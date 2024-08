Xiaomi Humidifier 2 Lite je nyní k dostání na Allegru za bezkonkurenční cenu

Nabízí výkonné ultrazvukové zvlhčování s nízkou hlučností

Díky 4l nádrži je ideální pro celoroční použití v místnostech do 30 m²

Polské Allegro opět útočí na naše peněženky. Tentokrát to ale není žádný smartphone nebo chytrá žárovka, ale něco pro plíce a pokožku. Řeč je o zvlhčovači vzduchu Xiaomi Humidifier 2 Lite. Zatímco na českém trhu za tento kousek běžně zaplatíte přes 600 Kč, na polském Allegru ho teď seženete za směšných 270 Kč.

Co tedy za ty drobné vlastně dostanete? Překvapivě dost. Xiaomi Humidifier 2 Lite není žádné ořezávátko, ale docela solidní ultrazvukový zvlhčovač s výkonem až 300 ml/h. To v praxi znamená, že je vhodný do místností o velikostech do 30 m². Pokud tedy nebydlíte v hangáru, měl by vám bohatě stačit.

Jednou z největších výhod ultrazvukové technologie je tichý chod. S hlučností maximálně 38 dB nebude Xiaomi Humidifier 2 Lite rušit při spánku ani práci. A co výdrž? Díky velké 4l nádrži vydrží zvlhčovač v provozu až 30 hodin, poté budete muset nádržku doplnit. Průhledný indikátor hladiny vody navíc zajistí, že vás zvlhčovač nepřekvapí náhlým vypnutím uprostřed noci.

[Unboxing + Review] Xiaomi Humidifier 2 Lite 4L Capacity model: MJJSQ06DY | tamilvlog | MI Product

I když nejde o model nabušený umělou inteligencí, nabízí Xiaomi Humidifier 2 Lite několik šikovných funkcí. Ochranu proti chodu naprázdno bereme jako samozřejmost, zajímavější je třeba 360stupňové nastavení výstupu. Xiaomi také myslelo na hygienu. Vnitřek nádrže je vyroben z antibakteriálního materiálu s ionty stříbra, takže se nemusíte bát, že by vám zvlhčovač do vzduchu rozprašoval nějaké breberky.

Je Xiaomi Humidifier 2 Lite tím nejlepším zvlhčovačem na trhu? Rozhodně ne, ale to za cenu 270 Kč asi nikdo nečeká. Ať už bojujete se suchou pokožkou, alergií nebo si chcete mírně ochladit prostředí, může posloužit dobře.

Máte zkušenosti s zvlhčovači vzduchu?