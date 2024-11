Bezdrátová sluchátka seženete už za pár stokorun, ale za kvalitu si můžete připlatit. Zatímco minule jsme vám představili TOP 7 sluchátek do 1 000 Kč, tentokrát jsme vybrali ta nejlepší v cenovém rozsahu od 1 000 do 2 000 Kč. Pokud do nich chcete investovat takovouto částku, můžete si vybírat nejen podle velikosti měničů nebo výdrže baterie, ale i podle velikosti a typu sluchátek.

Druhy bezdrátových sluchátek

Nejprve je třeba ujasnit si, jaký druh sluchátek hledáte. Sluchátka do uší nebo raději velká náhlavní sluchátka? Pecky jsou praktické, skladné a v této cenové relaci nabízejí nejen skvělý zvuk, ale i řadu zajímavých funkcí. Sluchátka na hlavu jsou pohodlná, nabízejí plný zvuk a výbornou volbou bývají i jakožto herní sluchátka.

Za pozornost jistě stojí i sluchátka za uši, která vynikají především tím, že dobře drží a na rozdíl od pecek je těžší ztratit je. Zajímavá jsou také sluchátka na lícní kosti, která vám zvukovody vůbec neblokují a dokonale s nimi tedy slyšíte okolní ruchy – ale přes lebku se jejich zvuk šíří dovnitř uší.

Jak vybrat sluchátka do 2 000 Kč?

Při výběru bezdrátových sluchátek byste si měli uvědomit, při jaké činnosti je budete primárně používat. Na sport jsou pohodlnější sluchátka do uší. Na cesty po městě jsou zase praktičtější ta na lícní kosti, která vás nenechají přeslechnout cinkající tramvaj. Hráči zase upřednostňují sluchátka na hlavu.

Dalším kritériem vašeho výběru by také měla být kondice vašeho sluchu. Řada vědeckých studií tvrdí, že pecky do uší zhoršují sluch. Zvlášť pokud je posloucháme několik hodin denně a příliš nahlas. Podstatná ale není jen hlasitost a doba poslechu, nýbrž i decibely – zvuk nad 85 decibelů už může ohrožovat sluch. Přitom řada sluchátek nabízí až 110 dB.

Pokud si rádi vychutnáváte hudbu ve všech jejích tónech, dívejte se zejména na schopnost sluchátek přehrát basy i výšky. A pokud s jejich pomocí chcete také telefonovat, je potřeba pořídit si ty s mikrofonem.

Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč

Jelikož jsou e-shopy i obchody s elektronikou přeplněné nejrůznějšími bezdrátovými sluchátky, podívali jsme se na ně za vás. A vybrali jsme ty, které stojí za koupení.

JBL Tune 720BT

Hledáte-li levnější bezdrátová sluchátka s prvotřídními basy, právě jste našli. JBL Tune 720BT disponují nejen funkcí JBL Pure Bass, ale také impozantními 40 mm měniči. Zahanbit se nenechají ani v otázce výdrže baterie – ta zvládne až 76 hodin přehrávání. Při využití rychlonabíjení navíc za pouhých 5 minut dostanete až 3 hodiny energie.

Za zmínku stojí také funkce Voice Aware v mikrofonu, která výrazně ovlivní, jak moc sami sebe při hovoru uslyšíte. Podporují také hlasové asistenty a mají Multipoint. Bezdrátová sluchátka si můžete detailně nastavit v mobilní aplikaci JBL Headphones. A jejich předností je i skládací konstrukce, která umožní snazší přenášení.

Základní parametry sluchátek JBL Tune 720BT:

Typ připojení: Bluetooth 5.3

Výdrž: až 76 hodin

Podporované kodeky: A2DP, AVRCP, HFP

Frekvence: až 20 000 Hz

Velikost měniče: 40 mm

Impedance: 32 Ohmů

Hmotnost: 220 gramů

Cena: od 1 214 Kč

Intezze CLIQ

Mezi lepší “pecky” do uší rozhodně patří sluchátka Intezze CLIQ, která jsou dostupná v různých barvách. Potěší vás zejména jejich výdrž, která je s dobíjecím pouzdrem až 40 hodin (bez něho 8 hodin). Vynikají i velikostí měničů, která je 13 mm. Disponují 4 mikrofony a funkcí Qualcomm cVc pro kvalitnější hovory. A mají velmi vysokou citlivost.

I s dobíjecím pouzdrem, které je kovové, váží celkem dost, a to 70 gramů. Pozitivem je naopak mikrofon s všesměrovým snímáním a doba nabíjení 1,5 hodiny. Výhodný je také podporovaný kodek aptX navržený pro zařízení s Androidem. Stupeň jejich ochrany je IPX4 a aktuální stav nabití poznáte podle 4 LED diod.

Základní parametry sluchátek Intezze CLIQ:

Typ připojení: Bluetooth 5.2

Výdrž: až 40 hodin

Podporované kodeky: AAC, aptX, SBC

Frekvence: až 20 000 Hz

Velikost měniče: 13 mm

Citlivost: 115 dB/mW

Impedance: 32 Ohmů

Hmotnost: 70 gramů

Cena: od 1 290 Kč

Sony WH-CH720N

Skvělý zvuk a úžasnou výdrž nabízejí náhlavní sluchátka Sony WH-CH720N. Jedná se o levnější model od Sony, ale to mu nic neubírá na kvalitě. Jejich největší výhodou je výdrž až 35 hodin s ANC. Po vypnutí aktivního potlačení hluku vydrží až 50 hodin. Pohotovostní doba je 200 hodin. Díky over-ear konstrukci obepínají ucho a neleží na něm, takže jsou pohodlná na nošení. A jejich náhlavní část je díky kovovému vyztužení velmi odolná.

Díky 30 mm měničům hrají velice dobře. V mobilní aplikaci si pak můžete vše nastavit přesně podle svých preferencí a podle poslouchaného žánru. Jejich předností je multifunkční tlačítko a také možnost připojení kabelem, který lze odpojovat. Prostřednictvím rychlonabíjení po pouhých 10 minutách získáte 1 hodinu používání.

Základní parametry sluchátek Sony WH-CH720N:

Typ připojení: Bluetooth 5.2

Výdrž: 50 hodin

Podporované kodeky: AAC, SBC

Frekvence: 20 000 Hz

Velikost měniče: 30 mm

Doba nabíjení: 3,5 hodiny

Hmotnost: 192 gramů

Cena: od 1 749 Kč

Marshall Major IV Bluetooth

Přední výrobce reproduktorů Marshall nabízí i sluchátka s výjimečným zvukem. Jeho model Marshall Major IV Bluetooth vyniká vysokou citlivostí, stabilním připojením, velkými měniči 40 mm a fantastickou výdrží až 80 hodin. Za pozornost stojí i jejich Bluetooth 5.0. Oproti konkurenčním sluchátkům na hlavu se chlubí také poměrně nízkou hmotností 165 gramů.

Disponují multifunkčním tlačítkem a výjimečné u nich je i to, že je lze dobíjet nejen kabelem, nýbrž i bezdrátově. Jsou ergonomická a pro přenos se dají složit. Kromě černé barvy jsou k dispozici i v hnědé. A připojit je lze i přes 3,5 mm jack.

Základní parametry sluchátek Marshall Major IV Bluetooth:

Typ připojení: Bluetooth 5.0

Výdrž: až 80 hodin

Frekvence: 20 000 Hz

Velikost měniče: 40 mm

Impedance: 32 Ohmů

Citlivost: 99 dB/mW

Hmotnost: 165 gramů

Cena: od 1 825 Kč

Xiaomi Buds 5

Opomenout nesmíme jednu horkou novinku – Xiaomi Buds 5. Tato sluchátka přišla do Česka teprve před pár týdny a rozhodně stojí za pozornost. Solidní je jejich výdrž baterie až 39 hodin (samotná sluchátka zvládají 6,5 hodiny). Zaujme u nich především širokofrekvenční aktivní potlačení hluku ANC, se kterým napomáhají jejich 3 mikrofony. Navíc umožňují připojení ke 2 různým zařízením a dostupná jsou ve 4 barvách.

Kromě toho, že si zvuk a režimy můžete přizpůsobit v mobilní aplikaci Xiaomi Earbuds, je jejich součástí také umělá inteligence. Měniče mají průměr 11 mm a zvuk je skvělý i díky certifikacím Qualcomm aptX Lossless a Hi-Res Audio. Zmiňme ještě funkci záznamu zvuku, pokročilé a stabilní Bluetooth připojení a také nízkou váhu. Po 10 minutách v nabíječce mohou fungovat až 2,5 hodiny.

Základní parametry sluchátek Xiaomi Buds 5:

Typ připojení: Bluetooth 5.4

Výdrž: až 39 hodin

Podporované kodeky: AAC, SBC, aptX, LC3

Velikost měniče: 11 mm

Hmotnost: 45 gramů

Cena: od 1 954 Kč

Samsung Galaxy Buds 2

Tato bezdrátová sluchátka do uší od Samsungu jsou sice už trochu starší, ale pořád ještě dokážou v mnoha ohledech předstihnout konkurenci stejné cenové třídy. Disponují dvoupásmovými měniči 11 mm a 6,3 mm a každé z nich má zároveň 3 mikrofony. Samozřejmostí je technologie potlačení okolních ruchů ANC a ochrana proti stříkající vodě. S pouzdrem vydrží až 29 hodin, bez něj asi 7 hodin. Po 5 minutách nabíjení získáte energii na 1 hodinu přehrávání. A podporují hlasového asistenta Bixby.

Sehnat se dají v několika barevných variantách a nadchne vás jejich hmotnost – pouhých 5 gramů na sluchátko. V uších zároveň skvěle drží. Po zvukové stránce si je můžete vyladit v mobilní aplikaci Galaxy Wearable, která nabízí i ekvalizér, ale mají i dotykové ovládání. Pokud byste náhodou jedno nebo obě doma vytrousili, dají se dohledat s pomocí speciální funkce, kdy vydávají pípání.

Základní parametry sluchátek Samsung Galaxy Buds 2:

Typ připojení: Bluetooth 5.2

Výdrž: 29 hodin

Ochrana: IPX2

Měnič: 11 mm

Hmotnost: 41,2 gramů

Cena: od 1 994 Kč

Která z bezdrátových sluchátek byste si vybrali a proč?