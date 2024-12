Realme Neo7 oslní extra jasným displejem a šíleně velkou baterií. Fantastická je cena i výkon

Realme Neo7 přichází jako sub-vlajkový model se super cenou

Nabízí špičkový čipset Dimensity 9300+ i obří 7 000mAh baterii

Zláká také LTPO displejem se 6 000nitovým jasem nebo krytím IP69

Krátce poté, co představilo vlajkový model GT7, přineslo Realme na čínský trh levnější model Neo7. Že by vás specifikacemi zklamal, se ale rozhodně říct nedá. Za velmi přívětivou cenu totiž nabízí nejen extra rychlý procesor od MediaTeku, ale také až překvapivě velkou baterii nebo pořádně jasný displej. Podívejte se s námi na to, čím vším dokáže tento zabiják vlajek potěšit.

Ještě dříve, než zaběhneme do hloubky, se ale na chvíli zastavme u designu. Realme Neo7 spoléhá na ploché boční hrany a relativně nevýrazný kamerový modul na zádech, jenž ani příliš nevystupuje. Konstrukce telefonu je nicméně certifikována dle normy IP69, což ji činí odolnou vůči vodě i prachu. Přední strana je pak osazená plochým displejem.

OLED obrazovku se 6,78″ úhlopříčkou vyrobila společnost BOE. Kromě technologie LTPO, jež umožňuje změnu obnovovací frekvence v rozsahu od 1 do 120 Hz, anebo rozlišení FullHD potěší také 6 000nitovým jasem ve špičce, čímž překonává mnohé vlajkové lodě. Maximální jas v režimu HBM však činí jen 1 600 nitů.

Co už ale nepůsobí jako pouhý marketingový tah, je 7 000mAh baterie. Je fascinující, že se Realme podařilo nacpat takto velký akumulátor do smartphonu, jenž nevypadá jako cihla s displejem a zachovává si přijatelné rozměry. Telefon Neo7 je tlustý konkrétně 8,56 mm, což je naprosto standardní hodnota. V interních testech společnosti baterie dosáhla až 3denní výdrže. Co se pak týče nabíjení, podporován je 80W výkon.

V útrobách mobilu nalezneme také čipset MediaTek Dimensity 9300+, jenž byl uveden dříve v letošním roce a dodnes patří k těm nejrychlejším mobilním procesorům. O chlazení se stará odpařovací komora s plochou 7 700mm².

Kde Realme Neo7 ztrácí na konkurenci s podobnými parametry, jsou fotoaparáty. Přítomnost hlavního fotoaparátu poháněného 50Mpx senzorem Sony IMX882 a 8Mpx ultra širokoúhlé kamery rozhodně nebude stačit na vítězství nad takovým Xiaomi 14T Pro, které se dokonce pyšní i teleobjektivem.

Realme Neo7 tento nedostatek kompenzuje cenou. V základní konfiguraci 12/256GB totiž začíná na pouhých 2 199 jüanech, což v přepočtu činí asi 8 800 Kč vč. DPH. Je ale nepravděpodobné, že by se telefon oficiální cestou podíval i do Evropy.

Čím vás Realme Neo7 zaujalo nejvíc?

Zdroje: Realme, GSMArena, Gizmochina