Velká aktualizace Android Auto 13.4 je tady. Co všechno přináší?

Android Auto získává nový kabátek díky Material You

Barevné schéma se synchronizuje s telefonem

Aktualizace přichází postupně ke všem uživatelům

Google pokračuje v sjednocování designu svých produktů a nyní přichází řada i na Android Auto. Nejnovější verze 13.4 přináší dlouho očekávaný designový jazyk Material You, který už důvěrně známe z mobilních telefonů s Androidem. Změna sice není revoluční, ale rozhodně potěší všechny, kdo mají rádi konzistentní vzhled napříč zařízeními.

Material You v praxi

Nejvýraznější změnou jsou barevné akcenty, které se nyní přizpůsobují vzhledu vašeho telefonu. V praxi to znamená, že pokud máte na telefonu nastavenou například fialovou barevnou paletu, stejné odstíny se promítnou i do prostředí Android Auto. Změny jsou patrné především v systémových prvcích jako jsou tlačítka, přepínače nebo pozadí karet a menu.

Určitou formu přizpůsobení barev jsme mohli vidět už dříve u hudebních aplikací, kde se rozhraní měnilo podle aktuálně přehrávaného alba. Nově se však barevné akcenty rozšiřují do celého systému.

Je však potřeba zmínit, že implementace Material You v Android Auto zatím není zcela dokonalá. Změny barev ne vždy fungují automaticky a někdy je nutné aplikaci Android Auto ukončit a znovu připojit telefon k vozidlu. V některých případech se barvy dokonce nezmění vůbec, což naznačuje, že Google stále řeší určité problémy. Není to tak dávno, co jsme vás informovali o problému, který hromadě uživatelům znemožňuje používat Android Auto bezdrátově.

Pro aktivaci nového vzhledu je nutné mít v nastavení zapnutou synchronizaci s tapetou telefonu. Aktualizace Android Auto 13.4 se momentálně distribuuje všem uživatelům, takže pokud ji ještě nemáte, mrkněte do Google Play a případně ji nainstalujte ručně.

Jak se vám líbí nový vzhled Android Auto?

Zdroj: 9to5google