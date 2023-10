Nejlepší telefony do 5 tisíc korun mohou na první pohled znít jako zařízení plné kompromisů, ale ve skutečnosti můžete za tuto cenu získat docela slušný mobil. Trh nabízí širokou škálu možností, ať už jde o starší modely známých značek, které postupně zlevnily nebo o nové modely s aktuálnějším systémem či modernějším (ale třeba slabším) hardwarem. V následujících odstavcích se zaměříme na to, co byste měli od těchto telefonů očekávat a nabídneme také několik doporučených modelů.

Co (ne)chtít od telefonu do 5 tisíc korun?

Za 5 000 korun byste měli očekávat základní funkčnost a spolehlivý výkon pro běžné úkony, jako je prohlížení webu, posílání zpráv nebo sledování videí. Určitě neseženete telefon s nadstandardním čipsetem nebo extra dobrými fotoaparáty, ale můžete očekávat mobil, který splní vaše základní potřeby a bude mít slušnou výdrž baterie.

Telefon za 5 000 korun je ideální pro ty, kteří hledají zařízení pro základní komunikaci, prohlížení sociálních sítí a konzumaci obsahu. Podpora sítí páté generace není samozřejmostí, bezproblémový chod systémem bez záseků, použitelný fotoaparát a 90/120Hz displej však ano. Chtějte telefon maximálně z loňska, zejména kvůli budoucí podpoře. Telefony za 5 000 Kč mohou být vhodné pro starší generaci, která nepotřebuje všechny moderní vychytávky nebo pro děti, u nichž hrozí ztráta či poškození.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G je jedním z nejlepších telefonů, který si můžete za 5 tisíc pořídit. Na svou cenovku nabízí poměrně schopný čipset, který si poradí s plynulým chodem poměrně čisté nadstavby OxygenOS, ale také nějakou tou hrou. Podporuje navíc 5G sítě a má docela slušnou výdrž baterie. Pro někoho může být nevýhodou absence ultraširokého snímače a AMOLED panelu, na druhou stranu, displej není vůbec špatný. Pokud bych byl omezen rozpočtem, byl by to jeden z hlavních kandidátů. Představil se loni v létě a prodával se za doporučenou cenu 7 999 korun. V této kategorii neměl absolutně co nabídnout, s nynější cenou je mnohem zajímavější.

Displej: 6,6″ IPS LCD, 2408 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,6″ IPS LCD, 2408 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Snapdragon 695G 5G

Snapdragon 695G 5G RAM: 6/8 GB

6/8 GB Úložiště: 128 GB

128 GB Fotoaparáty: 64Mpx hlavní + 2Mpx hloubkový + 2Mpx makro

64Mpx hlavní + 2Mpx hloubkový + 2Mpx makro Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 13

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 je sázka na jistotu a všestranně dobře vybavený telefon. Má (na svou třídu) svižný a dostatečně jemný AMOLED displej, ale také docela dobrý foťák a pro nouzovky bude použitelné i ultrašíro. V útrobách tikající Snapdragon 685 není tak výkonný jako 695G u OnePlus, ale běžnému uživateli stále bohatě postačí a zvlášť s nadstavbou MIUI bude působit stále svižně. Výdrž baterie je rovněž solidní. Pokud chytnete v akci Redmi Note 12S, neuděláte rovněž špatně. Oproti standardní verzi nabízí 108Mpx foťák, má ale jen 90Hz displej.

Displej: 6,67″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,67″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 RAM: 4/6/8 GB

4/6/8 GB Úložiště: 64/128 GB

64/128 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro

50Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 13

Motorola Moto G72

Motorola Moto G72 nabízí velice povedený P-OLED displej, ale také dostatek výkonu v podobě Helio G99 od MediaTeku. Hlavní snímač o rozlišení 108 Mpx postačí pro běžné focení, Motorola se navíc vyznačuje takřka čistým Androidem. Pokud vám tedy nadstavby MIUI či One UI nevoní, můžete sáhnout právě po tomto kousku. V akcích bývá také novější Moto G73 s Androidem 13. Lenovo sice přislíbilo nový systém i Moto G72, otázkou je, kdy se ho uživatelé dočkají.

Displej: 6,67″ P-OLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,67″ P-OLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Úložiště: 128 GB

128 GB Fotoaparáty: 108Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro

108Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 12 (slíbený Android 13)

Xiaomi Poco X5

Xiaomi Poco X5 je telefon nabízející stejně jako OnePlus již zmíněný Snapdragon 695 5G, tedy asi to nejvýkonnější, co lze v kategorii do 5 tisíc pořídit. Má rovněž solidní AMOLED se 120 Hz a vyloženě nezklame ani hlavní fotoaparát, výdrž je pak rovněž dobrá a nadstavba MIUI zajistí plynulé používání. Celkově bude telefon o něco svižnější než Redmi Note 12, avšak POCO nemá velké složky a o něco horší (byť jen nepatrně) hlavní foťák.

Displej: 6,67″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,67″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Qualcomm Snapdragon 695G 5G

Qualcomm Snapdragon 695G 5G RAM: 6/8 GB

6/8 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 48Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro

48Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 13

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A14 5G nesmí v tomto seznamu chybět. Rozhodně bych šel do 5G varianty, která má mnohem silnější Dimensity 700 od MediaTeku. Jihokorejský telefon se může pochlubit také solidním fotoaparátem, dlouhou výdrží na jedno nabití a dostanete do něj minimálně Android 15, takže pokud chcete mít telefon alespoň dva roky a zároveň záruku nejnovějšího systému, asi není o čem. Na druhou stranu má telefon na papíře nejhorší displej a nemá ultraširoký snímač, což je paradox vzhledem k faktu, že 4G verze jím disponuje. Stejně ale není příliš kvalitní.

Displej: 6,6″ PLS LCD, 2408 x 1080 pixelů, 90Hz obnovovací frekvence

6,6″ PLS LCD, 2408 x 1080 pixelů, 90Hz obnovovací frekvence Čipset: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 4/6 GB

4/6 GB Úložiště: 64/128 GB

64/128 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 2Mpx hloubkový + 2Mpx makro

50Mpx hlavní + 2Mpx hloubkový + 2Mpx makro Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 13

Jaký telefon byste si za 5 tisíc korun koupili vy?