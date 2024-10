Společně s řadou vlajkových smartphonů Pixel 9 letos Google představil také vylepenou verzi svých nejlepších sluchátek. Nový model Pixel Buds Pro 2 přichází v duchu designových, ale především funkčních změn, které z nich dělají jedny z nejlepších bezdrátových špuntů na trhu. Za luxus se ale platí, a tak vás pohádkově čistý zvuk v kombinaci s vynikajícím potlačením hluku vyjde podobně draze jako nejnovější Apple AirPods Pro.

Specifikace Google Pixel Buds Pro 2

Kompatibilita Kompatibilní se všemi zařízeními s podporou Bluetooth® 4.0 nebo novějších verzí, včetně zařízení s Androidem, iOS, tabletů a notebooků.

Pro úplný přístup k funkcím je potřeba mít:

Účet Google

Spárovaný telefon se systémem Android 6.0 nebo novějším

Připojení k internetu Odolnost vůči prachu a vodě Sluchátka: IP54

Pouzdro: IPX4 Připojení Každé sluchátko:

Bluetooth 5.4 (LE Audio, Super širokopásmové připojení) Procesor Každé sluchátko:

Tensor A1 Zvuk Každé sluchátko:

Na míru zkonstruované 11mm dynamické měniče reproduktorů

Aktivní potlačení hluku s technologií Silent Seal 2.0

Režim s okolním zvukem

Aktivní snížení tlaku v uchu

Detekce rozhovoru



Pouzdro:

Reproduktor k přehrávání signálů funkce Najdi moje zařízení Hlas Každé sluchátko:

Super širokopásmové připojení přes Bluetooth

Čistý zvuk volání

Hlasový akcelerometr

Kryty ze síťoviny proti rušení větrem Senzory Každé sluchátko:

Tři mikrofony

Kapacitní dotykové senzory (gesta klepnutí a přejetí) k ovládání hudby, hovorů a hlasové asistence

Infračervený senzor vložení do ucha k automatickému spuštění nebo pozastavení přehrávání

Akcelerometr a gyroskop k detekci pohybu



Pouzdro:

Hallův senzor k detekci otevření a zavření pouzdra Nabíjení Nabíjecí pouzdro:

USB-C nabíjecí port

Bezdrátové nabíjení s certifikací Qi Baterie Při vypnutém aktivním potlačení hluku až 12 hodin poslechu, celkově až 48 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem.

Při zapnutém aktivním potlačení hluku až 8 hodin poslechu, celkově až 30 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem.

5 minutovým nabíjením sluchátek v nabíjecím pouzdře získáte až 1,5 hodiny poslechu při vypnutém aktivním potlačení hluku. Rozměry Každé sluchátko (se střední ušní koncovkou):

22,74 mm × 23,08 mm × 17,03 mm



Nabíjecí pouzdro:

25 mm × 49,9 mm × 63,3 mm Hmotnost Každé sluchátko:

4,7 g (se střední ušní koncovkou)



Nabíjecí pouzdro:

65 g (se sluchátky) Udržitelnost Obsahuje minimálně 24 % recyklovaných materiálů

V magnetech sluchátek a nabíjecího pouzdra se používají recyklované prvky vzácných zemin

Obal je 100% bez plastů

Neskutečně sympatické balení

Google se podobně jako mnozí další výrobci vydává cestou maximální udržitelnosti. Balení sluchátek Pixel Buds Pro 2 se tak zcela zbavilo plastů a přichází v minimalistickém papírovém provedení . Barva svrchní vrstvy, vyobrazující oba špunty spolu s logem Google a mající pouze dekorativní/informativní účinek, se liší dle varianty, kterou si pořídíte. Já sluchátka obdržel ve variantě Porcelain, tudíž byla béžová, ale ostatním, daleko výraznějším odstínům, se pěkně přizpůsobuje.

V krabičce najdeme kromě sluchátek samotných i tři různé velikosti náhradních špuntů: XS, S a L (varianta M je nasazená od výroby).

Design a konstrukční zpracování

Krabička sluchátek Pixel Buds Pro 2 vás na první dobrou příliš nepřekvapí. I letos jde o tradiční bílé vajíčko s příjemným magnetickým víčkem, které Google tentokrát obohatil o reproduktor.

Samotné špunty pak na někoho mohou působit trochu zvláštně, a to kvůli gumovému výstupku, díky němuž sluchátka mají lépe držet ve vašich uších. Google tvrdí, že při navrhování sluchátek vycházel ze 45 milionů údajů o různých uších. Konstrukce má být ve výsledku natolik pohodlná, abyste Pixel Buds Pro 2 mohli nosit celý den.

Zvuk a funkce

Google Pixel Buds Pro 2 lákají na strhující zvuk a ještě dokonalejší aktivní potlačení hluku. Nechybí jim ani transparentní režim, který naopak cíleně propouští zvuky zvenčí, což přijde vhod třeba při placení v supermarketu. Pomocí dotykového ovládání lze přepínat nejen mezi těmito dvěma módy, ale také jím můžete vyvolat hlasového asistenta poháněného umělou inteligencí Gemini. Co nejlepší možnou kvalitu toho všeho zajišťuje procesor Tensor A1.

Cena a dostupnost

Google Pixel Buds Pro 2 můžete zakoupit na oficiálním Google Store, popřípadě u partnerů Alza, Datart a O2, za cenu 6 199 Kč. K dostání jsou ve čtyřech barevných variantách, a to Porcelain (údajně béžová, ve skutečnosti spíše bílá), Hazel (černá), Wintergreen (zelená) a Peony (sytá růžová).

