Přenos dat do nového telefonu je hračka, ukážeme jak na to!

Mobilní telefony dlouhodobě patří k nejoblíbenějším vánočním dárkům

Přenos dat do nového telefonu výrobci usnadňují pomocí různých aplikací

Výhodu mají Apple uživatelé, přenos dat z jednoho iPhonu na druhý je doslova hračkou



Většina výrobců dnes nabízí vlastní aplikace, pomocí kterých si můžete do nového přístroje přenést většinu důležitých dat z původního telefonu. Přenos dat do nového telefonu zabere pár minut, pokud máte tisíce fotografií a podobný počet videosouborů ve 4K rozlišení, pak se kopírování protáhne.

Téměř vždy se vám nabídka přenosu dat nabídne už při prvním spuštění nového přístroje, funkci ale můžete vyvolat dodatečně. Záleží jen na vás, jaká data budete kopírovat, více se o tom rozepisuji na konci článku. Začít v novém telefonu úplně od nuly bez jakýchkoliv dat si troufne málokdo…

Pro větší přehlednost jsem článek rozdělil do několika kapitol, v každé se věnujeme řešení od konkrétního výrobce. Odpusťte mi lehce poetické názvy kapitol, nechtěl jsem tady ale mít prostý abecední výčet výrobců. Možností na přenos dat do nového telefonu je celá řada, využít můžete univerzální řešení od Google, stejně tak je k dispozici řada aplikací třetích stran. My se dnes zaměříme na aplikace od samotných výrobců, jejich volbou chybu neuděláte.

V posledních letech jsem většinu z nich použil a vždy jsem byl velmi spokojen. Většinu aplikací jednotlivých výrobců můžete použít bez ohledu na směr, kterým data kopírujete. Ale takové použití nedává moc smysl, vždy doporučuji použít aplikaci, kterou připravil právě výrobce vašeho nového telefonu.

Přenos dat do nového telefonu? Nejprve ukliďte ve starém!

Drobná rada – před začátkem přenosu dat do nového mobilního telefonu si udělejte pořádek v tom starém. Smažte soubory, kontakty nebo zprávy, které už jsou neaktuální nebo naprosto nedůležité. Nemá úplně smysl udělat si v novém telefonu nepořádek hned po prvním spuštění. A nezapomeňte si nabít oba přístroje…

Přenos dat do nového telefonu (dle výrobců)

Nepotřebuji Google ani 5G, volím Huawei

Pokud jste pod stromečkem našli telefon Huawei, možná jej budete brzy proklínat, absence Google aplikací a Obchodu Play není pro každého. Samotný přenos dat z původního telefonu ale bude hračka, Huawei už roky spoléhá na aplikaci Phone Clone.

V novém telefonu Huawei ji většinou najdete rovnou z výroby, do starého telefonu je potřeba ji nainstalovat. Ale pozor – v Obchodu Play se nachází beznadějně zastaralá verze Phone Clone, raději si stáhněte nainstalujte nejnovější verzi aplikace ručně. Ostatně tréning se vám bude hodit, podobným způsobem budete muset instalovat řadu aplikací…

Motorola má skvělý poměr cena vs. výkon

Motorola si se specializovanou aplikací vůbec neláme hlavu, její telefony spoléhají na velmi čistý operační systém Android a jinak tomu není ani v rámci kopírování dat. Sama Motorola nabádá k využití řešení přímo od společnosti Google, zkusit ale klidně můžete některou z aplikací od konkurence.

Osobně si ale myslím, že Motorola by vlastní aplikaci připravit měla, pro uživatele je to příjemnější řešení. Začít v novém telefonu tím že složitě kopírujete data mi nepřijde ideální. Přes Google to jde, ale skrze specializované aplikace je to lepší…

OnePlus Open je luxusní, to jste nevěděli?

OnePlus dlouhou dobu spoléhalo na aplikaci OnePlus Switch, ta se nyní jmenuje Clone Phone neboli česky Výměna telefonu. Právě tuto aplikaci nainstalujte do svého starého přístroje, po potvrzení množství dialogů můžete začít s přenosem.

Clone Phone - OnePlus app OnePlus Ltd.

OnePlus je v tomto směru přísný, jeho aplikaci můžete použít k přenosu dat do telefonu této značky, ale opačný směr není možný. Je to sice logické, ale někteří výrobci jsou v tomto směru většinou benevolentnější. A schválně mrkněte na první snímek displeje nad tímto odstavcem, ten pochází z aplikace Clone Phone od OnePlus. Že tam toho moc nevidíte? Já taky ne…

Samsung je jednička, opět sázím na jistotu

Samsung je největším výrobcem mobilních telefonů na světě a samozřejmě nabízí aplikaci pro snadný přenos dat ze starého mobilního telefonu. Jmenuje se Samsung Smart Switch, líbí se mi velmi jednoduché a přehledné rozhraní.

Samozřejmě také tato aplikace požaduje řadu oprávnění (ono je to logické, bavíme se o aplikacích, které zajišťují kopírování dat, logicky k nim potřebují přístup), třeba ve srovnání s aplikací od OnePlus, je ale vše mnohem lépe popsáno a vysvětleno.

Zájem o Vivo klesá, je potřeba to změnit

Vivo spoléhá na aplikaci EasyShare, kterou můžete použít nejenom pro klasický přenos dat do nového mobilního telefonu, ale také ji můžete používat pro běžný přenos soubor, nechybí ani možnost zálohovat soubory. Co mi přijde super? Přímo z aplikace je možné EasyShare sdílet například skrze Bluetooth nebo Wi-Fi, odkaz na ni můžete poslat přes SMS zprávu nebo WhatsApp.

Jednoduchá myšlenka, ale zaslouží si velkou pochvalu. Dál už to funguje podobně jako u konkurence, zvolíte si jestli v ruce držíte starý nebo nový telefon, nezapomeňte samozřejmě vybrat, jestli byl původní telefon Android nebo iPhone (stejně byste se dál nedostali). Z mého pohledu nabízí právě aplikace EasyShare od společnosti Vivo nejvíce funkcí. Navíc ji můžete použít bez ohledu na to, jestli je váš nový telefon právě Vivo!

Těším se na HyperOS, koupil jsem si Xiaomi

Xiaomi jako třetí největší výrobce na světě samozřejmě nemůže stát stranou, jeho aplikace se jmenuje Mi Mover a nabízí podobné rozhraní jako konkurence. Nepočítejte s kopírováním dat z telefonů Apple iPhone, tohle aplikace neumí vůbec.

Jinak ale poslouží výborně, v letošním roce jsem aplikaci použil při změně telefonu hned dvakrát, v obou případech bylo kopírování dat rychlé a bezproblémové. A brzy aplikaci Mi Mover použiji opět, blíží se Xiaomi 14 a předpokládám, že mu neodolám.

Chybí mi Huawei, vyzkouším Honor

O zákazníky samozřejmě chce zabojovat Honor, který na mnoha trzích nahradil Huawei. Ačkoliv má výrobce jiného majitele, v mnoha směrech pořád připomíná Huawei… Stačí se mrknout na vzhled oficiálních stránek společnosti Honor.

Případně na aplikaci pro kopírování dat, která se u Honoru jmenuje Device Clone. Podobnost s řešením od Huawei je jistě čistě náhodná, ale funguje to a to je hlavní. Honor má pro příští rok velké cíle (ostatně kdo je nemá) a jsem zvědav, jak se mu bude dařit.

Končím s Androidem, odteď jedině iPhone

Pokud opouštíte svět operačního systému Android a přicházíte na iPhone, pak vám hned na úvod musím popřát hodně štěstí a pevné nervy. Dobře, tohle byl jen malý pokus o vtip, iOS určitě má své kouzlo a přejeme vám, abyste byli spokojeni.

Move to iOS Apple

Přímo z Obchodu Play si do původního telefonu stáhněte aplikaci Přechod na iOS, která vás celým procesem provede. V průvodci nastavením iOS zvolte volbu přenést data z Androidu, následně do aplikace v původním telefonu zadejte jednorázový kód. Samozřejmě nedojde k přenosu aplikací, ale těšit se můžete na své kontakty nebo multimediální soubory.

Pokud jste našli pod stromečkem jiné značky, můžete vyzkoušet přenos dat pomocí Google, dobře vám ale mohou pomoci aplikace EasyShare od společnosti Vivo, kterou jsem dnes zmínil. Sice to možné nebude stoprocentní, ale lepší než data kopírovat ručně.

Přenos dat do nového telefonu zvládnete snadno doma

Co všechno kopírovat při pořízení nového mobilního telefonu? Výborná otázka, na kterou bohužel neexistuje úplně jednoduchá odpověď. Většina lidí pravděpodobně zkopíruje vše, co daná aplikace nabídne a nedivím se, je to postup nejjednodušší. Ale nemusí být nejlepší, na zvážení je přenést touto cestou primárně multimediální data plus například zprávy a kontakty.

U aplikací preferuji čistou instalaci, ty zásadně nekopíruji. U bankovních aplikací většinou stejně musíte opětovně provést jejich aktivaci, tam prostý přenos nestačí. Mimochodem – právě reaktivace bankovních aplikací je hlavním důvodem, proč nestřídám mobilní telefony častěji. Když testuji nový telefon, většinou si aktivní bankovní aplikace nechávám v hlavním přístroji a na konci testování do něj jen vrátím SIM kartu a jedu dál…

How to transfer your data and set up your new iPhone | Apple Support

Ano, přenos dat do nového telefonu má nejlépe zvládnutý Apple. Jasně je vidět, že Apple má pod palcem kompletní vývoj iOS a vlastně neexistuje jediný důvod, proč by přenos dat mezi telefony od společnosti Apple neměl fungovat na sto procent. Přenos z Androidu je ucházející, přenos v opačném směru je prakticky nemožný.

Ať už jste pod stromečkem našli telefon jakékoliv značky, přejeme vám, aby vám dobře sloužil nejenom v roce 2023, ale také v roce 2024 a samozřejmě také v budoucnosti.

Jaký mobilní telefon jste pod stromečkem našli?

Zdroj: Google Play