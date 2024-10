Na trhu se pořád objevují nová a nová bezdrátová sluchátka. Jejich cena se často šplhá do řádů několika tisíců korun, a tak si leckdo myslí, že kvalitní sluchátka musejí být zároveň i drahá sluchátka. Ne vždy je to ale pravda. Vybrali jsme pro vás 7 různorodých bezdrátových sluchátek, která stojí méně než 1 000 korun. Jejich zvuk, výdrž i další vlastnosti vás přitom příjemně překvapí.

Jak vybrat bezdrátová sluchátka?

Za pár stokorun můžete vybrat “šmejd”, stejně jako skvělá sluchátka. Proto je potřeba dívat se především na jejich vlastnosti a parametry. V cenové kategorii do 1 000 korun je potřeba zaměřit se především na výdrž baterie, která by neměla být (i s nabíjecím pouzdrem) pod 20 hodin. Důležitý je také průměr měniče, na němž hodně závisí výsledná kvalita zvuku. A měli byste vybírat ty s aktivním potlačením hluku (ANC) a náležitým krytím.

Podívejte se také, jaké funkce sluchátka nabízejí – základem by mělo být dotykové přepínání skladeb, ovládání hlasitosti, příjem hovorů. Příjemným bonusem je pak kompatibilita s hlasovým asistentem. Pokud s nimi chcete i telefonovat, tak si vybírejte rozhodně jen ty s mikrofonem (mezi levnými sluchátky je totiž i hodně bez mikrofonu).

Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč

Nejprodávanější ani nejdražší/nejlevnější sluchátka vám nezaručí, že s nimi budete spokojeni. Při výběru je proto potřeba hledět především na uživatelské recenze. Probrali jsme je za vás a našli 7 různých bezdrátových sluchátek, která rozhodně stojí za investici.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active

Tato sluchátka od Xiaomi jasně dokazují, že kvalitu si můžete pořídit i za cenu lepšího oběda v restauraci. Ačkoliv už jde o starší generaci, mezi uživateli je pořád nesmírně oblíbená. Jejich předností je především výdrž 28 hodin (5 hodin sluchátka a dalších 23 hodin dobíjecí pouzdro), 12mm měniče a technologie potlačení hluku.

Podporují Google Fast Pair a pro milovníky gamingu nabízejí i herní režim. Oceníte u nich také možnost rychlonabíjení, kdy po 10 minutách v nabíječce dostanete 110 minut fungování. Základní ovládání najdete na sluchátkách, detailní nastavení pak v mobilní aplikaci Xiaomi Earbuds.

Základní parametry sluchátek Xiaomi Redmi Buds 4 Active:

Typ připojení: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Výdrž: 28 hodin

28 hodin Podporované kodeky: SBC, HFP, A2DP, AVRCP

SBC, HFP, A2DP, AVRCP Stupeň krytí: IPX4

IPX4 Velikost měniče: 12 mm

12 mm Impedance: 32 Ohmů

32 Ohmů Hmotnost: 42 gramů

Cena: od 323 Kč



Xiaomi Redmi Buds 6 Lite

Další velmi povedenou generací sluchátek od Xiaomi, kterou pořídíte za méně než 500 Kč, jsou Xiaomi Redmi Buds 6 Lite. Měniče jsou u nich neskutečně velké, 12,4 milimetru. Disponují technologií potlačení hluku (ANC), nabízejí základní dotykové ovládání a potěší vás především vysoká výdrž jejich baterie – až 38 hodin. S využitím rychlonabíjení získáte po 10 minutách až 2 hodiny používání.

Jejich mikrofon se pyšní směrovým snímáním, potlačením šumu i ozvěny. Detailní nastavení si opět můžete provést s pomocí mobilní aplikace Xiaomi Earbuds. Podporují také Google Fast pair a Xiaomi Earphone.

Základní parametry sluchátek Xiaomi Redmi Buds 6 Lite:

Typ připojení: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Výdrž: 38 hodin

38 hodin Podporované kodeky: AAC

AAC Stupeň krytí: IP54

IP54 Velikost měniče: 12,4 mm

12,4 mm Impedance: 32 Ohmů

32 Ohmů Hmotnost: 47,4 gramů

Cena: od 464 Kč





QCY T13 ANC

Tahle bezdrátová sluchátka s polouzavřenou konstrukcí potěší jak technologií aktivního potlačení hluku (ANC), tak i solidní výdrží baterie – sama nabízí až 7,5 hodin poslechu, pouzdro dodá dalších 22,5 hodiny. QCY T13 ANC mají samozřejmě i vestavěný mikrofon a dokážou potlačovat šum hovoru. Jejich ovládání je jednoduché a dokážou komunikovat s hlasovým asistentem.

Potěší i jejich nízká latence (68 ms) a je možné používat je i jednotlivě. Jejich velkou výhodou je možnost herního režimu a transparentního režimu, kdy slyšíte své okolí. Za zmínku stojí i jejich měniče o velikosti 10 mm. Nevýhodou je, že jsou s dobíjecím pouzdrem docela těžká.

Základní parametry sluchátek QCY T13 ANC:

Typ připojení: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Výdrž: 30 hodin

30 hodin Podporované kodeky: AAC, SBC

AAC, SBC Stupeň krytí: IPX5

IPX5 Frekvence: 20 až 20 000 Hz

20 až 20 000 Hz Citlivost: 101 dB/mW

101 dB/mW Velikost měniče: 10 mm

10 mm Impedance: 32 Ohmů

32 Ohmů Hmotnost: 93 gramů

Cena: od 495 Kč

JLAB Go Air Pop

Sluchátka GO Air POP od JLAB seženete v mnoha barevných provedeních a vznikly na základě zpětné vazby uživatelů starších generací bezdrátových sluchátek. Zaujmou především dlouhou výdrží, která činí přes 8 hodin, přičemž pouzdro jim dodá energii na dalších 24 hodin. Celkem je tak nemusíte nabíjet 32 hodin. Nabíjí se s pomocí USB kabelu a pouzdro se hned po otevření připojí k mobilu/tabletu.

Mají 3 velikosti nástavců, aby sedly do uší každého uživatele, vestavěný mikrofon MEMS a podporují hlasového asistenta. Dotykové senzory umožňují přepínání skladeb, přijímání hovorů i ovládání hlasitosti. Výhodou je i možnost duálního připojení, kdy můžete používat pouze jedno sluchátko.

Základní parametry sluchátek JLAB Go Air Pop:

Typ připojení: Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 Výdrž: 32 hodin

32 hodin Podporované kodeky: AAC, SBC

AAC, SBC Stupeň krytí: IPX4

IPX4 Frekvence: 20 až 20 000 Hz

20 až 20 000 Hz Citlivost: 103 dB/mW

103 dB/mW Velikost měniče: 6 mm

6 mm Impedance: 16 Ohmů

16 Ohmů Hmotnost: 35,4 gramů

Cena: od 543 Kč

Xiaomi Redmi Buds 5

Řada příznivců bezdrátových sluchátek se zaklíná, že naprostou špičkou mezi těmi nejlevnějšími jsou Xiaomi Redmi Buds 5. Stejně jako další sluchátka této značky nabízejí základní dotykové funkce, kompatibilitu s mobilní aplikací a úžasně velké měniče (12,4 mm). U této generace sluchátek potěší i velká výdrž baterie, která je s nabíjecím pouzdrem až 40 hodin. Sama sluchátka přitom vydrží 10 hodin hraní.

Nechybí ani aktivní potlačení hluku nebo ochrana proti stříkající vodě. Díky funkci Ambient sound je také možné slyšet ruchy z okolí, aniž byste sluchátka vyndali z uší. Potěší i designové pouzdro s pěti LED diodami.

Základní parametry sluchátek Xiaomi Redmi Buds 5:

Typ připojení: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Výdrž: 40 hodin

40 hodin Podporované kodeky: AAC, SBC

AAC, SBC Stupeň krytí: IP54

IP54 Frekvence : od 20 Hz

: od 20 Hz Velikost měniče: 12,4 mm

12,4 mm Impedance: 32 Ohmů

32 Ohmů Hmotnost: 42 gramů

Cena: od 699 Kč

Baseus Bowie MA10

Bezdrátová sluchátka Baseus Bowie MA10 jsou z hlediska výdrže něco neuvěřitelného – dokážou hrát až 140 hodin. Samotná sluchátka dokážou fungovat 8 hodin a dobíjení pouzdra probíhá přes klasické USB-C. Zároveň nabízejí aktivní potlačení hluku a mají latenci pouhých 0,038 vteřin.

Nevýhodou je, že jsou i s pouzdrem hodně těžká, a to kvůli baterii s kapacitou 2 500 mAh. Nekomunikují také s hlasovými asistenty. Mají ale mikrofon, takže s nimi můžete také volat.

Základní parametry sluchátek Baseus Bowie MA10:

Typ připojení: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Výdrž: 140 hodin

140 hodin Stupeň krytí: IPX6

IPX6 Frekvence: 20 – 20 000 Hz

20 – 20 000 Hz Impedance: 36 Ohmů

36 Ohmů Hmotnost: 243 gramů

Cena: od 895 Kč





Soundpeats Life

Bezdrátová sluchátka Soundpeats Life se mohou pochlubit technologií ANC, přičemž zvládají eliminovat hluk až do 25 dB. Pakliže chcete slyšet, co se okolo děje, stačí je přepnout do transparentního režimu.

Špatná není ani jejich výdrž, která činí 25 hodin – 5 hodin sluchátka a 20 hodin s nabíjecím pouzdrem. Mají také solidně velké měniče, a to 12 milimetrů, díky čemuž mohou nabídnout překvapivě kvalitní zvuk. Podporují 5 typů kodeků a mají velmi vysokou citlivost. Jejich pouzdro je v imitaci kůže, nabízejí duální využití sluchátek a dobíjí se s pomocí USB-C.

Základní parametry sluchátek Soundpeats Life:

Typ připojení: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Výdrž: 25 hodin

25 hodin Podporované kodeky: A2DP, AAC, AVRCP, HFP, SBC

A2DP, AAC, AVRCP, HFP, SBC Stupeň krytí: IPX4

IPX4 Frekvence: 20 až 20 000 Hz

20 až 20 000 Hz Citlivost: 119 dB/mW

119 dB/mW Velikost měniče: 12 mm

12 mm Impedance: 32 Ohmů

32 Ohmů Hmotnost: 112 gramů

Cena: od 928 Kč



Která z bezdrátových sluchátek byste si vybrali a proč?