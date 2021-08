Společnost OnePlus představila první generaci svého telefonu Nord už před rokem a od té doby jsme mohli vidět hned několik dalších telefonů této řady, jako modely N10 5G, N100 nebo nedávno CE 5G. Žádný z nich nebyl rozhodně špatný, ovšem s vizí značky neměli telefony mnoho společného, snad s výjimkou originálního Nordu. Už na začátek můžeme prozradit, že OnePlus Nord 2 5G je jeho plnohodnotným nástupcem a exceluje hned v několika ohledech.

Obsah recenze OnePlus Nord CE 5G

Obsah balení OnePlus Nord 2 5G

Telefon nám přišel v poměrně velké krabici, ve které se kromě samotného balení s telefonem nachází také originální pouzdra (viz. fotografie). V prodejnách a e-shopech však naleznete tu menší krabičku. V té se nachází kromě samotného telefonu také průhledné pouzdro (které mimochodem padne perfektně do ruky), 65W adaptér a nabíjecí kabel.

Kvalita zpracování a vzhled OnePlus Nord 2 5G

Vzhled OnePlus Nord 2 5G je něco, co vás jistě zaujme na první pohled. Pokud by měl originální Nord potomka s OnePlus 9, vylezl by z něj právě OnePlus Nord 2 5G. Telefon si totiž bere z každého telefonu něco. Třeba displej (ke kterému se dostaneme později) je skoro totožný jako v případě OnePlus Nord, zatímco zadní modul fotoaparátů jako by z oka vypadl OnePlus 9. V námi testované modré barevné variantě Blue Haze navíc vypadá telefon opravdu velmi dobře a v ruce působí prémiově. Zadní strana je tvořena ze skla a chrání ji Gorilla Glass 5. Rámečky jsou pak z plastu a nelesknou se tolik, jako třeba u OnePlus Nord CE 5G, což ale není na škodu.

Fotoaparáty jsou lehce vystouplé nad zbytek zadní strany a tak se vám bude telefon (pokud nepoužijete pouzdro) na stole viklat. To ale snad ani nelze považovat za nevýhodu, jelikož je to tak u většiny dnešních telefonů. Telefon sice nespadá do kategorie kompaktních, ovšem v ruce se drží velmi dobře a to i díky tomu, jak je lehký. Telefon totiž váží 189 gramů a jeho celkové rozměry pak činí 158.9 x 73.2 x 8.3 mm. Na levém boku se nachází tlačítka pro regulaci hlasitosti, na pravé pak power tlačítko a přepínač zvukových profilů. A právě z něj máme velkou radost, jedná se totiž o typický poznávací znak společnosti, který modelům Nord (s výjimkou originálního) chyběl. Zvyknete si na něj opravdu rychle a používá se trochu jinak než u iPhonů. Máte totiž na výběr ze tří režimů – tichý, vibrace a hlasitý.

Na spodní straně se nachází USB-C port pro nabíjení, slot na SIM kartu a také samozřejmě hlasitý reproduktor. Tomu dopomáhá sluchátkový reproduktor, díky čemuž se můžeme těšit na stereo. Celkový projev není úplně zlý a maximální hlasitost je poměrně vysoká. Někde se ale muselo i šetřit. Co to znamená? OnePlus Nord 2 5G nemá žádnou IP certifikaci, ačkoliv některé testy na YouTube ukazují, že telefonu voda nevadí. Samozřejmě jsme to nezkoušeli a nedoporučujeme to ani vám.



Displej OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G disponuje 6,43″ AMOLED displejem s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz. Dle specifikací se může zdát, že jde o stejný displej jako v původním Nordu, což je z určité části pravda. Díky architektuře MediaTek Dimensity 5G Open Resource Architecture se zde ale nachází funkce jako AI Color Boost (dostupná v aplikacích jako VLC, YouTube nebo MX Player) a AI Resolution Boost (dostupná v aplikacích Instagram, Snapchat nebo YouTube), díky kterým displej vypadá lépe. Bohužel původní Nord u sebe nemáme takže je srovnat nemůžeme. Vzorkovací frekvence pak činí 180 Hz, což je zcela dostačující hodnota.

Displej jako takový má zcela dostatečný maximální jas 600 nitů, živé podání barev, samozřejmě skvělé podání černé a díky 90 Hz frekvenci působí celý telefon opravdu svižně. Asi nikdo nepředpokládá, že budete přecházet třeba ze 120Hz telefonu, ale spíše z nějakého staršího, který disponuje standardní frekvencí 60 Hz. V podstatě nemáme displeji co vytknout a potěší také fakt, že podporuje HDR či obsah ve streamovacích službách jako Netflix v HD rozlišení.

Nachází se v něm také čtečka otisků prstů, která funguje skvěle. Je rychlá a pokud nemáte špinavé prsty, pozná vás téměř vždycky. Je potřeba dodat, že displej narušuje průstřel, ve kterém se nachází 32MPx selfie kamerka. Ta stejně jako hlavní fotoaparáty produkuje velmi dobré snímky a překvapivě dobré je také video.



Hardware OnePlus Nord 2 5G

Je to vůbec poprvé v historii firmy, kdy se OnePlus rozhodlo opustit čipsety od Qualcommu a nějakého Snapdragonu v telefonu tiká čipset MediaTek Dimensity 1200-AI. Jedná se o mírně upravenou verzi standardního Dimensity 1200 s tím, že se MediaTek rozhodl pro firmu otevřít platformu 5G Open Resource Architecture, jak jsme již zmínili. Díky má OnePlus Nord 2 5G hezčí displej a podává také lepší výkon u fotoaparátů. K tomu se ale dostaneme až později. V našem případě čipsetu dopomáhá 12 GB operační paměti RAM a 256GB úložiště.

Nemá smysl chodit okolo horké kaše. Osobně jsme se této změny trochu obávali a po čtrnáctidenním používání můžeme vznést verdikt. Za celou dobu používání jsme se nesetkali s žádnými problémy jako třeba přehřívání, telefon šlape jako hodinky a nesetkali jsme se s žádným větším problémem. Co se týče hrubého výkonu, zde čipset a celý telefon opravdu excelují. V benchmarku Geekbench 5 si telefon odnesl skóre 812 bodů na jedno jádro a 2940 bodů v multijádrovém testu.

V některých ohledech poráží třeba Samsung Galaxy S20+, tedy loňskou vlajkovou loď, která byla několikanásobně dražší. Za Galaxy S21 Ultra 5G zaostává jen trochu (3176 bodů). Asi tedy není potřeba zmiňovat, že konkurenti v cenové kategorii 10 000 Kč se většinou (až třeba na Poco F3) nechytají. Takový Galaxy A52 5G dosahuje na výkon 1 625 bodů v multijádrovém testu, jen tak pro srovnání.

Není asi tak potřeba zmiňovat, že veškeré hry, na které si vzpomenete ať je to Call of Duty Mobile, Fortnite, PUBG Mobile, Genshin Impact, Shadowgun: Legends či Black Desert Mobile běží na telefonu naprosto bez problémů a bez jakýchkoliv záseků i na vyšší grafické nastavení. Překvapil nás také fakt, že se telefon i při hraní těchto náročných her nijak extrémně nezahřívá, což občas bývá problém.



Uživatelské prostředí OxygenOS

Pár dní předtím než nám OnePlus Nord 2 5G přišel na testování společnost OnePlus oficiálně potvrdila, že se nadstavby OxygenOS a ColorOS, který se nachází v telefonech Oppo, spojí. Zároveň bylo však podotknuto, že uživatel nepozná a změny se odehrají na pozadí. Jedním z důvodů, proč se tak firma rozhodla je fakt, že budeme díky tomu dostávat aktualizace mnohem rychleji. A to se nám potvrdilo. Za dobu, co telefon testujeme nám dorazila již třetí aktualizace. Samozřejmě se ale nadstavba a typické prvky OnePlus telefonů nikam nevytratí. A právě tento telefon je vůbec prvním modelem se systémem OxygenOS 11.3, který je založený právě na ColorOS.