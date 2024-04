Britská společnost Nothing představila dvojici nových TWS sluchátek

Oba modely se zbavily číselného označení, odlehčená Ear (a) jsme měli možnost testovat

Překvapí hned v několika směrech, mezi silné stránky patří ANC i skvělá výdrž baterie

Společnost Nothing rozšiřuje svou nabídku audio produktů o dva nové modely bezdrátových sluchátek: Nothing Ear a Nothing Ear (a). Tato nejnovější generace sluchátek Nothing slibuje prémiový zvuk, vylepšené potlačení hluku a stylový design. Odlehčenou variantu, která je z mého pohledu zajímavější, jsem měl možnost několik dní testovat. Kromě parametrů a cen se tedy mrkneme i na první dojmy, které jsem zprostředkoval i skrz video.

Ještě před subjektivním zhodnocením, se pojďme podívat, co nám Nothing vlastně představil. Britská společnost (minimálně v případě sluchátek) končí s číselným označováním. Technicky je Nothing Ear třetí generací, avšak přídomek „(3)“ byl letos vynechán. Odlehčená sluchátka „(a)“ jsou pak na trhu vůbec poprvé a rovněž nedostala žádné číslo. Z logiky věci tedy vyplývá, že „ačková“ sluchátka jsou levnější a postrádají některé funkce, zatímco standardní Nothing Ear cílí na náročnější klientelu.

Integrace ChatGPT

Nothing společně s představením nových sluchátek udělal podstatný krok k integraci umělé inteligence do svých zařízení. Nothing sluchátka i Nothing OS si nyní rozumí s aplikací ChatGPT. Stačí si ji stáhnout do svého telefonu a poté bude možné s chatbotem komunikovat hlasem, aniž byste museli mít v ruce telefon. To zní rozhodně zajímavě. Nutno však jedním dechem podotknout, že budete potřebovat telefon od Nothing, který jsem právě dostal na test a sám jsem zvědav, jak (ne)bude integrace fungovat v praxi.

Nothing Ear: TWS sluchátka pro náročné

Sluchátka Nothing Ear jsou vybavena 11mm dynamickými měniči s keramickou membránou, která má zajistit bohatý a detailní zvuk. Nový algoritmus Smart ANC a Adaptive ANC potlačí okolní hluk až o 45 dB, nechybí podpora kodeku LHDC 5.0 či pokročilý ekvalizér. Funkce Clear Voice spolupracuje s mikrofony a algoritmy tak, aby byly hovory co nejčistší, nechybí možnost připojit se ke dvěma zařízením současně. Vrcholný model nabízí také bezdrátové nabíjení a na jedno nabití vydrží (s pouzdrem) přes 40 hodin.

Klíčové vlastnosti sluchátek Nothing Ear:

Podpora kodeků LHDC 5.0 a LDAC pro streamování ve vysoké kvalitě

Keramické membrány

Ekvalizér Nothing pro přizpůsobení zvuku vašim preferencím

Funkce Clear Voice pro čisté hovory

Možnost připojení ke dvěma zařízením současně

Až 40,5 hodiny výdrže baterie s nabíjecím pouzdrem

Rychlé nabíjení – 10 minut nabíjení = 10 hodin poslechu

Nothing Ear (a): Levnější a (ne o moc) horší verze

Sluchátka Nothing Ear (a) jsou ideální volbou pro ty, kteří hledají stále stylová a kvalitní sluchátka za nižší cenu. Oproti dražšímu bratříčkovi se musí zákazníci smířit s absencí bezdrátového nabíjení, chybí také keramické membrány a podpora kodeku LHDC 5.0, vrcholem je LDAC.

Wow! Nothing Ear (a) jsou hezčí a levnější než AirPods! 🎧

Jinak se ale vlastně díváme na velmi podobný model, který rovněž nabízí funkci Clear Voice pro čistší kvalitu hovorů, dokonce ještě o 2 hodiny delší výdrž (s pouzdrem) a atraktivní design. Sluchátka jsou k dispozici i v nádherné žluté variantě, k nám se do redakce dostala konzervativnější, ale stále velmi pohledná bílá verze.

Kromě sluchátek samotných se do balení vešel také malý nabíjecí kabel s logem společnosti, což jen deklaruje, jak moc velký smysl pro detail Carl Pei a spol. mají. Samotné pouzdro sluchátek je z přední strany transparentní, abyste se mohli pokochat designem i v případě, že vám jen tak leží na stole. Na zadní straně nalezneme USB-C konektor, tlačítko pro spárování je přístupné až po otevření krabičky a nachází se vedle pravého sluchátka na dolní straně.

Aby bylo vkládání sluchátek zpět do pouzdra snažší, vtisknul jim Nothing barevný puntík. Levé sluchátko je černé, pravé červené. Označení není jen na sluchátkách, ale i v pouzdře, takže se vždycky trefíte. Je to maličkost, ale oceníte ji.

Co se samotného zvuku týče, žádná revoluce se nekoná, což ale rozhodně neznamená, že jsou Nothing Ear (a) špatná sluchátka. Naopak. Berou si hromadu funkcí z dražšího modelu a mají typický projev mainstreamových špuntů. Jsou dost hlasité a kladou velký důraz na basovou složku, což z nich činí ideálního parťáka pro poslech rapu, popu i elektronické hudby. Osobně mi přijdou ve výchozím nastavení až přebasované, takže jsem je zkusil trochu stáhnout a naopak vytáhl výšky. Zvuk byl rázem mnohem zábavnější, čistší a plnější, ve skladbách od Tame Imapala nebo Yot Club bylo slyšet více hudebních nástrojů, respektive byly výraznější. Vyloženě vokály a občas středy působí v některých pasážích trochu nevyváženě, ale jde o drobný detail, kterého si ani nemusíte všimnout.

Nothing udělal sluchátka pro mainstream, z mého pohledu se jsou jim po zvukové stránce nejvíce podobné AirPods Pro. Zkoušel jsem je porovnávat s Galaxy Buds2 Pro, avšak jihokorejská sluchátka nabízí o něco věrnější podání, na druhou stranu ale nejsou tak hlasitá.

Aktivní potlačení hluku naopak překvapilo, je velmi silné a přestože se vám občas nějaký zvuk z okolí do ucha dostane, patří ve své kategorii ke špičce. Stejně tak mě až zaskočila vynikající výdrž baterie, se zapnutým ANC se dostanete na výdrž 5,5 hodiny, avšak samozřejmě záleží na hlasitosti. Sluchátka používám docela aktivně třetí den a ještě jsem je nedobíjel.

Doprovodná aplikace Nothing X je jednou z dalších hlavních předností. Snadno se v ní zorientuje naprosto každý, vše je maximálně přehledné a začátečníky bude bavit i nastavení ekvalizéru, které je rovněž velmi snadné na pochopení.

Srovnávací tabulka sluchátek Nothing

Nothing Ear (1) Nothing Ear (tyčka) Nothing Ear (2) Nothing Ear (a) Nothing Ear ANC až 40 dB absence ANC Ano až 40 dB Ano až 45 dB, Smart ANC, transparentní režim Ano až 45 dB, Smart ANC, transparentní režim špunty pecky špunty špunty špunty Výdrž až 34 hodin (bez ANC) Výdrž až 34 hodin Výdrž až 36 hodin (bez ANC) Výdrž až 42.5 hodin (bez ANC) Výdrž až 40.5 hodin (bez ANC) Dotykové ovládání Ovládání stiskem Ovládání stiskem Ovládání stiskem Ovládání stiskem Clear Voice Technology 1.0 Clear Voice Technology Clear Voice Technology 2.0 Clear Voice Technology 3.0 Clear Voice Technology 3.0 Základní ekvalizér Pokročilý ekvalizér Pokročilý ekvalizér Základní ekvalizér Pokročilý ekvalizér Mají bezdrátové nabíjení Chybí bezdrátové nabíjení Mají bezdrátové nabíjení Chybí bezdrátové nabíjení Mají bezdrátové nabíjení

Klíčové vlastnosti sluchátek Nothing Ear:

11,6mm dynamické měniče

ANC až 40 dB

Podpora kodeků LDAC a SBC

Funkce Clear Voice pro čisté hovory

Možnost připojení ke dvěma zařízením současně

Až 42,5 hodiny výdrže baterie s nabíjecím pouzdrem

Rychlé nabíjení – 10 minut nabíjení = 10 hodin poslechu

Dostupnost a cena nových sluchátek Nothing

Sluchátka Nothing Ear a Nothing Ear (a) budou v České republice dostupná od 22. dubna za tyto ceny:

Nothing Ear: 3 799 Kč

Nothing Ear (a): 2 599 Kč

Nothing Ear a Nothing Ear (a) představují další evoluci ambiciózní britské společnosti. Budeme-li se bavit o Nothing Ear (a), rozhodně je o co stát. Nabízí prémiový zvuk, vylepšené funkce potlačení hluku a stylový design, který osloví jak audiofily, tak běžné posluchače. Pokud hledáte nová sluchátka, s nimiž se chcete trochu vyčnívat z davu, rozhodně je s čistým svědomím lze doporučit.

Co říkáte na nová sluchátka od Nothing?