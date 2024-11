Tohle je 6 důvodů, proč si koupit Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro je typickým představitelem “téčkové” série – telefon, který nabízí to nejlepší z vlajkových modelů v dostupnějším balení. Po měsíci intenzivního testování, během kterého jsem měl možnost používat také Pixel 9 Pro a iPhone 16, přináším komplexní pohled na všechny přednosti i nedostatky tohoto zajímavého telefonu.

1. Konečně prémiová konstrukce

Jestli jsem měl u loňské generace “téček” jednu zásadní výtku, byl to plastový rámeček. V době, kdy i některá střední třída dostává kovové šasi, působil tento kompromis lacině. Tohle se s novou generací konečně mění – 14T Pro používá hliníkový rám a v kombinaci s perfektně zpracovanými skleněnými zády vypadá skutečně prémiově.

Modul fotoaparátů působí daleko elegantněji než u předchůdce, a přestože stále mírně vystupuje nad povrch, při položení na stůl se telefon výrazně nekolébá. Musím ale zmínit, že skleněná záda jsou stejně jako u konkurence magnetem na otisky prstů. Zde trochu zamrzí, že Xiaomi upustilo od varianty s umělou kůží, kterou jsem u předchůdce tolik chválil. V ruce ale telefon sedí skvěle a zpracování je na úrovni daleko dražších modelů. Napomáhá tomu například i potexturované zapínací tlačítko, ale i skvělá haptická odezva, díky níž je radost telefon používat.

Co potěší, je plná certifikace IP68. Zatímco ještě před pár lety byla zvýšená odolnost výsadou těch nejdražších modelů, dnes ji najdeme i v této cenové kategorii.

2. Naprosto famózní displej

AMOLED panel s rozlišením 2712 × 1220 pixelů a 144Hz obnovovací frekvencí zní na papíře skvěle, ale důležitější je, jak funguje. A tady musím Xiaomi pochválit – displej patří k tomu nejlepšímu, co aktuálně na trhu najdete. V každodenním používání je znát především extrémní svítivost na přímém slunci. Maximální jas 4000 nitů v HDR režimu není jen marketingové číslo – při sledování HDR obsahu na Netflixu nebo YouTube je rozdíl oproti loňskému modelu jasně patrný. V běžném používání se pak dostanete na zhruba 1300 nitů, což je stále více než dostačující hodnota.

Co mi však trochu chybí, je LTPO panel. Někteří konkurenti v tomto ohledu nabízejí variabilnější přepínání mezi 1-120 Hz, což má pozitivní vliv na výdrž baterie. Xiaomi sice umí frekvenci měnit, ale jen mezi několika přednastavenými hodnotami. V praxi to ale většina uživatelů nepozná a kvalita obrazu je zkrátka špičková.

3. MediaTek jako plnohodnotná konkurence pro Snapdragon

Dimensity 9300+ není žádným překvapením – MediaTek už několik generací dokazuje, že umí vyrobit plnohodnotný vlajkový čipset. Zajímavá je především jeho architektura – namísto tradičního rozdělení na výkonná a úsporná jádra sází na čtyři výkonná Cortex-X4 jádra doplněná čtyřmi středně výkonnými Cortex-A720.

V benchmarcích se to projevuje především v multi-core testech, kde telefon běžně přesahuje 2 miliony bodů v AnTuTu. To je více než u Galaxy S24 se Snapdragonem 8 Gen 3 a většiny ostatních konkurentů. Co mě ale těší ještě víc, je zvládání tepla. Po několika týdnech testování, které zahrnovalo i hraní Genshin Impact nebo Call of Duty Mobile musím říct, že telefon drží teploty překvapivě dobře pod kontrolou.

S nedávným představením Dimensity 9400 se samozřejmě nabízí otázka, zda není škoda kupovat telefon se starším čipsetem, ale ten se k nám dostane nejdříve na začátku příštího roku. A to jsem ještě optimistický…

4. Fotoaparáty s Leicou nejsou jen marketingový trik

Po měsíci intenzivního fotografování můžu s klidným svědomím říct, že spolupráce s Leicou přináší tradičně své ovoce. Hlavní 50MPx snímač s optickou stabilizací a světelností f/1.6 je identický jako u standardního Xiaomi 14, což je rozhodně dobrá zpráva. V praxi to znamená ostré snímky s přirozenými barvami a hlavně výborný noční režim.

Když jej srovnám třeba s Pixelem 9 Pro, který se pohybuje v úplně jiné cenové kategorii, Xiaomi nabízí srovnatelnou kvalitu v běžných podmínkách a dokonce je (z mého pohledu) lepší v noci, kde Google dlouho kraloval.

Potěšil mě také teleobjektiv s 2,6× přiblížením. Je to sice méně než u Ultra modelů s jejich periskopy, ale pro běžné focení bohatě dostačující ohnisko. Navíc je kvalita snímků velmi dobrá – ostrost i podání barev jsou na špičkové úrovni. Širokoúhlý objektiv je pak spíše průměrný, což je škoda. Tady by se Xiaomi mohlo od konkurence trochu přiučit.

Systém fotoaparátů nabízí dva režimy od Leicy – Authentic pro realistické podání a Vibrant pro živější barvy. Musím říct, že Authentic používám daleko častěji. Barvy jsou sice méně výrazné než u konkurence, ale zato věrnější realitě a tím pádem mají v zástupu HDR snímků od konkurence svůj charakter. Pokud přece jen potřebujete výraznější snímky, stačí přepnout do režimu Vibrant. Jo a mimochodem – při focení na Authentic doporučím vypnout automatické HDR. Snímky jsou pak ještě lepší.

5. Nabíjení konečně kompletní

Největším upgradem v oblasti nabíjení je bezesporu příchod 50W bezdrátového nabíjení. Loňský model se totiž musel spokojit pouze s drátovým nabíjením, novinka už zvládne i bezdrátovou alternativu. Plné nabití trvá s proprietální nabíječkou zhruba hodinu, což je super, akorát si ji musíte přikoupit zvlášť. Drátově pak telefon podporuje 120W nabíjení, které baterii z 0 na 100 % dostane za necelou půlhodinu.

5000mAh baterie není nijak revoluční kapacita, ale telefon vydrží při běžném používání pohodlně celý den. Při náročnějším používání včetně focení, hraní her a navigace se dostanete na 4-6 hodin displeje, což je srovnatelné s většinou konkurence.

6. Cenovka, která dává smysl

Za cenu 15 990 Kč (ve verzi 12/512 GB) dostáváte telefon, který v mnoha ohledech konkuruje i daleko dražším modelům.

Proč si možná počkat?

Situace na trhu je aktuálně poměrně zajímavá. Za 15 990 Kč dostáváte v případě Xiaomi 14T Pro špičkově vybavený telefon s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. Samsung sice láká na slevy u Galaxy S24 nebo S23, ale v základu nabízí jen 8 GB RAM a 128/256GB úložiště. Pixel 8 Pro je na tom podobně – skvělý fotoaparát a čistý Android, ale opět jen se 128GB pamětí v základu, navíc za vyšší cenu.

Zajímavou alternativou by mohlo být OnePlus 12R, které však postrádá teleobjektiv a spoléhá na loňský Snapdragon 8 Gen 2. Pokud vás láká přechod do ekosystému Applu, v březnu 2025 by měl dorazit nový iPhone SE 4. Ten sice nabídne výrazně horší výbavu (především v oblasti displeje a fotoaparátů), ale může být zajímavou vstupní branou do světa iOS.

Xiaomi 14T Pro tak momentálně představuje velmi dobře vyváženou kombinaci špičkového hardwaru a rozumné ceny. Ano, v lednu přijde Xiaomi 15 s novým Snapdragonem 8 Gen 4, ale také s výrazně vyšší cenou. A zatímco konkurence své telefony postupně zlevňuje, většinou za podobnou cenu nenabídne tak kompletní balík funkcí a výbavy.

Pokud tedy hledáte prémiový telefon s minimem kompromisů a nechcete utrácet přes 20 tisíc korun, je Xiaomi 14T Pro stále jednou z nejlepších voleb na trhu. Nová generace vlajkových lodí sice přinese lepší výkon a nové funkce, ale také cenovku o několik tisíc vyšší. A to je přesně důvod, proč má řada T i nadále své nezastupitelné místo na trhu.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Jaký je váš názor na Xiaomi 14T Pro?