OnePlus 13R bude skutečný zabiják vlajek! Potěší velkou baterií a fantastickým výkonem

OnePlus 13R se po boku dražšího sourozence představí v lednu

Dostane výkonný procesor od Qualcommu a velkou baterii

Namísto makro snímače by mohlo nabídnout teleobjektiv

Minulý měsíc se na čínský trh dostala očekávaná vlajková loď OnePlus 13. Jak před pár dny potvrdila samotná značka, na globální trh se dostane v lednu příštího roku, přičemž nabídne design velice podobný svému předchůdci a čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Po jeho boku by mělo debutovat také odlehčené OnePlus 13R, které se na základě čerstvě uniklých parametrů jeví jako ambiciózní konkurent těch nejlepších smartphonů.

Téměř kompletní seznam specifikací dosud nepotvrzeného OnePlus 13R zveřejnil server 91mobiles ve spolupráci s uznávaným leakerem Stevem Hemmerstofferem (@OnLeaks). Prozrazuje, že se můžeme těšit na loňský vlajkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nebo velkou baterii s kapacitou 6 000 mAh. Lehce se mu však sníží podporovaný výkon nabíjení, a to ze 100 W na 80 W.

Dominantou přední strany telefonu nemá být nic jiného než 6,78″ AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 1264×2780 pixelů. Bohužel, zatím neznáme hodnotu maximálního jasu, ale dá se očekávat, že OnePlus půjde ve stopách ostatních značek a posune ji zase o úroveň výš.

Na zadní straně se údajně bude vyjímat trojice fotoaparátů. 50Mpx hlavní kameru se světelností f/1,8 doprovodí 8Mpx objektiv – pravděpodobně ultra širokoúhlý – a 50Mpx snímač. U něho zatím není jasné, zda půjde o teleobjektiv, nebo portrétní foťák. Spíše však doufáme v první možnost, a pokud by se skutečně vyplnila, šlo by o signifikantní upgrade oproti OnePlus 12R. To totiž na jeho místě nabízelo 2Mpx makro senzor.

OnePlus 12 & OnePlus 12R Unboxing

OnePlus 13R prý dorazí v konfiguraci 12/256GB a nabídne operační systém Android 15 zahalený do kabátku OxygenOS 15.0.

Je pochopitelné, že o jeho konkurenceschopnosti ve finále rozhodne cena, ale pokud se ji výrobci povede nastavit rozumně, anebo k mobilu přibalí pěkné bonusy, půjde o nesmírně lákavý kus elektroniky.

Co na výbavu OnePlus 13R říkáte vy?

Zdroj: 91mobiles