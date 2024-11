Xiaomi zvládá umělou inteligenci v češtině! V testu nás příjemně překvapila

Umělá inteligence je bezpochyby nejvíce skloňovaným termínem letošního roku v mobilním světě. Zatímco konkurence se předhání v prezentaci nejrůznějších AI vychytávek, které ale často fungují jen v angličtině, Xiaomi přichází s něčím, co českého uživatele potěší daleko více – kompletní podporou našeho jazyka napříč všemi AI funkcemi.

Měl jsem možnost strávit s novým Xiaomi 14T Pro několik týdnů a musím říct, že implementace češtiny mě mile překvapila. Nejde přitom jen o základní překlady nebo chatování s AI asistentem – telefon zvládá v češtině prakticky všechno, od přepisu mluveného slova až přes živé tlumočení v reálném čase.

Google Gemini jako základ, ale není to jen o něm

Xiaomi vsadilo na osvědčený jazykový model Google Gemini, který známe třeba z jiných Androidů. Po několika týdnech testování musím říct, že Gemini příjemně překvapuje. Stačí podržet zapínací tlačítko a můžete se pustit do konverzace – ať už hlasem, textem nebo třeba sdílením obrázku. Co potěší, je plná podpora češtiny při zadávání dotazů. Našemu jazyku Gemini rozumí opravdu dobře a dokáže odpovídat i na složitější otázky.

Pokud bych měl Gemini srovnat s konkurencí, řadím jej někam mezi ChatGPT a mého oblíbeného asistenta Claude od Anthropicu. Má sice občas tendenci být trochu stručnější, na druhou stranu ale umí pracovat s aktuálními informacemi díky přímému propojení s vyhledáváním. Pro běžného uživatele je to vlastně ideální kombinace – dostanete relevantní odpovědi bez zbytečného balastu.

Zajímavou novinkou je také Gemini Live pro konverzaci v reálném čase. Je to jako byste si povídali s kamarádem – reaguje okamžitě, nechá se přerušit, můžete skákat z tématu na téma. Zatím bohužel funguje v angličtině, ale pokud si s tímto jazykem rozumíte, určitě stojí za vyzkoušení.

Circle to Search

Na začátku října dorazila na Xiaomi 14T a 14T Pro očekávaná funkce Circle to Search a po několika týdnech používání musím říct, že jde o jednu z nejpraktičtějších AI vychytávek. Princip je jednoduchý – podržíte domovské tlačítko/spodní lištu, zakroužkujete cokoliv na obrazovce a telefon to okamžitě vyhledá. V praxi jsem funkci využíval například při prohlížení sociálních sítí, když jsem chtěl zjistit více o produktu na fotografii, nebo při čtení zahraničních článků pro rychlé dohledání neznámých pojmů.

Co mě ale opravdu nadchlo, je možnost okamžitého překladu jakéhokoliv textu na obrazovce. Zatímco nativní překlad na sociálních sítích je často katastrofální (pokud vůbec existuje), Circle to Search si poradí skvěle. Stačí zakroužkovat cizojazyčný příspěvek třeba na X (dříve Twitter) nebo Instagramu a okamžitě dostanete kvalitní překlad do češtiny. Oproti vestavěným překladačům těchto aplikací je rozdíl jako den a noc – překlady jsou přirozené a zachovávají původní význam i kontext.

Circle to Search funguje navíc opravdu všude – od galerie přes prohlížeč až po aplikace třetích stran.

Záznamník usnadní práci a pomůže se soustředěním

Aplikace Záznamník mě opravdu překvapila. Namluvil jsem několikaminutový text a telefon jej přepsal do písemné podoby. Jak můžete vidět na screenshotech níže, není to úplně dokonalé, ale dokážu si představit, že ho skvěle využijí studenti na přednáškách nebo zaměstnanci na firemních poradách. Je totiž naprosto skvělé, že můžete člověku a tématu věnovat plnou pozornost bez toho, aniž byste si museli neustále psát zápisky.

Živý tlumočník v kapse

Další zajímavou funkcí je AI Interpreter, který funguje jako živý tlumočník mezi 30 jazyky včetně češtiny. V praxi to vypadá tak, že mluvíte do telefonu česky a on okamžitě překládá do zvoleného jazyka – a naopak. Vyzkoušel jsem konverzaci v angličtině a musím říct, že kvalita překladu byla na velmi dobré úrovni. Odezva je téměř okamžitá a překlady jsou kontextově relativně dost přesné. Reálné využití je mnohem širší, než by se mohlo zdát. Zatímco v business prostředí se obvykle domluvíte anglicky, v běžném životě to tak snadné není. Zkuste si představit situaci, kdy potřebujete v malé španělské vesnici najít nejbližší lékárnu nebo se v řecké restauraci zeptat na složení jídla.

Ze začátku to může být trochu nezvyk – vytáhnout na někoho telefon a začít do něj mluvit česky. Jakmile ale druhá strana pochopí princip, většinou se rozzáří. Místním totiž uděláte mnohem větší radost, když s nimi budete komunikovat přes překladač v jejich rodném jazyce, než když na ně vystřelíte lámanou angličtinu.

Srovnání s Galaxy AI

Před testem Xiaomi 14T Pro jsem aktivně používal Samsung Galaxy Z Fold6 s Galaxy AI, takže mohu obě implementace umělé inteligence přímo porovnat. Zatímco Samsung nabízí několik zajímavých funkcí a troufnu si říct, že si poradí lépe s generováním obrázků nebo jejich úpravou, Xiaomi dává mnohem širší možnosti použití a to právě díky přítomnosti češtiny. Do jihokorejské AI má náš rodný jazyk dorazit snad během několika měsíců, takže na přímé srovnání je ještě brzy, avšak zatím má Xiaomi velmi zajímavou konkurenční výhodu.

Které Xiaomi telefony umí AI v češtině?

V tuto chvíli podporují umělou inteligenci telefony Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro a Xiaomi MIX Flip. Potvrzena byla aktualizace také telefonům Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra.

Verdikt: Konečně AI, která mluví česky

Po několika dnech testování musím říct, že Xiaomi odvedlo s implementací AI v češtině opravdu dobrou práci. Nejde jen o marketingové pozlátko, ale o skutečně užitečné funkce, které českému uživateli usnadní práci s telefonem.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Zatímco konkurence často nabízí AI funkce jen v angličtině nebo s omezenou podporou češtiny, Xiaomi 14T a 14T Pro přináší plnohodnotnou lokalizaci všech klíčových funkcí. Pokud tedy hledáte telefon s pokročilými AI funkcemi a je pro vás důležitá podpora češtiny, řada Xiaomi 14T stojí za pozornost.

Jak se vám zamlouvají AI funkce u telefonů Xiaomi?