Tohle iPhone neumí! 4 nejlepší Galaxy AI vychytávky, které můžete používat i vy

Už jsme si zvykli, že každý rok přichází nová vlna smartphonů s vylepšenými fotoaparáty, rychlejšími procesory a lepšími displeji. Ale letos Samsung vytáhl z rukávu něco, co by mohlo skutečně změnit způsob, jakým své telefony používáme. Řeč je o Galaxy AI – sadě funkcí umělé inteligence, které jsou integrovány přímo do systému. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější z nich a zjistit, jestli opravdu stojí za pozornost, nebo jde jen o další marketingový tah.

Generativní úpravy fotek: Kouzelná hůlka

První funkcí, která mě zaujala, je možnost generativně upravovat fotografie. Představte si, že jste vyfotili perfektní západ slunce, ale do záběru se vám připletl odpadkový koš. S Galaxy AI můžete tento rušivý element jednoduše odstranit a AI za vás dokreslí pozadí.

Zní to skvěle, že? No, není to tak jednoduché. Po několika dnech testování musím říct, že výsledky jsou… různorodé. Někdy je úprava tak dokonalá, že byste nepoznali rozdíl. Jindy je výsledek spíše komický. Nicméně, když to funguje, je to opravdu působivá vychytávka. Možnost posunout auto na fotce o kousek doleva, aby kompozice lépe seděla, nebo odstranit reklamní nápis ze stolu je něco, co se zkrátka může hodit.

Není to ale jen o odstraňování objektů. Jihokorejská umělá inteligence dokáže z vaší komické kresby vytesat umělecké dílo. Já jsem měl z výtvarné výchovy vždy nejlépe za tři. A podívejte, tohle parádní prasátko by teď u paní učitelky určitě zabodovalo! Jasně, trochu to zlehčuju, ale ony se takové kresby mohou občas hodit. Třeba když si chcete vytvořit vlastního smajlíka.

V neposlední řadě lze s Galaxy AI také na fotografii cokoliv přidat a to díky funkci Sketch to Image. Stačí otevřít fotku v Galerii, najít magické tlačítko, klepnout na něj a pak už jen dokreslit, co na obrázku chcete. Takže si na sebe můžete dokreslit klobouk, jenž pak vypadá nerozeznatelně od skutečného, namísto flákoty masa si na talíř přidat salát nebo dokreslit na oblohu měsíc. Fantazii se meze nekladou.

Circle to Search: Google Lens na steroidech

Tuhle funkci jsem zpočátku podceňoval, ale teď ji používám denně. Princip je jednoduchý – cokoliv vidíte na obrazovce, můžete zakroužkovat a okamžitě vyhledat. Ať už jde o produkt na Instagramu, neznámé slovo v e-mailu nebo outfit herce ve filmu. Je to vlastně takový Google Lens na steroidech, protože funguje kdekoliv v systému. A musím říct, že je to mnohem praktičtější, než jsem čekal.

AI asistent pro psaní: Editor ve vašem telefonu

Tahle funkce mi přijde trochu kontroverzní. Galaxy AI umí vzít váš text a přepsat ho do různých stylů – zdvořilý, běžný, sociální atd. Na jednu stranu je to užitečné, když potřebujete rychle změnit tón e-mailu nebo rychle sepsat popisek pod fotku na Instagram. Na druhou stranu… není to tak trochu podvod?

Testoval jsem to na několika textech a výsledky byly překvapivě dobré. AI dokázala vzít moje neformální poznámky a přetvořit je do solidně znějícího e-mailu. Dokonce i pokus o vtipnou verzi nebyl úplně trapný (i když humor AI je stále… zvláštní).

Pokud neholdujete gramatice, AI vám ji vylepší, ačkoliv třeba y/i v češtině neopraví, jak můžete vidět na screenshotu výše.

Shrnutí dlouhých textů: Zachránce studentů a manažerů

Poslední funkce, kterou chci zmínit, je možnost nechat AI shrnout dlouhé texty. Ať už jde o článek, PDF dokument nebo zápis ze schůze. Testoval jsem to na několika dlouhých článcích a ze Svět Androida a výsledky byly ve většině případech skvělé. AI dokázala vytáhnout klíčové body, aniž by ztratila podstatu textu. Jasně, občas něco přehlédla nebo špatně interpretovala, ale celkově? Velká úspora času. Jen si nejsem jistý, jestli to nepovede k tomu, že lidé přestanou číst dlouhé texty úplně. Ale to už je spíš filozofická otázka.

Podporované telefony: Galaxy AI možná umí i váš mobil!

Galaxy AI není jen výsadou nejdražších a nejnovějších telefonů od Samsungu. Jihokorejský gigant ji postupně přidává i na starší modely, což rozhodně chválím. Dostanete totiž docela významné vylepšení vašeho stávajícího telefonu úplně zadarmo (alespoň v tuto chvíli, v zákulisí se hovoří o tom, že AI bude časem zpoplatněna).

Řada Galaxy S:

Řada Galaxy S24



Řada Galaxy S23



Řada Galaxy S22



Řada Galaxy S21



Galaxy S23 FE

Řada Galaxy Z Fold:

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Řada Galaxy Z Flip:

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Řada Galaxy Tab S:

Řada Galaxy Tab S9

Řada Galaxy Tab S8

Závěrem: Revoluce, nebo jen další evoluce?

Po testování musím říct, že Galaxy AI není jen marketingový trik. Jsou to funkce, které skutečně mohou ulehčit každodenní žití. Některé jsou užitečnější než jiné, některé potřebují doladit, ale celkově? Je to krok správným směrem.

Jen nezapomeňte, že za většinu těchto funkcí platíte svými daty. I když Samsung tvrdí, že vše probíhá na zařízení, některé funkce vyžadují cloud. Ten sice můžete zakázat, ale o část funkcí tím přijdete.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci se Samsungem. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

A co vy? Už jste některé z těchto funkcí vyzkoušeli? Jaké jsou vaše dojmy? Dejte vědět v komunitě!