Pokud byste náhodou měli pocit, že se takto šetří (oficiálně příroda) právě u sérií střední třídy, tak vězte, že úplně stejně je na tom i vlajková řada S. V otázce (ne)přítomnosti slotu na microSD kartu dokonce ještě hůře. Jak moc velká je chybějící nabíječka nepříjemnost, to záleží na jiných vašich adaptérech a také pochopení pro záslužné, ale nepříliš populární environmentální kroky.

Líbivý design

Ačkoli jsem už pár let fanouškem spíše zahnutých displejů, které jsou usazené v pevném hliníkovém rámečku a podložené odolnými tvrzenými zády, úplně opačně provedené zpracování Galaxy A53 mě nijak neurazilo. Částečně za to může opravdu příjemný silnější rámeček, který například oproti tomu u Galaxy S21 Ultra o poznání méně klouže, a také zadní panel s fotoaparáty. Stejně jako u modelu A52 vystupuje ze zad jako přes položené plátno a přijde mi, že zde ještě více přiznává své záhyby. Vypadá to hezky a hlavně se nemá kde usazovat prach.