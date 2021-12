V březnu letošního roku spatřil světlo světa ambiciózní telefon Samsung Galaxy A52 5G, který v srpnu nahradila verze Galaxy A52s 5G. Jedná se o typickou vyšší střední třídu, která má za úkol přinést prémiový nádech do této cenové kategorie. Když jsme si procházeli ostatní recenze, abychom zjistili, jaký dojem telefon zanechal u zahraničních kolegů, ti se nebáli použít výraz budget vlajka. Dle serveru Heureka se aktuálně jedná o vůbec nejprodávanější telefon v Česku a ohlasy na něj jsou vesměs pozitivní.

Proto dopředu avizujeme, že jsme měli od tohoto mobilu poměrně vysoká očekávání. Vzhledem k tomu, že jsme měli možnost před nějakým časem testovat fenomenální OnePlus Nord 2 5G, který je úhlavním konkurentem Galaxy A52s 5G, máme určitou představu o tom, jak by měl telefon podobné cenové kategorie vypadat.

Obsah recenze Samsung Galaxy A52s 5G

Obsah balení Samsung Galaxy A52s 5G

V balení telefonu Samsung Galaxy A52s nalezneme kromě samotného telefonu také brožurky, 15W nabíjecí adaptér, nabíjecí kabel a sponku na vysunutí SIM karty. Tím končíme. Žádné základní pouzdro, žádná sluchátka. To je rozhodně škoda, zvlášť když konkurence většinou alespoň silikonové pouzdro ke svým telefonům v podobné cenové kategorii dodává.

Kvalita zpracování a vzhled

Samsung Galaxy A52s 5G je pěkný telefon. Jihokorejskému výrobci nelze upřít, že se mu design zkrátka povedl a vše podtrhuje široký výběr barevných variant. Námi testovaná zelená verze je elegantní a ačkoliv bychom si dokázali představit, že bude barva o něco sytější, se nám líbí. Pokud však čekáte telefon, který bude po uchopení do dlaně působit prémiově, rovnou na něj můžete zapomenout. V ostatních recenzích se můžete dočíst, že je konstrukce zpracovaná dobře, což je sice pravda, ale za nás je to zkrátka málo. Vůbec nechceme říct, že telefon vrže nebo nelícuje, právě naopak.

Samsung Galaxy Tab S8 odhalen na oficiálně vypadajících snímcích. Líbí se vám? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Když si ale vezmete do ruky OnePlus Nord 2 5G a poté námi testovaný Samsung, nebudete věřit tomu, jak propastný rozdíl mezi oběma telefony je. Hovoříme zejména o zadní straně, která je u OnePlus skleněná, u A52s 5G plastová. Můžete namítnout, že jsou plastová záda praktičtější a měli byste určitě pravdu. Jen upozorňujeme potenciální zájemce na to, že pokud si myslíte, že dostanete budget vlajku, mohli byste být z kvality zpracování trochu zklamaní.

Ničemu nepomáhá ani naprosto příšerná haptická odezva, kterou jsme si museli hned po prvním zapnutí telefonu vypnout. Časté srovnání s Nordem druhé generace nám musíte odpustit, jelikož se to prostě nabízí a je to na místě. OnePlus má obecně haptiku zvládnutou velice slušně, můžete si ji nastavit v několika úrovních a její používání je stejně jako u jiných testovaných mobilů (ku příkladu realme GT či Xiaomi 11T Pro) příjemné.

Naproti tomu Samsungem snadno způsobíte necitlivými vibracemi zemětřesení i ve vedlejší ulici. Kdyby to Samsung zkrátka neuměl, možná bychom mu to i odpustili, ale u Galaxy S21 či ohebného Galaxy Z Fold2 je haptika na úplně jiné úrovni. Že jde o mnohem dražší telefony? To je sice pravda. Přesto výrobci jako OnePlus, realme či Xiaomi nabízí tuto funkci i v telefonech vyšší střední třídy. Stereo reproduktory hrají pak pouze průměrně a neoslní vás ani maximální hlasitostí, která je nižší než bychom čekali. Naopak vás potěší přítomnost audio jacku, což je dnes bohužel už spíše jen výjimka.

Kvalita displeje

Pojďme se rychle přesunout k něčemu pozitivnímu. Bezesporu musíme pochválit displej. Ty Samsung umí skvěle, ostatně je dodává i do telefonů od ostatních výrobců. Jedná se o 6,5″ Super AMOLED panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 800 nitů. Vzorkovací frekvence se pak zastavila na hodnotě 240 Hz. Displej má tradičně skvělý kontrast, výborné podání černé a nemá problém s tím, když do něj praží slunce, přesto na něj více než dostatečně uvidíte. Nachází se v něm také čtečka otisků prstů, která je poměrně rychlá a reaguje v 99 % případů.

Díky 120Hz obnovovací a 240Hz vzorkovací frekvenci je telefon vhodný také pro hraní her. Na telefonu jsme zkoušeli kompetitivní tituly jako Call of Duty: Mobile nebo Fortnite a reakce na dotyk jsou velice dobré. Zamrzí snad jen fakt, že zde není jakákoliv možnost nastavit si frekvenci na adaptivní. Na výběr máte pouze z 60 a 120Hz režimu.

Hardware a výkon

Pod kapotou telefonu Samsung Galaxy A52s 5G tiká 6nm čipset Qualcomm Snapdragon 778G v kombinaci s 6/8 GB RAM a 128/256GB úložištěm. Jde o jedinou změnu oproti staršímu telefonu Galaxy A52 5G, kde tikal Snapdragon 750G. Nový čipset disponuje čtyřmi jádry Cortex-A78 a grafickým čipem Adreno 642L. V benchmarku GeekBench 5 si telefon odnesl skóre 757 bodů v jednojádrovém testu, 2689 bodů v multijádrovém.

Z porovnání vychází, že je telefon přibližně stejně výkonný, jako řada Galaxy Note20 a trochu ztrácí na Galaxy S20 FE, kde tiká Snapdragon 865. S výkonem jako takovým nemáme absolutně žádný problém a musíme jej pochválit. I náročné tituly jako Genshin Impact spustíte na vyšší grafické nastavení se stabilními snímky. Horší už to je s uživatelským prostředím a jeho odladěním.

TOP 10 nejvýkonnějších telefonů za listopad 2021 dle AnTuTu. Najdete tam i ten váš? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Prostředí One UI

Samsung Galaxy A52s 5G je vybaven nadstavbou One UI 3.1, která běží na systém Android 11. Ten, kdo v posledních letech telefon od Samsungu používal se zde bude cítit jako doma. Od prvního spuštění nalezneme v telefonu několik Samsung aplikací jako Game Launcher, Samsung Free (který naštěstí můžete nahradit službou Google Objevit) či Galaxy Store, ale i hry jako Candy Crush Saga, Solitaire nebo Woodoku.

Bohužel musíme i zde pokračovat v kritice. Opravdu se snažíme být maximálně objektivní, ale A52s 5G zkrátka není tím, za co jsme jej měli předtím, než jsme poprvé otevřeli krabičku s telefonem. Trhané animace, prodleva mezi vyhledáváním aplikací, podivná animace při odemykání prstem nebo zpomalený multitasking, kdy trvá občas i několik sekund, než můžete danou aplikaci začít používat.

Zkrátka nám přijde, že si jihokorejská firma s vyladěním příliš nevyhrála a to je obrovská škoda. Byli bychom ochotní telefonu všechny výše zmíněné negativa odpustit, kdyby fungoval plynule, bez záseků a trhaných animací. Jenže to se mu bohužel nedaří.

Argumenty o tom, že nejde o vlajkový telefon a to, že není telefon bleskurychle plynulý je přeci normální jsou zcela nemístné. Námi testované realme GT Master Edition je telefonem, který je o několik tisíc korun levnější, tiká v něm stejný čipset a podobné problémy zkrátka nemá. U Samsungu hraje do karet snad jen fakt, že dostanete minimálně tři hlavní aktualizace Androidu, za což jihokorejskou firmu chválíme.

Výdrž baterie

Kromě displeje musíme u Galaxy A52s 5G pochválit příkladnou výdrž baterie. Zde by se mohlo pár konkurentů učit. Telefon disponuje 4500mAh baterií, přičemž když jsme telefon používali jako náš hlavní, měli jsme obnovovací frekvenci nastavenou na 120 Hz, automatický jas a nijak zvlášť jsme se neomezovali.

Mobil jsme používali k běžným úkonům jako na práci v Google aplikacích (Gmail, Google Kalendář, Google Disk, Google Fotky..), brouzdání Twitterem, Facebookem a Instagramem a používání chatovacích aplikací WhatsApp a Messenger. Sem tam jsme si zahráli Call of Duty Mobile a telefon nám vydržel bez sebemenších problémů celý den, přičemž večer mu zbývalo ještě okolo 35 % baterie. Telefon vám tedy vydrží den a půl při běžném používání.

Pokud si trochu pohrajete se systémem, snížíte si obnovovací frekvenci a budete telefon využívat méně, dostanete se i na dvoudenní výdrž. Pokud jej budete chtít nabít tak vězte, že přestože telefon podporuje 25W nabíjení, tak k telefonu dostanete pouze 15W adaptér, se kterým plné nabití trvá více než hodinu a půl. Tohle je další rozhodnutí, které Samsungu příliš bodů nepřidá. Zvlášť v době, kdy konkurenti jako realme GT Master Edition nebo OnePlus Nord 2 5G dodávají ke svým telefonům 65W nabíječky.

Fotoaparáty

Samsung Galaxy A52s 5G se může pochlubit hned čtyřmi snímači na zadní straně. Jmenovitě jde o 64Mpx hlavní fotoaparát se světelností f/1,8 a optickou stabilizací, 12MPx ultraširoký senzor se světelností f/2,2 a dva 5Mpx snímače, jeden makro a druhý hloubkový, oba se světelností f/2,4. Samozřejmě nechybí LED blesk. Hlavní snímač dokáže natáčet videa až ve 4K rozlišení a 30 snímcích za vteřinu, bohužel optickou stabilizaci si užijete pouze při používání rozlišení Full HD.

Stahujte: Samsung má exkluzivní apku pro pokročilé focení čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Hlavní snímač pořizuje ve výchozím nastavení 16Mpx fotografie, které jsou na poměrně slušné úrovni. Mají typicky “Samsungovský” nádech, čímž máme na mysli agresivnější HDR a celkově sytější barvy. Nemůžeme si stěžovat ani na množství detailů nebo celkovou kvalitu snímků. Někteří konkurenti jako asi 50x zmíněný OnePlus Nord 2 5G fotí sice o něco lépe, ale na základní focení telefon bohatě stačí.