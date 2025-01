Zrcadlo, zrcadlo, jak je na tom moje zdraví? Tohle vám překvapivě odpoví

Withings představuje chytré zrcadlo Omnia s AI asistentem

Sjednotí všechna dostupná data o vašem zdraví na jedno místo

Poskytne pohlcující přehled i podrobnou zpětnou vazbu

Vánoce jsou sice pryč, ale proč se pomyslně nevrátit do pohádky. Zrcadlo, zrcadlo, jak je na tom moje zdraví? Tento dotaz sice zlá macecha Sněhurky nepoložila, ale vy byste mohli. A překvapivě byste i dostali odpověď. Projekt Omnia od výrobce Withings je totiž inteligentní zrcadlo s umělou inteligencí, které poslouží jako váš pomyslný doktor zavřený v koupelně.

Omnia není pouhým zrcadlem a chytrou váhou, jak se může na první pohled zdát. Jde o centrum, které sbírá data z dalších inteligentních zařízení – typicky měřičů krevního tlaku nebo sportovních hodinek – či softwarových nástrojů, aby vám je prezentovalo formou přehledů na pohlcujícím displeji (kde jako bonus vidíte svůj odraz). Všechna na jednom místě.

Introducing OMNIA: The Health Conceptual Product designed for CES 202 (Short version)

Zrcadlo je přitom vybaveno asistentem využívajícím umělou inteligenci, jenž nejenže pomůže s analýzou jednotlivých výsledků všelijakých měření, ale také je schopen vést motivační proslov nebo poskytnout užitečné tipy. Podle Withings by projekt Omnia dokonce mohl zasílat data na posouzení lékařům.

Představa, že bychom si všechny výstupy z chytrých hodinek, prstenů, inteligentních vah a dalších zařízení, která mnozí z nás využívají na denní bázi, mohli prohlédnout každé ráno v zrcadle, je naprosto strhující. Tím spíš, když bychom k tomu ještě obdrželi komplexní zpětnou vazbu od AI asistenta.

Cena produktu, jako je Omnia, by téměř určitě dosahovala astronomických výší. V aktuální době jde nicméně stále o pouhý koncept, který je ve fázi vývoje, a je jen málo pravděpodobné, že se během příštích let dostane na trh. I tak se ale Withings povedlo demonstrovat, čeho všeho by mohly být moderní technologie, které máme na dosah ruky, za pár roků schopny.

Povídali byste si o svém zdraví s chytrým zrcadlem?

Zdroje: Withings, The Verge