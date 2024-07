Nové hodinky Galaxy Watch Ultra jsou jako dokonalá symfonie nejmodernějších technologií

Po dvou letech jde o plnohodnotného nástupce vlajkových hodinek Galaxy Watch5 Pro

Dojem kazí kontroverzní vzhled a vyšší cena než jsme zvyklí

Samsung představil 10. července v Paříži novou generaci chytrých hodinek. Zatímco Galaxy Watch7 jdou ve šlépějích předchozích generací, model Galaxy Watch Ultra (SM-L705FDAAEUE) vybočuje z řady. Má zcela nový vzhled a také nový systém pásků. Nový vzhled je přinejmenším kontroverzní a budil vášně.

Samsung vydává chytré hodinky dlouhodobě ve sportovní verzi bez lunety a v klasické s lunetou. Řada 5 pak verzi s lunetou vynechala, ale nabídla nabušenou verzi Pro, která měla velkou kapacitu baterie (590 mAh), prémiové materiály, ale také postrádala lunetu. V řadě 6 naopak byla verze classic s lunetou, ale chyběl nástupce Galaxy Watch5 Pro. Letošní řada tak trochu kopíruje pátou generaci, kdy je k dispozici pouze menší a větší sportovní verze bez lunety a recenzovaná Ultra. Zajímavé je, že v názvu nenajdeme označení řady.

Chytré hodinky Galaxy Watch Ultra vyšly ve třech variantách, které se liší pouze barvou těla a přiloženého pásku. Varianty se jmenují Silver, ta má tmavě šedou kruhovou část a světlejší podstavu s šedým páskem, White, ty jsou stříbrné s bílým páskem a nakonec Gray. Tyto jsou celé tmavě šedé a pásek je oranžový. Další rozdíl je v označení hodin po obvodu ciferníku. To může být bílé, šedé nebo oranžové. Recenzuji variantu Gray, protože ta byla k dispozici jako první. Hodinky nejsou zápůjčka, ale jsou koupené v běžné obchodní síti, konkrétně ve značkové prodejně Samsung ve Vaňkovce v Brně.

Obsah recenze

Obsah balení

Hodinky dostanete v poměrně velké krabičce, aspoň ve srovnání s například Galaxy S24 Ultra (SM-S928BZKHEUE). Uvnitř jsou jako matrjoška naskládány menší bílé krabičky, ve kterých najdete už ale jen to nejzákladnější: pásek, nabíjecí puk a bezpečnostní informace v několika brožurkách. A samozřejmě samotné hodinky.

Přestože mají Galaxy Watch Ultra nový mechanismus zjednodušující výměnu, napoprvé nacvaknutí chvilku zabere. Ale opravdu jen chvilku. Zamrzí nekompatibilita se starými pásky. Přiložená nabíječka je označená EP-OL300 a měla by být rychlejší než nabíječka z předchozí řady.

Galaxy Watch Ultra: Unboxing

Zpracování, vzhled

Tělo hodinek má netradiční tvar. Představte si kolečko položené na čtverečku, jinak to popsat asi neumím. Samsung byl osočován z kopírování Apple Watch Ultra, což ale při bližším pohledu vůbec nevnímám. Jediný prvek, který konkurenční hodinky připomíná, je jasně oranžová barva pásku.

Tělo hodinek je z titanu a slibuje vysokou odolnost. Hodinky splňují certifikaci IP68 a MIL-STD 810H. Můžete s nimi vystoupat až do výšky 9000 metrů (hodně štěstí, ani Mt. Everest není dost vysoký) a potápět se až do 100 metrů (ATM 10), a to i v mořské vodě. Zvládnou fungovat při teplotách od -20 do 55 °C (to nezvládnu já).

Hodinky váží asi 60 gramů. Na ruce je cítíte, za což je nemalou měrou odpovědný robustní řemínek, ale celkově jsou pohodlnější, než bych čekal. Po výměně řemínku za sportovní Trail Band si už nemůžu na pohodlí vůbec stěžovat.



Hardware

Galaxy Watch Ultra jsou poháněny zcela novým čipsetem Exynos W1000 vyrobeným 3nm technologií, který poskytuje vyšší výkon při menší spotřebě baterie. Spolu s 2 GB RAM nabízejí také úložiště o kapacitě 32 GB. Na něj si můžete nahrát třeba písničky. Po instalaci aplikací zbylo asi 20 GB, což je víc než dostatečné.



Pásky

Když už jsem zmínil pásek, tak Galaxy Watch Ultra mají nový systém uchycení pásků. Zatímco předchozí generace a také současné Galaxy Watch7 umožňují nasazení běžných pásků, pokud dodržíte rozteč, zatímco na Ultry musíte mít speciální verzi. V této chvíli jsou k dispozici reálně dva originální pásky, a to sportovní Trail Band v tmavě šedé, stříbrné a oranžové barvě a nebo opět sportovní Marine Band v barvě tmavě šedé, pískovcové, zelené a oranžové. Marine Band najdete v hodinkách, barva závisí na vybrané variantě hodinek.

Galaxy Watch Ultra: Band

Kromě originálních pásků se rozrůstá nabídka neoriginálního příslušenství. Zvláště velkou radost mně udělal adaptér na klasické řemínky o rozteči 20, 22 a 24 mm. Mám objednáno a jakmile dorazí, podělím se o zkušenosti. Výměna pásku je poměrně jednoduchá, jakmile přijdete na ten správný postup. Můžete se podívat ve videu, jak se mně to dařilo.



Baterie a výdrž

Strašně nerad říkám konkrétní čísla ohledně výdrže, protože každý používá hodinky jiným způsobem. Mohu ale srovnávat s Galaxy Watch5 Pro, které jsem dva roky používal. Při víceméně stejném používání se Galaxy Watch Ultra chovají o něco lépe. Přitom mají o něco větší displej, pokročilejší senzory a na rozdíl od Galaxy Watch5 Pro mám tentokrát verzi s LTE. To jsem nastavil na automatiku.

Když jsem hodinky nasadil na ruku večer před spaním, v noci je nechal měřit co se jen dalo a přes den jsem je provozoval se stále zapnutým displejem, měřením tepu a stresu, aktivními všemi připojeními, večer ukazovaly kolem 70 %. Dva dny výdrže tedy nejsou žádný problém, třetí den už by byl nadoraz. Pokud byste ale jen trochu ubrali z nároků, je 4denní výdrž reálná. Tady bych rád zdůraznil, že taková výdrž je u hodinek s Wear OS velmi dobrá. Není možné srovnávat opravdu chytré hodinky s otevřeným operačním systémem a víceméně sport tracker, který sice dobře měří kroky, ale nenahrajete si na něho ani vlastní ciferník.

Baterie má kapacitu 590 mAh. Přiložená nabíječka je nového typu a umí 15W nabíjení. Starší nabíječky jsou podporovány, ale podle Samsungu budou nabíjet pomaleji, než by odpovídalo jejich výkonu. To ale nemohu potvrdit, hodinky hlásily stejnou dobu do nabití, ať jsem je připojil k jakékoliv nabíječce. Při nabití na 70 % hlásily dobu do plného nabití 40 minut, což odpovídalo skutečnosti. Nabíjení z nižších hodnot je rychlejší než u téměř plně nabitých hodinek.

Galaxy Watch Ultra a reverzní nabíjení

Funguje nabíjení z powerbanky Samsung s podporou bezdrátového nabíjení, je ale odebrána podpora reverzního nabíjení z telefonu. Zkoušel jsem hodinky nabít telefonem Galaxy S24 Ultra a přestože se nabíjet začaly, po chvilce ohlásily, že nabíječka není podporována. Nejedná se o chybu, ale o vlastnost, Samsung změnil tvar těla hodinek kvůli novým senzorům a toto je důsledek.



Rozměry

Vnější rozměry jsou cca 47 x 47 mm, tloušťka v nejsilnějším místě je asi 16 mm. Rozměry, které zde uvádím, jsem změřil posuvným měřítkem. Samsung uvádí rozměry 47.4 x 47.4 x 12.1 mm a průměr displeje 1.5″. Údaj o tloušťce prostě nemohu potvrdit. Zdá se, že stejně jako u Galaxy Watch5 Samsung ignoruje výstupek se senzory a skutečný rozměr je o nezanedbatelnou asi třetinu větší, než uvádí specifikace.

Displej

Displej je krásně čitelný za všech světelných podmínek, na které jsem narazil. Ať už na jasném slunci, kde nabízí svítivost až 3000 nitů, nebo v úplné tmě, jas se vždy přizpůsobil tak akorát, aby bylo vše dobře čitelné a zároveň vám displej nevypálil oči. Jeho rozlišní je 480 x 480 pixelů a průměr asi 38 mm. Displej je kryt safírovým sklíčkem. Po dvou letech s Galaxy Watch5 Pro (SM-R920NZKAEUE) mohu potvrdit, že ačkoliv tělo hodinek nese stopy používání, displej je stále jako po vybalení z krabičky.

Hodinky Galaxy Watch Ultra reagují na dotek bez registrovatelného zpoždění, prakticky okamžitě. Pokud srovnám obraz s Galaxy Watch5 Pro, je malinko méně kontrastní, ale nevadí to. Za dobu používání jsem nenarazil na situaci, kdy by mě displej zradil. Běžně mám nastavený stále zapnutý displej, protože nemám rád na zápěstí černé kolečko, ale pro účely recenze jsem na chvíli AOD deaktivoval. Zatím jsem nenarazil na hodinky, které by tak dobře reagovaly na pohyb ruky. Rozsvícení displeje je okamžité a nebýt toho, že chci mít na ruce viditelný ciferník, umím si představit, že bych takto mohl fungovat.



Instalace

Pokud máte telefon Samsung, je instalace velice snadná a stačí víceméně odklikávat nabízené dialogy. U ostatních značek si nainstalujete aplikaci Galaxy Wearable, ta se postará o stažení příslušného pluginu pro chytré hodinky už sama. Samsung uvolnil jak tuto aplikaci, tak Samsung Health do obchodu Play, aby ji mohli využívat i uživatelé jiných telefonů. Bude třeba povolit opravdu hodně oprávnění a hlavně vypnout optimalizaci baterie. U telefonů Samsung s tím nebude problém, ale jiné značky nemusí mít pro cizí aplikaci takové pochopení. Ukončování aplikace je přitom nejčastější důvod stížností.

Galaxy Watch Ultra Instalace

Pokud chcete v hodinkách provozovat mobilní data, budete potřebovat eSIM od operátora. Vodafone naklonuje číslo se vším všudy, O2 má službu Chytré hodinky, ale T-Mobile umí jedině duplikát, kdy je aktivní pouze jedna instance. Nezbývá tedy než u tohoto operátora provozovat nezávislou SIM. Zato je pak možné hodinky používat i v roamingu. ESIM nahrajete do hodinek z aplikace Wearables zadáním kódu, který dostanete od operátora. V hodinkách pak můžete nastavit, jestli má být LTE aktivní pořád (to aby se vám dalo dovolat), automaticky (když ztratí připojení s mobilem) nebo úplně vypnout.

Systém a aplikace

Hodinky přišly s předinstalovaným systémem Wear OS 5.0 a One UI Watch 6.0. Systém i ovládání jsou prakticky shodné s předchozími verzemi, je zde ale znát významná optimalizace, pravděpodobně jak na úrovni hardware tak software.

Přibylo nové měření, označené Skóre energie. Nejprve jsem k tomu byl přinejmenším skeptický, ale po týdnu používání hodnotím novinku jako přehledné souhrnné zobrazení celkové stavu „osobní baterie“. Ano, stejné údaje najdeme v Samsung Health, ale tam by bylo třeba projít všechna zákoutí a tady to máme na stříbrném podnose.

Dále najdeme v Ultrách nové „ultra“ ciferníky. Analogový a digitální přehledný. Oba umí zobrazit spoustu informací, lze nastavit, co mají zobrazovat, detaily barev pro jednotlivé elementy a dokonce i noční režim. Ten mě ale moc neoslovil.

Hodinky myslí na bezpečí majitele. Mohou detekovat pád a v případě potřeby můžete ručně aktivovat sirénu. Prý je slyšet až 180 metrů daleko a věřil bych tomu. Nouzové kontakty a zdravotní informace jsou samozřejmost.

Majitelé předchozích generací hodinek Samsung znají pocit bezmoci, kdy klávesnice Samsung neumí rozpoznat diktování v češtině a klávesnice Gboard, která to umí, zase nefunguje ve většině aplikací. Máme pro ně výbornou zprávu. Samsung se česky sice stále nenaučil, ale Gboard funguje spolehlivě úplně všude!

Gboard - the Google Keyboard Google LLC

Na závěr ještě jedna dobrá zpráva, která se týká placení hodinkami. U předchozích generací jsem sice měl v hodinkách nastavenou Peněženku Google, ale moc jsem ji nepoužíval, protože placení bylo zdlouhavé a nespolehlivé, často se zaplatit vůbec nepovedlo. Toto je opět minulostí, hodinky reagují okamžitě a ani jednou se mně nestalo, že bych musel při placení vytáhnout mobil. Dokonce bych řekl, že Galaxy Watch Ultra jsou o malinko spolehlivější než Galaxy S24 Ultra.

Pokud byste váhali, jaké aplikace nainstalovat, nedávno vyšel článek o TOP 10 aplikacích pro chytré hodinky s Wear OS. Můžete se tam inspirovat.



Ovládání a tlačítka

Počet tlačítek Galaxy Watch Ultra se letos rozrostl na tři. K tlačítkům Domů a Zpět přibylo nové akční tlačítko, které se nachází uprostřed pravé strany hodinek a je oranžově zvýrazněné. Slouží k rychlému spuštění cvičení, případně na něj lze namapovat svítilnu, stopky či vodní zámek. Nebo ho můžete nechat nenastavené. Nic jiného není možné. Toto vnímám jako zbytečné omezení. Když jde nastavit na dvojklik na horní tlačítko prakticky cokoliv, proč to nejde na akční tlačítko? Dokonce bych si uměl představit, že by se spustila nějaká rutina, ale to v Samsungu jednoduše nedovolili.

Stejně jako Galaxy Watch5 Pro, ani Galaxy Watch Ultra nemají otočnou lunetu. Je pravdou, že na těchto hodinkách si ji neumím představit, ale hodně uživatelů si tento ovládací prvek oblíbilo. Bohužel ani Galaxy Watch7 neexistují v klasické verzi s lunetou, zájemci tedy musí volit mezi Galaxy Watch6 Classic nebo čekáním na další řadu. Samsung zatím osazuje lunetou sudé řady, takže bychom se mohli dočkat u Galaxy Watch8.

Co se ovládání týče, vše zůstalo při starém. Kdo měl kteroukoliv předchozí generaci chytrých hodinek od Samsungu, bude okamžitě jako ryba ve vodě. Ale ani noví uživatelé se určitě neztratí. Ovládání je intuitivní a vše je logicky uspořádané. U většiny nabídek nastavení najdeme na konci seznamu položek odkaz na potenciálně hledané položky a najít prakticky cokoliv je otázkou chvilky.

Ještě se zmíním o jedné oblasti, kde se Galaxy Watch Ultra zlepšily, a to aktivace režimu spánku. Zatímco u Galaxy Watch5 Pro byla celá operace zdlouhavá a nejistá, protože i po kliknutí na Spánek se někdy hodinky ani mobil do režimu spánku nepřepnuly. U novinky sice zůstal jeden krok navíc, stále nelze přepnout do režimu spánku přímo, ale vše reaguje rychle a spolehlivě.



Měření sportovní aktivity

Galaxy Watch Ultra jsou hodinky zaměřené na sport, takže si tato oblast použití zaslouží vlastní test. Nejsem příliš sportovně zaměřený, bude tedy muset stačit menší procházka pro aspoň nějakou představu, co hodinky umí. Test probíhal tak, že hodinky jsem nasadil na ruku a k nim připojil sluchátka Galaxy Buds2 Pro (SM-R510NZWAEUE). Data byla aktivní. V kapse jsem měl mobil Galaxy S24 Ultra s vypnutým Bluetooth. Hodinky byly od mobilu odpojené. Na obou zařízeních jsem spustil měření chůze, hudbu jsem poslouchal z hodinek přes aplikaci Spotify, která byla online.

Celá procházka trvala necelých 13 minut a za tu dobu baterie hodinek poklesla z 52 % na 46 %, tzn. asi 0.5 % za minutu. To je docela hodně, tímto tempem by hodinky vystačily na asi 3hodinový výlet. Na delší výlet tedy vyrazte raději i s mobilem.

Pojďme ale k lepším zprávám. Hodinky se chovají velice dobře, lokace pomocí GPS proběhla prakticky okamžitě. To je oblast, kde měly Galaxy Watch5 Pro velké obtíže. Když srovnám nyní záznam z hodinek a z mobilu, přijde mně, že Galaxy Watch Ultra měří dokonce o něco přesněji. V zatáčkách lze pozorovat, že se záznam z hodinek lépe drží mapy. Záznam z mobilu samozřejmě postrádá informace o srdečním tepu a VO2 max. Drobné odchylky ve vzdálenosti a čase jsou způsobeny tím, v jakém pořadí jsem záznam zapínal a ukončoval.

Výsledek je, že na hodinky Galaxy Watch Ultra se lze naprosto bez výhrad spolehnout a s maximálním vytížením vydrží asi 3 hodiny intenzivního měření. Galaxy Watch Ultra se nemohou měřit s hodinkami zaměřenými primárně na sport jako je Garmin, je třeba mít na paměti, že se jedná primárně o chytré hodinky.

Měření spánku

Spánek je další oblastí, jejíž sledování je teď oblíbené. Před časem jsem publikoval článek, jak pomocí hodinek indikovat apnoe. Článek stále platí, funkce pro automatickou detekci stále není dostupná v Česku. Hodinky měří spoustu parametrů od tepu a okysličení krve, přes chrápání, pohyby ve spánku, teplotu kůže až po frekvenci dechu. Vše pak zobrazí v přehledných grafech, přičemž u každého lze kliknout na detailní zobrazení s popisem.

Po rozkliknutí se zobrazí detaily o měření. Galaxy Watch Ultra mě pochválily, že jsem spal dostatečně dlouho, ale úplně ignorovaly dobu, kdy jsem usínal a kdy jsem vstával. Přesnost měření nemám jak ověřit, ale vzhledem k tomu, že jsem pod lékařským dohledem pomocí přístroje v řádově jiné cenové hladině, vím, že údaje dostatečně přesně sedí s realitou.

EKG a krevní tlak

Hodinky umí měřit EKG a krevní tlak, nic se od minula nezměnilo. Pokud jste ale ještě chytré hodinky Samsung neměli, vypadá to takto. Spustíte v hodinkách aplikaci pro měření EKG, ta vás vyzve, abyste položili prst na tlačítko a počkáte 30 sekund, než hodinky „natočí“ EKG. Aplikace provede základní vyhodnocení.

Měření tlaku je složitější. Nejprve musíte měření zkalibrovat. Používá se stejná aplikace jako pro EKG. Vyzve vás, abyste použili tonometr s manžetou, kterou nasadíte na opačnou ruku, než na které nosíte hodinky. Provedete postupně 3 měření a do aplikace v telefonu vždy zapíšete, co naměřil tonometr. Paralelně s měřením tonometrem se automaticky spustí měření i na hodinkách. Po třech měřeních je zkalibrováno a vy můžete měřit tlak už jen pomocí hodinek.