Design

V případě ochranných a nabíjecích pouzder jsou si sluchátka Pixel Buds Pro a Pixel Buds A-Series téměř na chlup rovna a těžko se u nich nacházejí rozdíly pouhým okem. I přes přítomnost zmíněného bezdrátového nabíjení a také větší baterie je pouzdro u dražšího modelu jen o tři milimetry delší. Jinak jde o totožné (pokud pomineme vnitřní otvory pro uložení špuntů) oblázky, které se velmi příjemně drží, nosí i otevírají.

Vyzkoušejte: Nový Google experiment vás hodí do pohody čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Samotná sluchátka se po stránce designu rozcházejí tak napůl. Po nasazení do ucha je viditelná jen decentní kruhová boule s logem G, takže je patrné, že tady se Google vydal směrem minimalismu. Vybavenější verze Pro má v tomto prostoru navíc mikrofony, varianta A-Series je kompletně hladká. Na straně špuntů do sluchovodu si modely navzájem nemají co závidět, nicméně ve střední části přichází ten podstatný rozdíl.

Verze A-Series má k dispozici silikonový “háček”, který má zajistit (a taky to skutečně dělá) lepší uchycení do ušního boltce. Mně seděla tato sluchátka v uchu perfektně a díky této vychytávce by případně byla vhodnější třeba na sportování. Optikou běžného nošení jsou ale velmi pohodlné oba modely.

Zvuková kvalita a audio funkce

V této kategorii se Pixel Buds Pro a Pixel Buds A-Series rozcházejí úplně nejvíce. Hlavní rozdíly jsou v (ne)přítomnosti aktivního potlačení hluku (ANC), transparentního módu a možnosti připojení k více zařízením současně. V případě Pro verze se přitom u ANC bavíme o jednom z nejefektivnějších tlumení, které jsem u bezdrátových špuntů kdy zaznamenal. Tady se Google opravdu vyznamenal a nejenže v tomto modelu ANC má, ale ještě ho zvládl udělat velmi, velmi kvalitní.

Ve zvukovém přednesu až tak propastné rozdíly nejsou, ale je poznat, že je levnější varianta slabší nejen po stránce dodatečných funkcí. Pixel Buds Pro hrají prostě o něco lépe, což ale dost kazí fakt, že jsou obě verze sluchátek odkázané jen na Bluetooth 5.0 a základní kodeky SBC a AAC. V aplikaci je mimo jiné k dispozici také možnost volby intenzity basů, ale jakékoli nastavení mimo standard se mi zdá zbytečně zkreslující. V době vydání recenze pravděpodobně do aplikace míří i podrobnější ekvalizér, ale ani od něj bych nečekal žádné zázraky.

Pro účely vyřizování hovorů, komunikace s Asistentem a v případě Pixel Buds Pro i analýzy okolního hluku a zajištění transparentního módu slouží sestavy mikrofonů. Ačkoli jich má dražší verze více, telefonní hovory jsou pro druhého volajícího příjemně čisté u obou variant. Za zmínku stojí také funkce Adaptive Sound, která u obou verzí ovlivňuje zvuk podle okolního ruchu. Zdá se, že svou práci dělá dobře.

Zásadní rozdíly Pixel Buds Pro Pixel Buds A-Series Multipoint připojení Ano Ne Přepínání více zdrojů Ano Ne Aktivní potlačení hluku (ANC) Ano Ne Transparentní mód Ano Ne Nabíjení kabelové i bezdrátové (Qi) kabelové Výdrž 7 hodin s ANC, 11 bez ANC (20 a 31 hodin s pouzdrem) 5 hodin (24 hodin s pouzdrem) Hmotnost 6,2 g sluchátko, 63 g pouzdro 5,1 g sluchátko, 53 g pouzdro

Ovládání

I když nemají sluchátka “tyčinku”, poskytují nositeli možnost ovládání několika různými gesty. U obou Pixel Buds je možné skočit na další či předchozí skladbu, spustit či pozastavit přehrávání, zvednout hovor a probudit Asistenta. Jen verze Pro ovšem umí na svém hřbetu rovnou měnit i hlasitost, což je velká výhoda. Citlivost na doteky je u obou modelů v pořádku a není problém je po chvilce trénování provádět spolehlivě na první pokus.

Sekundární a také o něco komplexnější možností ovládání sluchátek je samozřejmě mobilní aplikace. V tomto případě se jmenuje Google Pixel Buds a nepřekvapivě připomíná například sluchátkové ovládací prostředí u konkurenční Galaxy Wearable. Úvodem je tak k dispozici informace o stavu baterií ve sluchátkách i pouzdrech.

Úplná blbost. Google ukázal hardwarovou klávesnici Gboard čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Google Pixel Buds Google LLC

Z pohledu nastavení přepínání mezi režimy mě mile překvapilo, že je možné do tohoto přepínacího cyklu (dlouhé stisknutí) zařadit jako třetí položku také běžný poslech bez dodatečných funkcí. V tomto spousta jiných sluchátek pokulhává a uživatel se pak s vypínáním trochu trápí. Všiml jsem si, že stejně chytře už toto přepínání řeší třeba i Galaxy Buds2 Pro. A to je dobře.