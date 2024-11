I to nejobyčejnější auto si můžete s pomocí různých vychytávek vyšperkovat k dokonalosti

Přinášíme tipy na 5 nejzajímavějších druhů příslušenství, které prostě musíte mít

Díky následujícím nápadům si můžete užívat jízdu na maximum a bezpečněji



Někomu stačí motor, volant a čtyři kola. Většina řidičů ale v současné době čeká od svého auta mnohem víc než že je jen bezpečně doveze k cíli. Díky moderním technologiím a různorodému příslušenství si můžeme jakékoliv auto dovybavit podle vlastních představ. A jízda se tak může stát pohodovější, efektivnější a zábavnější. A to nejen pro řidiče, ale i pro všechny spolucestující.

Připravili jsme pro vás několik tipů na vybavení do auta, které vám zkrátka nesmí chybět.

1. Infopanel a Android Auto

Abychom dostáli názvu našeho magazínu, musíme na první místo dát samozřejmě Android. Do auta si můžete pořídit informační panel s operačním systémem Android, který vám na cestách poskytne zábavu, stejně jako napomůže s navigací nebo komunikací. Pokud je na to vaše auto dostatečně technologicky pokročilé nebo si koupíte příslušný panel, můžete mít i Android Auto.

Nejlevnější infopanely do auta stojí už okolo 2 000 Kč a kromě různorodých technických informací o vozidle si přes ně můžete třeba i pouštět hudbu nebo sledovat filmy (což je samozřejmě vhodné pro spolujezdce, nikoliv pro řidiče).

Při výběru infopanelu hleďte především na to, aby měl operační systém Android. Velikostně se nabízí obvykle s úhlopříčkou od 6 palců až po 15 palců.

Mezi uživateli patří k nejoblíbenějším například Sencor SCT M750BWT:

Podpora CarPlay a Android Auto

Velikost displeje 7 ”



Disponuje USB, jack 3,5 mm, Bluetooth i slotem pro paměťovou kartu

Nabízí funkci autorádia s GPS navigací

Nabízí handsfree, odpovídání na zprávy hlasem, Spotify i Apple Music

Zajímavou variantou pak může být také Ottocast N91C:

Dotyková obrazovka 10,26″

Integrovaná přední kamera 2K, parkovací kamera

Podpora hlasového asistenta

AUX In, Bluetooth, čtečka paměťových karet

Handsfree, FM rádio

2. Dotykové autorádio

Namísto přídatného informačního panelu si můžete pořídit dotykové autorádio. Velkou výhodou je, že ho nemusíte montovat nikam na palubní desku, jeho ovládání je snadné a nabízí celou řadu funkcí. Při výběru je opět podstatné ujistit se, že podporuje operační systém Android. Jeho cena se přitom může různit – obvykle začíná na částce okolo 2 až 3 000 Kč, ale může být i 20 000 Kč.

Vyzkoušet můžete třeba extra levné autorádio Podofo 7010B:

Velikost displeje 7″

Nabízí Bluetooth, vstup AUX In, USB a slot pro SD karty

Aplikace MirrorLink umožňuje snadné propojení s mobilem

Lze přes něj telefonovat a zobrazuje obraz z couvací kamery

Poslouží pro poslech hudby, navigaci atd.

Umožní připojení subwooferu, má ekvalizér

Menu je v češtině

Nebo zkuste zlatou střední cestu Pioneer DMH-A240BT:

Multimediální jednotka s dotykovým displejem 6,2″

Kompatibilní s iPhonem i Androidem

Nabízí handsfree, bezdrátové streamování hudby, snadné párování a ovládání zvuku

Má USB vstup a poslouží i pro dobíjení mobilu, AUX In, ISO konektor, Bluetooth

Je v něm 13pásmový ekvalizér

3. Autokamera

Kamera do auta neslouží jen pro zábavu, může být velmi dobrým praktickým pomocníkem. Pokud dojde k autonehodě a neshodnete se na jejím viníkovi, záznamy mohou posloužit jako důkaz. Stejně tak mohou odhalit nebezpečného piráta silnic. Moderní kamery do auta slouží k nahrávání toho, co se děje před i za vozidlem, ale navíc často disponují i GPS. Nebo mohou mít parkovací mód.

Při výběru je potřeba dbát nejen na množství funkcí, ale především na rozlišení kamery (čím větší, tím lepší). Také platí, že by měla nabízet i co největší úhel záběru. Takže pokud ve snaze ušetřit vsadíte na autokameru za 150 korun z Temu, žádné zázraky od ní nečekejte. Počítejte spíš s investicí v řádu několika tisíc korun.

Za doporučení stojí například LAMAX T10:

4K video a 30 snímků za vteřinu

WDR technologie

Úhel 170°, přední kamera

Má GPS modul, G-senzor, magnetický držák a je v češtině

Nebo zkuste třeba Eltrinex LS600 GPS:

4K video a technologie WDR

Noční vidění, polarizační filtr, Wi-Fi

Úhel 170°

Má GPS modul, G-senzor, magnetický držák a je v češtině

4. Radarový detektor

V některých zemích je používání takzvaných antiradarů zakázáno. V ČR je ale můžete legálně využívat. Upozorní vás na radar měřící rychlost a nejspíš vás uchrání od mnoha pokut. V tomto případě jde ale o řádově vyšší investici, protože kvalitní radarový detektor stojí 10 až 30 000 Kč.

Velmi dobrá zákaznická hodnocení má Genevo MAX:

Ovládání gesty, magnetický držák, OLED displej, senzor světla a hluku

Doživotně aktualizovaná databáze stacionárních radarů, kamer, úsekových měření

Váha 160 gramů, rozměry 101 x 68 x 33 mm, napájení z autozapalovače

3,5 mm jack

Ale zkusit můžete i levnější Genevo One S Black Edition:

Zabudovaný GPS modul pro detekci úsekových měření, kamer na červenou a stacionárních radarů v Evropě

České menu, snadné ovládání

Váha 140 gramů, rozměry 62 x 92 x 34 mm

USB kabel

5. Digitální alkoholtester

Jestli něco nechcete, tak dostat pokutu (nebo přijít o řidičák) za jízdu pod vlivem alkoholu. Někdy přitom není snadné odhadnout, jestli v sobě ještě máte zbytkový alkohol. Jasnou odpověď poskytne digitální alkoholtester, který by měl patřit k základní výbavě každého motoristy.

Opět je lepší vyvarovat se levných testerů spíš a sáhnout po přístroji v cenové hladině okolo 1 000 Kč a více. Při výběru se zaměřte na přesnost měření, výdrž i možnost kalibrace.

K velmi oblíbeným a pozitivně hodnoceným patří Sencor SCA BA50FC:

Nabízí předkalibrovaný senzor, přehledný LCD displej a automatické samočištění

Rozsah měření od od 0 do 4 ‰, odchylka do 0,08‰

Posledních 20 měření se ukládá do paměti

Dobíjení USB kabelem

Nebo můžete zkusit o něco dražší AlcoForce Professional:

Rozsah měření od 0 do 4 promile, odchylka 0,07 promile

2 AAA baterie

Jedno ovládací tlačítko a LCD displej

Rozměry 47 x 114 x 24 mm, hmotnost 84 gramů

Bez kterých technologických vychytávek se v autě neobejdete?

