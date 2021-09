Nebudeme si nic nalhávat, společnost realme nám v tom dělá trochu binec. V březnu letošního roku nám totiž představila opravdu zajímavý realme GT, jehož recenzi si u nás na webu můžete přečíst, aby o pár měsíců později představila dva další – realme GT Master Edition a realme GT Master Explorer Edition. Ano, víme. Vyznat se ve všech modelech není jednoduché. Rozdíly mezi jednotlivými modely je ale zbytečné řešit, jelikož u nás se verze Explorer neprodává. To však neznamená, že by si realme GT Master Edition nezasloužilo pozornost. Jedná se totiž o poměrně zajímavý, ačkoliv ne bezchybný telefon.

realme už několikrát ukázalo, že by mohlo některé ostatní výrobce učit, jak má vypadat příslušenství dodané s telefonem. Pevná papírová krabička budí už na první pohled dojem, že jste si koupili dražší telefon. Po otevření v podstatě okamžitě spatříte telefon, ovšem tím zdaleka nekončíme. Samozřejmostí je USB-A/USB-C nabíjecí kabel a SuperDart adaptér, díky kterému můžete telefon nabíjet maximální možnou rychlostí. Třešničkou na dortu je pak silikonové pouzdro, které má poměrně hladký povrch a telefon díky tomu velmi dobře padne do ruky. Zde tedy není co vytknout.

Vzhled a kvalita zpracování

Na našich fotografiích můžete vidět bílou barevnou variantu, ovšem na výběr máte také z šedé, jejíž design navrhoval v Asii známý průmyslový návrhář Naoto Fukusawa. Ta se nám osobně zamlouvá o něco více, jelikož jsou její záda tvořena z veganské kůže, díky čemuž je telefon hned zajímavější. Na tento materiál jsme si u realme GT zvykli a tak bychom se nebáli sáhnout po této variantě znovu. Bílá je více konzervativní a její záda jsou tvořena z polykarbonátu. Kromě toho zde naleznete modul, ve kterém se nachází tři fotoaparáty a stříbrný nápis realme. Na spodní straně nalezneme kromě audio jacku také jeden hlasitý reproduktor, stereo efekt vám u realme GT Master Edition tedy bude chybět. Dokonce bychom to označili jako jednu z hlavních nevýhod telefonu. Dle našeho názoru tu prostě druhý reproduktor měl být.

Že se šetřilo? Tak měl být telefon o pár stovek dražší. K čemu pak ten výkon a skvělý displej, když si při hraní či přehrávání videí ten jediný reproduktor s nejvyšší pravděpodobností překryjete rukou? Tohle rozhodně do vyšší střední třídy nepatří. Stejně tak může někoho zklamat absence jakékoliv IP certifikace. Jinak je ale zpracování na poměrně vysoké úrovni, ačkoliv třeba u OnePlus Nord 2 5G je o něco lepší. Právě srovnání s tímto modelem se telefon nevyhne ani v dalších částech naší recenze. Jde totiž o telefon z podobné cenové kategorie, který používáme jako náš denní telefon asi dva měsíce.

Displej realme GT Master

Displej je jedním z hlavních lákadel telefonu realme GT Master Edition. Jedná se o 6,43″ Super AMOLED panel s rozlišením 2400 x 1080 (Full HD+) a obnovovací frekvencí 120 Hz. V nastavení si můžete vybrat, zda chcete režim obnovovací frekvence nechat na automaticky, 60 Hz nebo 120 Hz. V podstatě jsme mu za dobu testování neměli absolutně co vytknout. Samplovací frekvence má pak špičkovou hodnotu 360 Hz, takže asi chápete že odezva na dotyk je fantastická. Opravdu, v této cenové kategorii marně naleznete tak skvělý displej. Díky němu vám bude připadat že se vše na telefonu děje okamžitě, čemuž přispívá i rychlý čipset nebo poměrně dobře odladěný systém. O tom ale až později.

Hardware a výkon

Pod kapotou realme GT Master Edition tiká čipset Qualcomm Snapdragon 778G v kombinaci s 6/8 GB RAM a 128/256GB úložištěm. Opět si dovolíme srovnání s OnePlus Nord 2 5G, ve kterém se nachází čipset MediaTek Dimensity 1200, který je sice o něco výkonnější (dle AnTuTu asi o 25 %), ovšem Snapdragon tradičně vede na poli energetické efektivity. V benchmarku Geekbench si na jedno jádro vysloužil skóre 778 bodů, v multijádrovém testu pak 2912 bodů. To jsou stále velice dobré hodnoty.

Takový Exynos 990 tikající v Galaxy Note20 Ultra by boj se Snapdragonem 778G prohrál. Asi tedy není potřeba nějakým zdlouhavým způsobem zmiňovat, že telefon jede jako po másle, poradí si s několika otevřenými aplikacemi najednou a pokud si na rádi zahrajete, do problémů jej nedostane ani třeba Genshin Impact nebo Black Desert: Mobile.



Systém

Ten kdo měl jeden z prvních realme telefonů nám dá jistě za pravdu, že realme UI nebylo to pravé ořechové. Systém byl sice poměrně čistý, což nám vyhovuje ale časté pády aplikací, trhané animace nebo náhodný restart telefonu zážitek dost kazil. Na tom firma s druhou generací své nadstavby zapracovala a musíme se přiznat, že uživatelské nadstavby telefonů realme a OnePlus se nám (až na Pixely) líbí nejvíce ze všech Android telefonů.