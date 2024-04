Poruchy spánku mohou ohrozit zdraví víc, než je běžně známo

Bez pomoci přístrojů se špatně detekují

Pomoci mohou i běžné chytré hodinky

Myslíte, že titulek přehání? Ani náhodou! Možná jen neznáte, co je to spánková apnoe. Je to poměrně zvláštní porucha spánku, kdy se spícímu člověku stáhnou dýchací cesty a on na chvíli přestane dýchat. Může to být na několik sekund až několik minut. Může se to stát jednou za noc, ale může se to opakovat třeba každou minutu. Důsledkem toho klesá hladina kyslíku v krvi a člověk se regulérně začne dusit. Naštěstí v tomto okamžiku zareagují obranné mechanismy a dotyčný se na chvilku probudí s hlasitým zajíknutím, které opět nastartuje dýchání. Většinou si toho spáč není vůbec vědomý. Apnoe bývá často doprovázeno chrápáním, ale příčiny obou jevů jsou různé.

Co může spánková apnoe způsobit?

Pokud jste si z předchozího odstavce udělali závěr, že o nic nejde, když se dýchání zase samo nastartuje, opak je pravdou. Během výpadku dýchání totiž není mozek zásobován kyslíkem tak, jak by měl, a to ho významně poškozuje. Dalším nepříjemným projevem je ono probuzení, které je potřebné k restartu dýchání. Člověk pak spí mezi epizodami jen lehce a neupadá do hlubokého spánku, takže si mozek ani zbytek těla pořádně neodpočine.

Detekovatelnými důsledky pak jsou:

Chronická únava

Problémy s pamětí a koncentrací

Ani po dlouhém spánku nejste odpočatí

Proč o takové ošklivé věci píšeme zde? Protože dnes máme k dispozici chytré hodinky, které podporují sledování spánku. Díky nim můžete spánkovou apnoe odhalit. Ona se totiž jinak rozpoznává špatně – v mém případě mě upozornila manželka, že se mně zastavuje dech, ale pokud spíte sami nebo nemáte dostatečně vzdělaného partnera, případně se váš partner prostě nevzbudí, sami se můžete jen dohadovat. A pokud jste o apnoe doteď nevěděli, asi by vás nenapadlo výše zmíněné příznaky řešit s lékařem.

Jak pomohou chytré hodinky

Jak jsem už psal, apnoe se projevuje opakovaným probouzením, krátkou dobou hlubokého spánku a sníženou hladinou kyslíku v krvi. Všechny tyto hodnoty umí pokročilejší chytré hodinky měřit. Takže během sprchy nebudeme machřit, že máme hodinky s IP68 a hodíme je na nabíječku a před spaním si je nasadíme. Nezapomeneme nastavit kontinuální měření tepu a sledování hladiny kyslíku během spánku. Můžete aktivovat i detekci chrápání, ale jak jsem už zmínil, to nemá přímou souvislost s apnoe. Zde je postup, jak aktivovat detekci v hodinkách Galaxy Watch 5 Pro:

A tady můžete porovnat dva záznamy spánku. Můžete si všimnout, že jeden je poměrně v pořádku, pouze s krátkou epizodou nad ránem, ten druhý je jedním slovem katastrofa. Rozdíl mezi záznamy je jeden den – jak je to možné? Ten první záznam je z Berlína, kde jsem byl na veletrhu IFA, ten druhý z mé ložnice doma. Doma totiž spím se speciálním přístrojem, česky malebně nazývaném „vzduchová dlaha”. Je to univerzální pojem sjednocující celou škálu přístrojů, které mají stejný cíl: zabránit zástavě dechu.

Vraťme se o pár let zpátky, kdy jsem poprvé získal podezření, že bych mohl trpět spánkovou apnoe. U mě to bylo na základ upozornění manželky, vy si nyní můžete sami prohlédnout záznam spánku a podle četnosti probuzení a hlavně podle hladiny kyslíku v krvi odhadnout, jestli by se vás tento problém mohl týkat. Pokud na sobě pozorujete příznaky apnoe (únava apod.), určitě navštivte vašeho lékaře. Ten vám vystaví doporučení do spánkové laboratoře. To je speciální pokoj, kde se vyspíte pod lékařským dohledem. A kromě lékaře na vás bude dávat pozor přístroj, vedle kterého i nejpokročilejší hodinky vypadají jako dětská hračka. Z mém případě to byla ALICE 5.

Alice 5 - přístroj na monitoring spánku

Ano, všechny tyto drátky a přísavky na sobě budete mít nasazené a pak vám popřejí „Dobrou noc.“ Věřte nebo ne, ale dá se i tím vším spát. Přístroj analyzuje váš spánek (víte, že existuje syndrom neklidných nohou?) a hlavně určí, jestli se vás týká apnoe a případně v jak těžké formě. Podle toho pak lékař zvolí způsob léčby. Existuje více typů přístroje. Někdy stačí základní CPAP, který jen pomáhá s dýcháním, dále BiPAP, který už je pokročilejší a sleduje nádechy a výdechy a nejpokročilejší ASV, který přesně kopíruje dech pacienta a v případě odchylky mu pomáhá dýchat.

Pokud mám popsat, jak to uživatelsky funguje: nasadíte si masku a normálně dýcháte. Přístroj detekuje dech a zapne se. Zpočátku běží na menší výkon, aby se vám snáze usínalo. Po celou dobu kopíruje vaše dýchání a lehce vám pomáhá. Jakmile detekuje nepravidelnost v dýchání nebo dokonce zástavu dechu, začne tlačit vzduch do masky intenzivněji. Tím zastoupí vaše probuzení, rozevře dýchací cesty zvýšeným tlakem a vy zase začnete dýchat sami. Výsledkem je, že nedochází k probouzení a hlavně ke snížení hladiny kyslíku v krvi. (Pozn.: samozřejmě, že v začátku si budete muset zvyknout na to, že spíte s maskou jako kosmonaut. Navíc to může být nepříjemné pro partnera – manželka říká, že jak slyší „dech“ přístroje, nutí ji to dýchat v mém rytmu. Řešením byly špunty do uší.)

Vzduchová dlaha

Takto vypadá můj kamarád. Každou noc zaznamenává na SD kartu, záznamy jednou ročně kontroluje lékař stejně jako to, jestli je přístroj správně používán. Je to už druhý přístroj, který mám. Ten první mně byl po 10 letech vyměněn. Přístroj je hrazen ze zdravotního pojištění, já jen jednou ročně zaplatím 10 % ceny nové masky a příslušenství.

Pozor Detekce pomocí chytrých hodinek nemůže nahradit lékařské vyšetření. Pokud pociťujete příznaky jako je únava apod., konzultujte je s lékařem, i kdyby vaše chytré hodinky tvrdily, že je vše v pořádku.

Závěrem

Samozřejmě si přeju, aby tento článek byl úplně zbytečný a nikdo ho nepotřeboval, ale to je na úrovni miss, která si přeje světový mír. Takže více realisticky bych si přál, aby aspoň někdo, kdo trpí na apnoe a neví o tom, po přečtení tohoto článku aktivoval sledování spánku a zašel včas k lékaři. Protože ten dýchací přístroj vám může prodloužit život o více než 10 let. A to si nedělám srandu.

Věděli o existenci spánkové apnoe?